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    Мозамбик — Уганда: Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мозамбик — Уганда
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    20 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Мозамбик и Уганда. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мозамбик — Уганда, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 20 Марта 2025 года

    Мозамбик

  • Мапуту
    •  Мозамбик 16:00 Уганда

    Уганда

  • Кампала
    •

    Мозамбик

    Турнирное положение: Мозамбикцы мечтают пробиться на Мундиаль. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Мозамбик в 4 турах отбора набрал 9 очков. Причем команда забила 6 мячей при 5 пропущенных.

    Мозамбик — Уганда: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мозамбикцы одолели Гвинею-Бисау (2:1).

    При этом чуть ранее мозамбикцы минимально уступили Мали. А вот поединок с Эсватини завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Мозамбик разжился 3 победами. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Мозамбикцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор исполнителей.

    В матче с Угандой команда явно не собирается терять очки. Мозамбик постарается сохранить свою вторую позицию.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Мозамбикцы постараются не отставать от лидера группы.

    Уганда

    Турнирное положение: Угандийцы проводят квалификацию на Мундиаль неуверенно. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем Уганда в 4 стартовых турах набрала 6 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 4 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Уганда минимально переиграла Бурунди.

    До того команда нанесла поражение тому же Бурунди (1:0). Да и встреча с Конго завершилась викторией (1:0).

    Вообще же, Уганда в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе угандийцы выглядят весьма выгодно. При этом команда победила в 3 своих последних матчах.

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    К слову, Уганда не пропускала в 3 своих последних поединках. Да и отставание от дуэта лидеров группы составляет всего 3 очка.

    Имея весьма скромный по именам состав, Уганда, тем не менее, постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать уж слишком крепким.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Да и поднатореть в плане реализации команда способна.

    Статистика для ставок

    • Угандийцы не пропускали в 3 последних матчах

    • Мозамбик в среднем забивает чаще гола за матч

    • Уганда победила в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мозамбик — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят весьма монолитно, и явно будут максимально активно атаковать.

    Уганда неплохо обороняется, плюс максимально мотивирована приблизиться к лидерам группы.

    Ставка: Ничья за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

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    Мозамбик — Уганда: прогноз и ставка за 2.90, статистика, коэффициенты матча 20.03.202516:00. Давайте поставим на паритет?!
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