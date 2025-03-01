1 марта в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» бьется за выживание в элитном дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 27 забитыми мячами при 47 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела достаточно продуктивно. «Хайденхайм» не дал себя обыграть «РБ Лейпцигу» (2:2).

А вот до того команда в овертайме уступила «Копенгагену» (1:3). При этом поединок с «Майнцем» также завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Хайденхайм» забил 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Максимилиан Брёуниг, Никлас Дорш, Лео Скиенца — травмированы. Ян Схоппнер — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Хайденхайм» пожинает плоды выступлений на нескольких фронтах. Плюс пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Матчи с «жеребятами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хайденхайм» уступил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде уже банально некуда отступать, да и оппонент не столь стабилен.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Боруссия» М не столь ярко атакует, отличившись 35 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 23 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда полностью провалила. «Жеребята» были биты «Аугсбургом» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Униону» (2:1). А вот поединок с «Айнтрахтом» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Франк Онора, Штефан Лайнер, Мориц Николас, Рокко Райц — травмированы. Йонас Омлин — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Жеребята» проводят нестабильный отрезок. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Боруссия» М в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки составляет 4 очка.

Отличный сезон выдает Тим Кляйндинст. Опытный форвард настрелял 14 мячей в ворота соперников при 5 ассистах.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и соперник слишком часто ошибается у своих ворот.

Статистика для ставок

«Жеребята» еще ни разу не проигрывали «Хайденхайму»

«Хайденхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Хайденхайм» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, плюс сражаются за выход в еврокубки.

«Жеребята» имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «Хайденхайма» ошибается слишком часто.

Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50