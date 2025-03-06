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    Сможет ли «Витория» продлить беспроигрышную серию?

    «Бетис» — «Витория». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конференций, 6 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Витория»
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    «Витория» в чемпионате Португалии
    Испанский «Бетис» сыграет против португальской «Витории» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Витория», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 20:45 Витория Гимарайнш

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •

    «Бетис»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде Лиги конференций «Бетис» одолел бельгийский «Гент», выиграв с крупным счетом на выезде (3:0) и проиграв с минимальным результатом дома (0:1).

    Последние матчи: После игр в Лиге конференций испанский клуб провел два матча в Ла Лиге: дома «Бетис» нанёс поражение «Реалу» (2:1), а в гостях оказался сильнее «Хетафе» (2:1).

    Бетис — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: аргентинский полузащитник Джовани Ло Селсо, испанский форвард Анхель Ортис, испанский полузащитник Марк Рока Хунке и португальский полузащитник Уильям Карвалью.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Бетис» одержал четыре победы: три в чемпионате Испании и одну в Лиге конференций.

    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» вышла в 1/8 финала Лиги конференций, минуя стадию стыковых матчей. В основном этапе еврокубка португальцы заняли 2 место, набрав 14 очков: 4 победы, 2 ничьи и 0 поражений.

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    • Последние матчи: В первый день весны «Витория» провела матч в чемпионате Португалии, одержав минимальную победу над командой «Каса Пиа» (1:0).

    Не сыграют: ангольский защитник Бруно Марио и бразильский полузащитник Густаво Силва.

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    Состояние команды: «Витория» не проигрывает на протяжении пяти матчей. В чемпионате Португалии участник Лиги конференций одержал две победы и трижды сыграла вничью.

    Статистика для ставок

    • В Ла Лиге «Бетис» переиграл «Реал» (2:1)

    • «Витория» заняла второе место в основном этапе Лиги конференций

    • «Витория» не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • В 2013 году команды играли в Лиге Европы, «Бетис» одержал две победы над «Виторией» с одинаковым счётом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа «Витории» — в 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: Оба клуба играют результативно и редко проигрывают, можно ожидать яркой и зрелищной игры со стороны соперников. В том, что «Бетис» и «Витория» обменяются голами, нет сомнений.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча. В среднем за игру команды забивают 2-3 мяча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.

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