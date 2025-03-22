22 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Сокол». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Сокол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: Владикавказцы окопались в опасной зоне. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.

При этом «Алания» лишь на 3 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 24 матчах первого дивизиона.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Владикавказцы были разгромлены «Родиной» (0:4).

До того команда подписала мировую с «Тюменью» (0:0). При этом чуть ранее она минимально уступила «Енисею» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Алания» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Владикавказцы традиционно ершисты, и за выживание еще поборются. Команда Спартака Гогниева зимой в кадровом плане ослабела, но сдаваться не собирается.

Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Алания» победила 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Владикавказцам срочно нужно побеждать одного из прямых конкурентов.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы пока пребывают в зоне прямого вылета. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сокол» на один пункт отстает от спасительной позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть викторию. Саратовцы подписали мировую с «Ротором» (2:2).

До того команда вчистую уступила «Нефтехимику» (1:3). А вот поединок с «Сочи» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Саратовцы начали весенний цикл крайне блекло. Весной команда Алексея Стукалова еще не побеждала.

При этом «Сокол» явно не преуспевает в плане реализации. Саратовцы настреляли всего 14 мячей в 24 матчах первой лиги.

В матче первого круга команда минимально уступила «барсам». В нынешней же диспозиции саратовцы явно намерены вернуться на победный путь.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Статистика для ставок

Саратовцы уже почти 24 года не обыгрывают «Аланию»

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: Обе команды мотивированы вернуться на победный путь, и наверняка активно понесутся в атаку.

«Сокол» по именам смотрится ярче соперника, однако «барсы» сдаваться явно не собираются.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30