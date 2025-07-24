Актобе — Спарта. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Актобе
Спарта П
«Актобе»
Турнирная таблица: После 17 туров «Актобе» занимает 4 место: 10 побед, 3 ничьих и 4 поражения, актюбинцы набрали 33 очка.
Последние матчи: В 17 туре чемпионата Казахстана «Актобе» разошёлся миром с «Тоболом» (0:0).
Актобе — Спарта П: коэффициенты букмекеров
«Актобе» проиграл «Легии» в первом раунде Лиги чемпионов (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.
«Спарта»
Турнирная таблица: В прошлом сезоне «Спарта» заняла итоговое 4 место, набрав 63 очка: 19 побед, 6 ничьих и 10 поражений.
Последние матчи: «Спарта» стартовала в новом сезоне чемпионата Чехии с ничейного результа. В первом туре внутреннего первенства пражский клуб обменялся голами с ФК «Яблонец» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Спарта» не проигрывает пятый матч подряд, одержав три победы и сыграв вничью в двух встречах.
Статистика для ставок
- «Спарта» финишировала на 4 месте чемпионата Чехии
- «Актобе» — обладатель Кубка Казахстана
- «Актобе» и «Спарта» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.20, а победа «Актобе» — в 7.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.73.
- 1.98Шелбурн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: У «Актобе» присутствует проблема с реализацией моментов, актюбинцы в трех последних матчах не забили ни одного гола. Так что ждем от «Спарты» уверенной игры в предстоящей встрече Лиги конференций.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.