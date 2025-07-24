Хибернианс — Спартак Трнава: прогноз на Лига конференций и ставка за 2.01

Хайберниан
Спартак Трнава
«Хибернианс»
Турнирное положение: клуб из Мальты готовится к старту сезона в Лиге конференции через 2-й раунд квалификации.
«Хибернианс» занял 4-е место в Высшей лиги Мальты по футболу и смог квалифицироваться в Лигу конференций.
Последние матчи: после завершения сезона «Хибернианс» провел две товарищеские игры против клубов «Флориана» и «Биркикара».
Оба матча «Хибернианс» проиграл. С «Флорианой» клуб минимально уступил в гостях (0:1), а в противостоянии с «Биркикара» потерпел разочарование со счетом 0:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в летнее трансферное окно «Хибернианс» пополнило пять новых игроков, на данный момент.
Контрольные матчи перед стартом сезона не убедили в готовности к борьбе за лучшие места во внутреннем чемпионате и Лиги конференции.
Отметим слабую игру в атаке. В двух товарищеских играх команда смогла создать 0,4 и 0,6 голевых момента в каждой из них.
«Спартак» Трнава
Турнирное положение: «Спартак» Трнава продолжает свой путь в еврокубках после вылета их квалификации Лиги Европы. Для команды это возможность показать более уверенную игру.
В чемпионате Словакии по футболу «Спартак» занял третью строчку в плей-офф чемпионов и получил право сыграть в Лиге Европы, но вылетел уже на стадии 1-го раунда квалификации.
Последние матчи: как уже отметили выше «Спартак» Трнава не смогла пройти во второй раунд квалификации Лиги Европы в двухматчевом противостоянии.
Команда из Словакии уступила шведскому клубу «Хэкен». Ключевым стало поражение дома с минимальным счетом 0:1.
Во второй игре в Швеции «Спартак» сражался до конца, но в итоге только ничья со счетом 2:2 и вылет во второй раунд квалификации Лиги конференции.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: безусловно, «Спартак» после вылета из более престижного горит желанием доказать свою состоятельность.
В это летнее трансферное окно «Спартак» подписал сразу 10 новых игроков, три из них из академии. Команда обладает достаточно молодым и голодным до побед составом.
Статистика для ставок
- «Спартак» Трнава сыграл вничью в последнем матче
- «Хибернианс» проиграл в двух последних играх
- Обе команды не имеют проблем с составом перед этой игрой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей принимается с коэффициентом 1.65. Ничейный результат оценивается в 3.60. Победа «Хибернианса» принимается с показателем 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с близкими показателями — 2.02 и 1.71.
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Прогноз: «Спартак» выглядит солиднее соперника перед этим матчем и уже провел два матча в этом сезоне на высоком уровне.
«Хибернианс» не убедил своей игрой в товарищеских матчах и в концовке прошлого сезона в чемпионате Мальты.
Ставка: Обе команды забьют за 2.01.
Прогноз: можно сыграть на более уверенной победе «Спартака» в этом матче.
Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 в матче за 3.60.