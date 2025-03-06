Бетис
Витория Гимарайнш
«Бетис»
Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде Лиги конференций «Бетис» одолел бельгийский «Гент», выиграв с крупным счетом на выезде (3:0) и проиграв с минимальным результатом дома (0:1).
Последние матчи: После игр в Лиге конференций испанский клуб провел два матча в Ла Лиге: дома «Бетис» нанёс поражение «Реалу» (2:1), а в гостях оказался сильнее «Хетафе» (2:1).
Бетис — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: аргентинский полузащитник Джовани Ло Селсо, испанский форвард Анхель Ортис, испанский полузащитник Марк Рока Хунке и португальский полузащитник Уильям Карвалью.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Бетис» одержал четыре победы: три в чемпионате Испании и одну в Лиге конференций.
«Витория»
Турнирное положение: «Витория» вышла в 1/8 финала Лиги конференций, минуя стадию стыковых матчей. В основном этапе еврокубка португальцы заняли 2 место, набрав 14 очков: 4 победы, 2 ничьи и 0 поражений.
Последние матчи: В первый день весны «Витория» провела матч в чемпионате Португалии, одержав минимальную победу над командой «Каса Пиа» (1:0).
Не сыграют: ангольский защитник Бруно Марио и бразильский полузащитник Густаво Силва.
Состояние команды: «Витория» не проигрывает на протяжении пяти матчей. В чемпионате Португалии участник Лиги конференций одержал две победы и трижды сыграла вничью.
Статистика для ставок
- В Ла Лиге «Бетис» переиграл «Реал» (2:1)
- «Витория» заняла второе место в основном этапе Лиги конференций
- «Витория» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- В 2013 году команды играли в Лиге Европы, «Бетис» одержал две победы над «Виторией» с одинаковым счётом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа «Витории» — в 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75 соответственно.
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Прогноз: Оба клуба играют результативно и редко проигрывают, можно ожидать яркой и зрелищной игры со стороны соперников. В том, что «Бетис» и «Витория» обменяются голами, нет сомнений.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча. В среднем за игру команды забивают 2-3 мяча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.