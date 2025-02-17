«Краснодар»
Турнирное положение: «Быки» в РПЛ бьются за чемпионский титул. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Краснодар» по очкам делит лидерство с «Зенитом». А вот забила команда 34 мяча в 18 поединках российского чемпионата.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Подопечные Мурада Мусаева переиграли «Челябинск» (3:2).
При этом «Краснодар» до того переиграл ЦСКА (2:1). А вот немногим ранее команда с минимальным счетом одолела московское «Динамо».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Быки» нынче выглядят довольно уверенно. Команда Мусаева победила в трех своих последних поединках.
При этом «Краснодар» традиционно неудачно противостоит «Астане». В обоих очных поединках «быки» уступили казахам.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Кубанцы довольно стремительно набирают оптимальные кондиции.
«Астана»
Турнирное положение: Астанинцы последний чемпионат Казахстана провели не столь успешно. Команда финишировала там на 2 строчке.
Причем «Астана» в 24 поединках своего чемпионата настреляла 39 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Астанинцы уступили московскому «Спартаку» (1:4).
При этом до того команда подписала мировую с АПОЭЛом (1:1). А вот поединок с «Челси» завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Астана» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Астанинцы нынче выглядят не столь ярко. Да и сыграла команда пока лишь один спарринг.
Причем «Астана» имеет довольно крепкий по именам состав. Плюс команда несколько обновилась в зимнее межсезонье.
До сих пор в строю хорват Марин Томасов. 37-летний форвард в минувшем чемпионате Казахстана отличился 6 голами.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Астанинцы намерены найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- Краснодарцы победили в 3 своих последних поединках
- «Астана» не побеждала в 4 последних матчах
- Кубанцы в среднем забивают чуть реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 6.16.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.07.
- 1.98Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 3.25Ювентус — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.95Ливерпуль — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Краснодар» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.
«Быки» в контрольных поединках выглядят весьма выгодно, да и оппонент пребывает не в самых лучших своих кондициях.
Ставка: Фора «Краснодара» -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кубанцы в первом тайме обыграют астанинцев.
Ставка: Победа «Краснодара» в 1 тайме за 2.06