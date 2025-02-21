21 февраля в матче 34-го тура второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Мидлсбро». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Мидлсбро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам 33-х матчей английского Чемпионшипа находится в верхней половине таблицы.

Команда лишь на два балла отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (топ-6), а также на два очка опережает своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле разошелся миром с «Кардифф Сити» (1:1).

Ранее «Зарянки» в 32-м туре национального чемпионата теперь уже в домашних стенах одержали уверенную победу над «Сток Сити» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Маккрори, Макналли и Бенарус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бристоль Сити» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, фактор своего поля, а также кризис соперника, все же позволяют ему рассчитывать на успех.

Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 11-ю голами.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлсбро» по итогам 32-х поединков английского Чемпионшипа находится на 11-й позиции в середине турнирной таблицы.

Команда на четыре очка отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (топ-6), а также на два балла от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура второго дивизиона клуб на своем поле потерпел поражение от «Уотфорда» (0:1).

Перед этим в 32-м туре национального первенства «Речники» снова остались без очков, когда в чужих стенах потерпели поражение от «Шеффилд Юнайтед» с результатом 1:3.

Не сыграют: травмированы — Макгри, Ленихан, Бангура, Доак, Хоусон, Смит, Бринн и Дьенг, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Мидлсбро» только проигрывал.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно если учесть лучшую форму соперника и фактор чужого поля.

Эммануэль Латте Лат — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Бристоль Сити» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Мидлсбро» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Мидлсбро» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Мидлсбро» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

И хотя в четырех последних матчах хозяев было иначе, одновременно ненадежность тылов и результативность атаки аутсайдера игры должны стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в четырех последних матчах «Мидлсбро» проиграл.

Ставка: «Бристоль Сити» победит за 2.25