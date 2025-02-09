«Пари НН»
Турнирное положение: Нижегородцы проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда пребывает на 12 строчке турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Пари НН» лишь на 3 зачетных балла опережает зону прямого вылета. А вот забила команда всего 15 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Нижегородцы в контрольной встрече одолели «Кайрат» (4:2).
При этом «Пари НН» до того подписал мировую с «Факелом» (1:1). А вот немногим ранее команда уступила «Борацу» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижегородцы в межсезонье смотрятся не столь выгодно. В 4 спаррингах команда победила 1 раз при 2 поражениях.
При этом «Пари НН» традиционно сложно противостоит самарцам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись победами.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем более, «крылышки» в спаррингах выглядят бледновато.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла на зимнюю паузу на 10 строчке турнирной таблицы.
Причем «Крылья Советов» в 18 поединках РПЛ настреляли 19 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Крылышки» пропустили единственный мяч от «Торпедо».
При этом до того команда не смогла одолеть новороссийский «Черноморец» (1:1). А вот «Единству У.» самарцы уступили (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Крылья Советов» добыли 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Крылышки» в контрольных матчах пока не преуспевают. В 3 спаррингах подопечные Игоря Осинькина уступили дважды при одном паритете.
Причем «Крылья Советов» в среднем пропускают значительно чаще гола за матч. Да и в атаке самарцы вполне способны значительно прибавить.
Самарцы уже полтора года не проигрывают «Пари НН». В последнем очной поединке они уверенно расправились с нижегородцами (3:1).
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Крылышки» явно постараются добыть первую победу на сборах.
Статистика для ставок
- «Крылья Советов» не побеждают 4 матча кряду
- «Пари НН» в 4 спаррингах победил 1 раз при 2 поражениях
- Нижегородцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.68.
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Прогноз: Команда Осинькина потенциально сильнее соперника, к тому же намерена добыть первую победу в спаррингах.
«Крылышки» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.64.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38