Испанский «Бетис» сыграет против португальской «Витории» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Витория», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде Лиги конференций «Бетис» одолел бельгийский «Гент», выиграв с крупным счетом на выезде (3:0) и проиграв с минимальным результатом дома (0:1).

Последние матчи: После игр в Лиге конференций испанский клуб провел два матча в Ла Лиге: дома «Бетис» нанёс поражение «Реалу» (2:1), а в гостях оказался сильнее «Хетафе» (2:1).

Не сыграют: аргентинский полузащитник Джовани Ло Селсо, испанский форвард Анхель Ортис, испанский полузащитник Марк Рока Хунке и португальский полузащитник Уильям Карвалью.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Бетис» одержал четыре победы: три в чемпионате Испании и одну в Лиге конференций.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» вышла в 1/8 финала Лиги конференций, минуя стадию стыковых матчей. В основном этапе еврокубка португальцы заняли 2 место, набрав 14 очков: 4 победы, 2 ничьи и 0 поражений.

Последние матчи: В первый день весны «Витория» провела матч в чемпионате Португалии, одержав минимальную победу над командой «Каса Пиа» (1:0).

Не сыграют: ангольский защитник Бруно Марио и бразильский полузащитник Густаво Силва.

Состояние команды: «Витория» не проигрывает на протяжении пяти матчей. В чемпионате Португалии участник Лиги конференций одержал две победы и трижды сыграла вничью.

Статистика для ставок

В Ла Лиге «Бетис» переиграл «Реал» (2:1)

«Витория» заняла второе место в основном этапе Лиги конференций

«Витория» не проигрывает на протяжении 5 матчей

В 2013 году команды играли в Лиге Европы, «Бетис» одержал две победы над «Виторией» с одинаковым счётом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа «Витории» — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Оба клуба играют результативно и редко проигрывают, можно ожидать яркой и зрелищной игры со стороны соперников. В том, что «Бетис» и «Витория» обменяются голами, нет сомнений.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча. В среднем за игру команды забивают 2-3 мяча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.