23 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Бетис». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: команду из одноименного города в провинции Мадрид можно назвать середняком текущего сезона.

В настоящий момент «городские» имеют в своем активе 30 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.

Мадридский коллектив смог забить 20 мячей, а пропустил всего 18.

Последние матчи: в прошлых турах «темно-синие» победили «Жирону» (2:1) и «Алавес» (1:0).

До этого мадридцы сыграли вничью с «Севильей» (0:0), но переиграли «Реал Сосьедад» (3:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Также «Хетафе» покинул Кубок Испании, крупно уступив «Атлетико» (0:5).

Не сыграют: травмирован Луис Милья, дисквалифицирован — Кристантус Уче.

Состояние команды: в последнее время подопечные Хосе Бордаласа набрали отличный ход и смогли оторваться от зоны вылета. Главной задачей «Хетафе» на сезон как раз является сохранение прописки в элите, с чем команда и должна справиться.

Зимой в «Хетафе» пришли Хуанми, Хуан Бернат и Рамон Террац, ушли — Набиль Абердин, Джон Патрик и Карлес Алена.

«Бетис»

Турнирное положение: коллектив из города Севилья борется за попадание в еврокубковую зону.

Сейчас в активе севильцев 32 очка и восьмое место в турнирной таблице.

«Бетикос» смогли 30 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «белые» разгромили «Реал Сосьедад» (3:0), но проиграли «Сельте» (2:3).

Также севильский коллектив прошел «Гент» (3:0, 0:1) в Лиге конференций.

Не сыграют: в лазарете «гелиополитов» находятся Эктор Бельерин, Вильям Карвалью, Кучо, Пабло Форналс, Джованни Ло Чельсо, Ангел Ортис и Марк Рока.

Состояние команды: команда Мануэля Пеллегрини попытается в этом сезоне залезть в зону еврокубков и вполне может рассчитывать на успех в Лиге конференций.

Зимой в «Бетис» пришли Антони и Кучо, а вот покинули коллектив Хуанми, Икер Лосада и Ассане Диао.

Статистика для ставок

«Хетафе» проиграл только 1 из последних 9 матчей

«Бетис» проиграл 2 из последних 6 матчей

В прошлом очном матче «Бетис» победил «Хетафе» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.05, а победа «Бетиса» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.65 и 1.48.

Прогноз: команда сейчас являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.

Прогноз: хоть команды и малорезультативны, но думается, что они вполне могут обменяться забитыми мячами.

Ставка: обе забьют за 2.18.