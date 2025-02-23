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    «Хетафе» и «Бетис» забьют друг другу?!

    «Хетафе» — «Бетис»: Ставка (к. 3.05) и прогноз на Ла Лигу 23 февраля 2025 года

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    «Бетис»
    23 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Бетис». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Февраля 2025 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 20:30 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: команду из одноименного города в провинции Мадрид можно назвать середняком текущего сезона.

    В настоящий момент «городские» имеют в своем активе 30 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.

    Хетафе — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Мадридский коллектив смог забить 20 мячей, а пропустил всего 18.

    Последние матчи: в прошлых турах «темно-синие» победили «Жирону» (2:1) и «Алавес» (1:0).

    До этого мадридцы сыграли вничью с «Севильей» (0:0), но переиграли «Реал Сосьедад» (3:0).

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    Также «Хетафе» покинул Кубок Испании, крупно уступив «Атлетико» (0:5).

    Не сыграют: травмирован Луис Милья, дисквалифицирован — Кристантус Уче.

    Состояние команды: в последнее время подопечные Хосе Бордаласа набрали отличный ход и смогли оторваться от зоны вылета. Главной задачей «Хетафе» на сезон как раз является сохранение прописки в элите, с чем команда и должна справиться.

    Зимой в «Хетафе» пришли Хуанми, Хуан Бернат и Рамон Террац, ушли — Набиль Абердин, Джон Патрик и Карлес Алена.

    «Бетис»

    Турнирное положение: коллектив из города Севилья борется за попадание в еврокубковую зону.

    Сейчас в активе севильцев 32 очка и восьмое место в турнирной таблице.

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    • «Бетикос» смогли 30 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «белые» разгромили «Реал Сосьедад» (3:0), но проиграли «Сельте» (2:3).

    Также севильский коллектив прошел «Гент» (3:0, 0:1) в Лиге конференций.

    Не сыграют: в лазарете «гелиополитов» находятся Эктор Бельерин, Вильям Карвалью, Кучо, Пабло Форналс, Джованни Ло Чельсо, Ангел Ортис и Марк Рока.

    Состояние команды: команда Мануэля Пеллегрини попытается в этом сезоне залезть в зону еврокубков и вполне может рассчитывать на успех в Лиге конференций.

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    Зимой в «Бетис» пришли Антони и Кучо, а вот покинули коллектив Хуанми, Икер Лосада и Ассане Диао.

    Статистика для ставок

    • «Хетафе» проиграл только 1 из последних 9 матчей

    • «Бетис» проиграл 2 из последних 6 матчей

    • В прошлом очном матче «Бетис» победил «Хетафе» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.05, а победа «Бетиса» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.65 и 1.48.

    Прогноз: команда сейчас являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.

    Прогноз: хоть команды и малорезультативны, но думается, что они вполне могут обменяться забитыми мячами.

    Ставка: обе забьют за 2.18.

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