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    Поднимется ли «Бристоль Сити» в зону плей-офф?

    «Бристоль Сити» — «Мидлсбро»: Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 21 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Мидлсбро»
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    Джейсон Найт («Бристоль Сити»)
    21 февраля в матче 34-го тура второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Мидлсбро». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Мидлсбро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 21 Февраля 2025 года

    Бристоль Сити

  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 22:45 Мидлсбро

    Мидлсбро

  • Англия. Чемпионшип
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    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам 33-х матчей английского Чемпионшипа находится в верхней половине таблицы.

    Команда лишь на два балла отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (топ-6), а также на два очка опережает своего нынешнего соперника.

    Бристоль Сити — Мидлсбро: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле разошелся миром с «Кардифф Сити» (1:1).

    Ранее «Зарянки» в 32-м туре национального чемпионата теперь уже в домашних стенах одержали уверенную победу над «Сток Сити» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Маккрори, Макналли и Бенарус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бристоль Сити» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, фактор своего поля, а также кризис соперника, все же позволяют ему рассчитывать на успех.

    Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 11-ю голами.

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: «Мидлсбро» по итогам 32-х поединков английского Чемпионшипа находится на 11-й позиции в середине турнирной таблицы.

    Команда на четыре очка отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (топ-6), а также на два балла от своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура второго дивизиона клуб на своем поле потерпел поражение от «Уотфорда» (0:1).

    Перед этим в 32-м туре национального первенства «Речники» снова остались без очков, когда в чужих стенах потерпели поражение от «Шеффилд Юнайтед» с результатом 1:3.

    Не сыграют: травмированы — Макгри, Ленихан, Бангура, Доак, Хоусон, Смит, Бринн и Дьенг, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Мидлсбро» только проигрывал.

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    Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно если учесть лучшую форму соперника и фактор чужого поля.

    Эммануэль Латте Лат — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Бристоль Сити» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Мидлсбро» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Мидлсбро» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Мидлсбро» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    И хотя в четырех последних матчах хозяев было иначе, одновременно ненадежность тылов и результативность атаки аутсайдера игры должны стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в четырех последних матчах «Мидлсбро» проиграл.

    Ставка: «Бристоль Сити» победит за 2.25

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