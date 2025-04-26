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    СКА-Хабаровск — Енисей. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Енисей»
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    «Енисей»
    20 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Енисей». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 26 Апреля 2025 года

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 08:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане уже вряд ли зацепятся за стыки. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «СКА-Хабаровск» на 6 очков отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 29 матчах первенства.

    СКА-Хабаровск — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Хабаровчане уступили «морякам» (1:2).

    До того команда нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (1:0). При этом чуть ранее она проиграла «Балтике» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Хабаровчане нынче находятся в приличных кондициях. Между тем, для повышения в классе ресурсов не хватает.

    Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «СКА-Хабаровск» выиграл дважды при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Хабаровчане еще не утратили математических шансов на попадание в четверку.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Енисей» на 11 очков отстает от топ-4. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 29 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Красноярцы подписали мировую с «Чайкой» (0:0).

    До того команда не смогла одолеть КАМАЗ (0:0). А вот поединок с крепкими «моряками» завершился поражением (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Красноярцы имеют проблемы в плане реализации. Команда не забивает уже 3 матча кряду.

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    При этом «Енисей» не побеждает уже 4 матча подряд. Да и хабаровчан команда не может победить уже более полутора лет.

    Красноярцы в среднем забивают чуть реже гола за матч. Зато оборона команды выглядит относительно монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Красноярцы попробуют найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Хабаровчане в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • Красноярцы не забивали в 3 последних матчах

    • «Енисей» в среднем пропускает немногим более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.04 и 1.75.

    Прогноз: Хабаровчане еще борются за выход в стыки, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

    Красноярцы весьма ершисты, и явно намерены поправить свою неудачную статистику в плане реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «армейцы» уверенно переиграют «Енисей».

    Ставка: Фора «СКА-Хабаровска» -1.5 за 3.42

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч СКА-Хабаровск — Енисей?

    Матч СКА-Хабаровск — Енисей состоится 26 апреля 2025 года в 08:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч СКА-Хабаровск — Енисей?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче СКА-Хабаровск — Енисей?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча СКА-Хабаровск — Енисей?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче СКА-Хабаровск — Енисей?

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.02.

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