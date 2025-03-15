Майнц
Фрайбург
«Майнц»
Турнирное положение: «Карнавальники» проводят потрясающий сезон. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Майнц» на 2 очка опережает идущий четвертым «Айнтрахт». А вот отличилась команда 42 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.
Майнц — Фрайбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Майнц» уверенно переиграл «Боруссию» М (3:1).
А вот до того команда нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (2:1). При этом поединок с «Санкт-Паули» также завершился победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Майнц» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Штефан Белль — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Карнавальники» имеют в своем активе приятную серию из 4 побед подряд. Да и по игре команда выглядит симпатично!
Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Майнц» уступил 2 раза при 3 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Майнц» явно намерен сохранить место в зоне Лиги чемпионов.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» проводят весьма продуктивный сезон. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Фрайбург» не столь ярко атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 25 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Бразильцы из Брайсгау» не смогли одолеть «РБ Лейпциг» (0:0).
До того команда расписала мировую с «Аугсбургом» (0:0). А вот поединок с «Вердером» завершился яркой викторией (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами без пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче пребывают на подъеме. Команда не пропускает уже 6 матчей кряду.
При этом «Фрайбург» сражается за попадание в Лигу чемпионов. А вот отставание от заветной топ-4 измеряется одним турнирным баллом.
Причем «бразильцы из Брайсгау» не проигрывали в 6 своих последних поединках. Да и «Майнцу» команда не проигрывает уже 4 года.
Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Надежные тылы должны им в этом помочь.
Статистика для ставок
- «Фрайбург» уже 4 года не проигрывает «Майнцу»
- «Майнц» победил в 4 своих последних поединках
- «Фрайбург» не пропускал в 6 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 2.12Локомотив — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.10Анже — Монако: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- 2.88РБ Лейпциг — Боруссия Д: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.
«Карнавальники» нынче на подъеме, плюс мечтают закрепиться в зоне Лиги чемпионов.
Ставка: Победа «Майнца» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.25