15 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Фрайбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» проводят потрясающий сезон. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» на 2 очка опережает идущий четвертым «Айнтрахт». А вот отличилась команда 42 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Майнц» уверенно переиграл «Боруссию» М (3:1).

А вот до того команда нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (2:1). При этом поединок с «Санкт-Паули» также завершился победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Майнц» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Штефан Белль — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Карнавальники» имеют в своем активе приятную серию из 4 побед подряд. Да и по игре команда выглядит симпатично!

Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Майнц» уступил 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Майнц» явно намерен сохранить место в зоне Лиги чемпионов.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» проводят весьма продуктивный сезон. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Фрайбург» не столь ярко атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 25 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Бразильцы из Брайсгау» не смогли одолеть «РБ Лейпциг» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Аугсбургом» (0:0). А вот поединок с «Вердером» завершился яркой викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами без пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче пребывают на подъеме. Команда не пропускает уже 6 матчей кряду.

При этом «Фрайбург» сражается за попадание в Лигу чемпионов. А вот отставание от заветной топ-4 измеряется одним турнирным баллом.

Причем «бразильцы из Брайсгау» не проигрывали в 6 своих последних поединках. Да и «Майнцу» команда не проигрывает уже 4 года.

Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Надежные тылы должны им в этом помочь.

Статистика для ставок

«Фрайбург» уже 4 года не проигрывает «Майнцу»

«Майнц» победил в 4 своих последних поединках

«Фрайбург» не пропускал в 6 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

«Карнавальники» нынче на подъеме, плюс мечтают закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

Ставка: Победа «Майнца» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.25