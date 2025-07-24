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    «Спартак» Трнава ярко дебютирует в Лиге конференций?

    Хибернианс — Спартак Трнава: прогноз на Лига конференций и ставка за 2.01

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    Футбольный клуб «Спартак» Трнава
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференции по футболу сыграют «Хибернианс» и «Спартак» Трнава. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хибернианс» — «Спартак» Трнава, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Хайберниан

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Хайберниан 19:00 Спартак Трнава

    Спартак Трнава

  • Лига Европы. Квалификация
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    «Хибернианс»

    Турнирное положение: клуб из Мальты готовится к старту сезона в Лиге конференции через 2-й раунд квалификации.

    «Хибернианс» занял 4-е место в Высшей лиги Мальты по футболу и смог квалифицироваться в Лигу конференций.

    Последние матчи: после завершения сезона «Хибернианс» провел две товарищеские игры против клубов «Флориана» и «Биркикара».

    Оба матча «Хибернианс» проиграл. С «Флорианой» клуб минимально уступил в гостях (0:1), а в противостоянии с «Биркикара» потерпел разочарование со счетом 0:2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в летнее трансферное окно «Хибернианс» пополнило пять новых игроков, на данный момент.

    Контрольные матчи перед стартом сезона не убедили в готовности к борьбе за лучшие места во внутреннем чемпионате и Лиги конференции.

    Отметим слабую игру в атаке. В двух товарищеских играх команда смогла создать 0,4 и 0,6 голевых момента в каждой из них.

    «Спартак» Трнава

    Турнирное положение: «Спартак» Трнава продолжает свой путь в еврокубках после вылета их квалификации Лиги Европы. Для команды это возможность показать более уверенную игру.

    В чемпионате Словакии по футболу «Спартак» занял третью строчку в плей-офф чемпионов и получил право сыграть в Лиге Европы, но вылетел уже на стадии 1-го раунда квалификации.

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    • Последние матчи: как уже отметили выше «Спартак» Трнава не смогла пройти во второй раунд квалификации Лиги Европы в двухматчевом противостоянии.

    Команда из Словакии уступила шведскому клубу «Хэкен». Ключевым стало поражение дома с минимальным счетом 0:1.

    Во второй игре в Швеции «Спартак» сражался до конца, но в итоге только ничья со счетом 2:2 и вылет во второй раунд квалификации Лиги конференции.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: безусловно, «Спартак» после вылета из более престижного горит желанием доказать свою состоятельность.

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    В это летнее трансферное окно «Спартак» подписал сразу 10 новых игроков, три из них из академии. Команда обладает достаточно молодым и голодным до побед составом.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» Трнава сыграл вничью в последнем матче

    • «Хибернианс» проиграл в двух последних играх

    • Обе команды не имеют проблем с составом перед этой игрой

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей принимается с коэффициентом 1.65. Ничейный результат оценивается в 3.60. Победа «Хибернианса» принимается с показателем 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с близкими показателями — 2.02 и 1.71.

    Прогноз: «Спартак» выглядит солиднее соперника перед этим матчем и уже провел два матча в этом сезоне на высоком уровне.

    «Хибернианс» не убедил своей игрой в товарищеских матчах и в концовке прошлого сезона в чемпионате Мальты.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.01.

    Прогноз: можно сыграть на более уверенной победе «Спартака» в этом матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 в матче за 3.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хибернианс — Спартак Трнава?

    Матч Хибернианс — Спартак Трнава состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хибернианс — Спартак Трнава?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хибернианс — Спартак Трнава?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хибернианс — Спартак Трнава?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хибернианс — Спартак Трнава?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей принимается с коэффициентом 1.65. Ничейный результат оценивается в 3.60. Победа «Хибернианса» принимается с показателем 4.90.

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