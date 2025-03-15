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    Продлит ли «Майнц» свой победный сериал?

    «Майнц» — «Фрайбург»: Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Фрайбург»
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    «Майнц»
    15 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Фрайбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Марта 2025 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Фрайбург

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Карнавальники» проводят потрясающий сезон. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Майнц» на 2 очка опережает идущий четвертым «Айнтрахт». А вот отличилась команда 42 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.

    Майнц — Фрайбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Майнц» уверенно переиграл «Боруссию» М (3:1).

    А вот до того команда нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (2:1). При этом поединок с «Санкт-Паули» также завершился победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Майнц» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Штефан Белль — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Карнавальники» имеют в своем активе приятную серию из 4 побед подряд. Да и по игре команда выглядит симпатично!

    Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Майнц» уступил 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Майнц» явно намерен сохранить место в зоне Лиги чемпионов.

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» проводят весьма продуктивный сезон. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Фрайбург» не столь ярко атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 25 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Бразильцы из Брайсгау» не смогли одолеть «РБ Лейпциг» (0:0).

    До того команда расписала мировую с «Аугсбургом» (0:0). А вот поединок с «Вердером» завершился яркой викторией (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами без пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче пребывают на подъеме. Команда не пропускает уже 6 матчей кряду.

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    При этом «Фрайбург» сражается за попадание в Лигу чемпионов. А вот отставание от заветной топ-4 измеряется одним турнирным баллом.

    Причем «бразильцы из Брайсгау» не проигрывали в 6 своих последних поединках. Да и «Майнцу» команда не проигрывает уже 4 года.

    Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Надежные тылы должны им в этом помочь.

    Статистика для ставок

    • «Фрайбург» уже 4 года не проигрывает «Майнцу»

    • «Майнц» победил в 4 своих последних поединках

    • «Фрайбург» не пропускал в 6 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

    «Карнавальники» нынче на подъеме, плюс мечтают закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

    Ставка: Победа «Майнца» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.25

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