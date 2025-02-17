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    «Быки» не заметят «Астану»

    «Краснодар» — «Астана». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Астана»
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    Станислав Агкацев
    17 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и «Астана». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Быки» в РПЛ бьются за чемпионский титул. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Краснодар» по очкам делит лидерство с «Зенитом». А вот забила команда 34 мяча в 18 поединках российского чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Подопечные Мурада Мусаева переиграли «Челябинск» (3:2).

    При этом «Краснодар» до того переиграл ЦСКА (2:1). А вот немногим ранее команда с минимальным счетом одолела московское «Динамо».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Быки» нынче выглядят довольно уверенно. Команда Мусаева победила в трех своих последних поединках.

    При этом «Краснодар» традиционно неудачно противостоит «Астане». В обоих очных поединках «быки» уступили казахам.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Кубанцы довольно стремительно набирают оптимальные кондиции.

    «Астана»

    Турнирное положение: Астанинцы последний чемпионат Казахстана провели не столь успешно. Команда финишировала там на 2 строчке.

    Причем «Астана» в 24 поединках своего чемпионата настреляла 39 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Астанинцы уступили московскому «Спартаку» (1:4).

    При этом до того команда подписала мировую с АПОЭЛом (1:1). А вот поединок с «Челси» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астана» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Астанинцы нынче выглядят не столь ярко. Да и сыграла команда пока лишь один спарринг.

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    Причем «Астана» имеет довольно крепкий по именам состав. Плюс команда несколько обновилась в зимнее межсезонье.

    До сих пор в строю хорват Марин Томасов. 37-летний форвард в минувшем чемпионате Казахстана отличился 6 голами.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Астанинцы намерены найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Краснодарцы победили в 3 своих последних поединках

    • «Астана» не побеждала в 4 последних матчах

    • Кубанцы в среднем забивают чуть реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 6.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.07.

    Прогноз: «Краснодар» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

    «Быки» в контрольных поединках выглядят весьма выгодно, да и оппонент пребывает не в самых лучших своих кондициях.

    Ставка: Фора «Краснодара» -1.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кубанцы в первом тайме обыграют астанинцев.

    Ставка: Победа «Краснодара» в 1 тайме за 2.06

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    «Краснодар» — «Астана»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.02.2025. Прогнозы на футбол. «Быки» не заметят «Астану»
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