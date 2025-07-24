ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордНе звезда, но и не балласт. Как «Барселона» может оживить карьеру Рашфорда Джуд Беллингем Как «Реалу» играть без Беллингема? Семь вариантов для Хаби Алонсо Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»Залатать дыру в полузащите, отдать в аренду Хёйлунна и еще четыре шага для перезагрузки «МЮ»
    Все новости спорта

    «Спарта» не пропустит в матче с казахами?

    Актобе — Спарта. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Спарта Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Спарта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер» — «Спарта»
    «Актобе» из Казахстана дома сыграет против «Спарты» из Чехии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Спарта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Актобе 19:00 Спарта П

    Спарта П

  • Прага
    •

    «Актобе»

    Турнирная таблица: После 17 туров «Актобе» занимает 4 место: 10 побед, 3 ничьих и 4 поражения, актюбинцы набрали 33 очка.

    Последние матчи: В 17 туре чемпионата Казахстана «Актобе» разошёлся миром с «Тоболом» (0:0).

    Актобе — Спарта П: коэффициенты букмекеров

    «Актобе» проиграл «Легии» в первом раунде Лиги чемпионов (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.

    «Спарта»

    Турнирная таблица: В прошлом сезоне «Спарта» заняла итоговое 4 место, набрав 63 очка: 19 побед, 6 ничьих и 10 поражений.

  • Новый Нуньес или будущий Анри? «Ливерпуль» делает ставку на Экитике
  • «Красные» вновь тратят огромные деньги на нападающего с несомненным потенциалом, но скромным опытом
  • Вчера

    • Последние матчи: «Спарта» стартовала в новом сезоне чемпионата Чехии с ничейного результа. В первом туре внутреннего первенства пражский клуб обменялся голами с ФК «Яблонец» (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Спарта» не проигрывает пятый матч подряд, одержав три победы и сыграв вничью в двух встречах.

    Статистика для ставок

    • «Спарта» финишировала на 4 месте чемпионата Чехии

    • «Актобе» — обладатель Кубка Казахстана

    • «Актобе» и «Спарта» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.20, а победа «Актобе» — в 7.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: У «Актобе» присутствует проблема с реализацией моментов, актюбинцы в трех последних матчах не забили ни одного гола. Так что ждем от «Спарты» уверенной игры в предстоящей встрече Лиги конференций.

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Актобе — Спарта?

    Матч Актобе — Спарта состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Актобе — Спарта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Актобе — Спарта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Актобе — Спарта?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Актобе — Спарта?

    Коэффициенты букмекеров: : «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.20, а победа «Актобе» — в 7.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Линетт — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Cвайда — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ибин У — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мартинес Сирес — Грабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фон Дайхманн — Прозорова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зиря — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Де Минор — Юньчаокэтэ
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арнальди — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Левадия — Иберия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.91
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бранн — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Силькеборг — Акюрейри
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фенербахче — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Актобе — Спарта: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 24.07.202519:00. «Спарта» не пропустит в матче с казахами?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры