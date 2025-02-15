15 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» пытаются сохранить прописку в элите. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Санкт-Паули» на 7 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда всего 18 забитыми мячами при 24 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Пираты» потерпели поражение от «РБ Лейпцига» (0:2).

А вот до того команда подписала мировую с «Аугсбургом» (1:1). При этом поединок с «Унионом» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Морган Гилавоги, Манолис Салиакис — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Пираты» крепки, но крайне нестабильны. В 2 последних матчах команда забила всего 1 мяч.

Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Санкт-Паули» победил 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. При этом в матче первого круга «пираты» разгромили соперника (3:0).

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Фрайбург» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Бразильцы из Брайсгау» сумели переиграть «Хайденхайм» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Бохуму» (1:0). А вот поединок с «Баварией» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» проводят весьма позитивный отрезок. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Фрайбург» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч. А вот отставание от топ-4 ныне составляет 3 зачетных балла.

«Бразильцы из Брайсгау» не пропускали в двух своих последних поединках. Да и в кадровом плане ситуация у команды нынче довольно благоприятная.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. «Фрайбург» мотивирован отомстить «пиратам» за поражение в первом круге.

Статистика для ставок

«Фрайбург» победил в 2 своих последних поединках

«Фрайбург» не пропускал в 2 последних матчах

«Санкт-Паули» в среднем забивает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Номинальные гости намерены продолжить свой успешный путь, и наверняка понесутся в атаку.

«Фрайбург» имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и оппонент не особенно стабилен.

Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20