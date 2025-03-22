Алания
Сокол
«Алания»
Турнирное положение: Владикавказцы окопались в опасной зоне. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.
При этом «Алания» лишь на 3 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 24 матчах первого дивизиона.
Алания — Сокол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Владикавказцы были разгромлены «Родиной» (0:4).
До того команда подписала мировую с «Тюменью» (0:0). При этом чуть ранее она минимально уступила «Енисею» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Алания» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Владикавказцы традиционно ершисты, и за выживание еще поборются. Команда Спартака Гогниева зимой в кадровом плане ослабела, но сдаваться не собирается.
Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Алания» победила 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Владикавказцам срочно нужно побеждать одного из прямых конкурентов.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы пока пребывают в зоне прямого вылета. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сокол» на один пункт отстает от спасительной позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть викторию. Саратовцы подписали мировую с «Ротором» (2:2).
До того команда вчистую уступила «Нефтехимику» (1:3). А вот поединок с «Сочи» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саратовцы начали весенний цикл крайне блекло. Весной команда Алексея Стукалова еще не побеждала.
При этом «Сокол» явно не преуспевает в плане реализации. Саратовцы настреляли всего 14 мячей в 24 матчах первой лиги.
В матче первого круга команда минимально уступила «барсам». В нынешней же диспозиции саратовцы явно намерены вернуться на победный путь.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
Статистика для ставок
- Саратовцы уже почти 24 года не обыгрывают «Аланию»
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.
- 1.86Англия — Албания: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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- 2.75Польша — Литва: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Обе команды мотивированы вернуться на победный путь, и наверняка активно понесутся в атаку.
«Сокол» по именам смотрится ярче соперника, однако «барсы» сдаваться явно не собираются.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30