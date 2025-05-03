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    Удержится ли «Вильярреал» в зоне Лиги чемпионов?

    Вильярреал — Осасуна: Хозяева находятся в топ-5, но пошатнутся ли их позиции? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.15

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    Николя Пепе («Вильярреал»)
    3 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Осасуна». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Мая 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 17:15 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» после 33-х поединков испанского первенства набрал 55 пунктов и борется за выход в Лигу чемпионов.

    Команда находится на пятой строчке в таблице, что в зоне главного континентального турнира, с отрывом в один балл от шестого места, которое уже не выводит в Лигу чемпионов.

    Вильярреал — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, левантийский клуб на своем поле минимально переиграл «Эспаньол» (1:0).

    Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах остался без очков, со счетом 0:3 потерпев разгром от «Сельты» (0:3).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Рауль Альбиоль и Ахомаш, дисквалифицирован — Йереми Пино.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» выиграл только один раз при одном поражении и одной ничьей.

    Это свидетельствует о не лучших шансах хозяев на три балла, пусть и на своем поле, тем более что их нынешний соперник демонстрирует хорошую форму.

    Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 14-ю голами.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» после 33-х поединков испанского первенства набрала 44 пункта и борется за попадание в еврокубки.

    Команда пребывает на восьмой строчке как раз в зоне континентальных турниров (топ-8), лишь по дополнительным показателям опережая девятую позицию.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 33-го тура испанского первенства баскский клуб на своем поле обыграл «Севилью» (1:0).

    Перед этим в поединке 32-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах также набрал три очка, со счетом 3:2 одержав победу над «Вальядолидом».

    Не сыграют: травмирован — Монкайола, дисквалифицирован — Катена.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» выиграла, а в пяти последних поединках ни разу не проиграла.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей даже если не на три очка, то по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперник находится не в лучшей форме.

    Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 18-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Вильярреала» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Осасуны» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Осасуна» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.50, победа «Осасуны» — в 5.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    При этом в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их в пяти последних матчах.

    Ставка: «Осасуна» не проиграет за 2.51

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вильярреал — Осасуна?

    Матч Вильярреал — Осасуна состоится 03 мая 2025 года в 17:15 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Вильярреал — Осасуна?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вильярреал — Осасуна?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Осасуна?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вильярреал — Осасуна?

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.50, победа «Осасуны» — в 5.70.

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    Вильярреал — Осасуна: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 03.05.202517:15. Удержится ли «Вильярреал» в зоне Лиги чемпионов?
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