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    Очередная коллизия «Хайденхайма»?

    «Хайденхайм» — «Боруссия» М: Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 1 марта 2025 года

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    1 марта в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Марта 2025 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 17:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
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    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» бьется за выживание в элитном дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хайденхайм» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 27 забитыми мячами при 47 пропущенных в свои ворота.

    Хайденхайм — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела достаточно продуктивно. «Хайденхайм» не дал себя обыграть «РБ Лейпцигу» (2:2).

    А вот до того команда в овертайме уступила «Копенгагену» (1:3). При этом поединок с «Майнцем» также завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Хайденхайм» забил 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Максимилиан Брёуниг, Никлас Дорш, Лео Скиенца — травмированы. Ян Схоппнер — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Хайденхайм» пожинает плоды выступлений на нескольких фронтах. Плюс пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

    Матчи с «жеребятами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хайденхайм» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде уже банально некуда отступать, да и оппонент не столь стабилен.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Боруссия» М не столь ярко атакует, отличившись 35 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 23 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда полностью провалила. «Жеребята» были биты «Аугсбургом» (0:3).

    До того команда нанесла поражение «Униону» (2:1). А вот поединок с «Айнтрахтом» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Франк Онора, Штефан Лайнер, Мориц Николас, Рокко Райц — травмированы. Йонас Омлин — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Жеребята» проводят нестабильный отрезок. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

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    При этом «Боруссия» М в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки составляет 4 очка.

    Отличный сезон выдает Тим Кляйндинст. Опытный форвард настрелял 14 мячей в ворота соперников при 5 ассистах.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и соперник слишком часто ошибается у своих ворот.

    Статистика для ставок

    • «Жеребята» еще ни разу не проигрывали «Хайденхайму»

    • «Хайденхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Хайденхайм» не побеждает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, плюс сражаются за выход в еврокубки.

    «Жеребята» имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «Хайденхайма» ошибается слишком часто.

    Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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