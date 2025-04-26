СКА-Хабаровск — Енисей. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 апреля 2025 года

20 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Енисей». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане уже вряд ли зацепятся за стыки. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «СКА-Хабаровск» на 6 очков отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 29 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Хабаровчане уступили «морякам» (1:2).

До того команда нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (1:0). При этом чуть ранее она проиграла «Балтике» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Хабаровчане нынче находятся в приличных кондициях. Между тем, для повышения в классе ресурсов не хватает.

Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «СКА-Хабаровск» выиграл дважды при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Хабаровчане еще не утратили математических шансов на попадание в четверку.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Енисей» на 11 очков отстает от топ-4. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 29 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Красноярцы подписали мировую с «Чайкой» (0:0).

До того команда не смогла одолеть КАМАЗ (0:0). А вот поединок с крепкими «моряками» завершился поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Красноярцы имеют проблемы в плане реализации. Команда не забивает уже 3 матча кряду.

При этом «Енисей» не побеждает уже 4 матча подряд. Да и хабаровчан команда не может победить уже более полутора лет.

Красноярцы в среднем забивают чуть реже гола за матч. Зато оборона команды выглядит относительно монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Красноярцы попробуют найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Хабаровчане в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Красноярцы не забивали в 3 последних матчах

«Енисей» в среднем пропускает немногим более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.04 и 1.75.

Прогноз: Хабаровчане еще борются за выход в стыки, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Красноярцы весьма ершисты, и явно намерены поправить свою неудачную статистику в плане реализации.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «армейцы» уверенно переиграют «Енисей».

Ставка: Фора «СКА-Хабаровска» -1.5 за 3.42