Актобе — Спарта. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

«Актобе» из Казахстана дома сыграет против «Спарты» из Чехии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Спарта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Актобе»

Турнирная таблица: После 17 туров «Актобе» занимает 4 место: 10 побед, 3 ничьих и 4 поражения, актюбинцы набрали 33 очка.

Последние матчи: В 17 туре чемпионата Казахстана «Актобе» разошёлся миром с «Тоболом» (0:0).

«Актобе» проиграл «Легии» в первом раунде Лиги чемпионов (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.

«Спарта»

Турнирная таблица: В прошлом сезоне «Спарта» заняла итоговое 4 место, набрав 63 очка: 19 побед, 6 ничьих и 10 поражений.

Последние матчи: «Спарта» стартовала в новом сезоне чемпионата Чехии с ничейного результа. В первом туре внутреннего первенства пражский клуб обменялся голами с ФК «Яблонец» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Спарта» не проигрывает пятый матч подряд, одержав три победы и сыграв вничью в двух встречах.

Статистика для ставок

«Спарта» финишировала на 4 месте чемпионата Чехии

«Актобе» — обладатель Кубка Казахстана

«Актобе» и «Спарта» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.20, а победа «Актобе» — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.73.

Прогноз: У «Актобе» присутствует проблема с реализацией моментов, актюбинцы в трех последних матчах не забили ни одного гола. Так что ждем от «Спарты» уверенной игры в предстоящей встрече Лиги конференций.

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.