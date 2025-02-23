Хетафе
Бетис
«Хетафе»
Турнирное положение: команду из одноименного города в провинции Мадрид можно назвать середняком текущего сезона.
В настоящий момент «городские» имеют в своем активе 30 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.
Хетафе — Бетис: коэффициенты букмекеров
Мадридский коллектив смог забить 20 мячей, а пропустил всего 18.
Последние матчи: в прошлых турах «темно-синие» победили «Жирону» (2:1) и «Алавес» (1:0).
До этого мадридцы сыграли вничью с «Севильей» (0:0), но переиграли «Реал Сосьедад» (3:0).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Также «Хетафе» покинул Кубок Испании, крупно уступив «Атлетико» (0:5).
Не сыграют: травмирован Луис Милья, дисквалифицирован — Кристантус Уче.
Состояние команды: в последнее время подопечные Хосе Бордаласа набрали отличный ход и смогли оторваться от зоны вылета. Главной задачей «Хетафе» на сезон как раз является сохранение прописки в элите, с чем команда и должна справиться.
Зимой в «Хетафе» пришли Хуанми, Хуан Бернат и Рамон Террац, ушли — Набиль Абердин, Джон Патрик и Карлес Алена.
«Бетис»
Турнирное положение: коллектив из города Севилья борется за попадание в еврокубковую зону.
Сейчас в активе севильцев 32 очка и восьмое место в турнирной таблице.
«Бетикос» смогли 30 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «белые» разгромили «Реал Сосьедад» (3:0), но проиграли «Сельте» (2:3).
Также севильский коллектив прошел «Гент» (3:0, 0:1) в Лиге конференций.
Не сыграют: в лазарете «гелиополитов» находятся Эктор Бельерин, Вильям Карвалью, Кучо, Пабло Форналс, Джованни Ло Чельсо, Ангел Ортис и Марк Рока.
Состояние команды: команда Мануэля Пеллегрини попытается в этом сезоне залезть в зону еврокубков и вполне может рассчитывать на успех в Лиге конференций.
Зимой в «Бетис» пришли Антони и Кучо, а вот покинули коллектив Хуанми, Икер Лосада и Ассане Диао.
Статистика для ставок
- «Хетафе» проиграл только 1 из последних 9 матчей
- «Бетис» проиграл 2 из последних 6 матчей
- В прошлом очном матче «Бетис» победил «Хетафе» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.05, а победа «Бетиса» — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.65 и 1.48.
- 2.05Лас-Пальмас — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Црвена Звезда — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: команда сейчас являются примерно равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.
Прогноз: хоть команды и малорезультативны, но думается, что они вполне могут обменяться забитыми мячами.
Ставка: обе забьют за 2.18.