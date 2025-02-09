ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ливай ГарсияХищник штрафной площади. Переход Ливая Гарсии укрепит чемпионские амбиции «Спартака» Омар Мармуш Рейтинг отчаяния. «Ман Сити» оказался среди клубов, которым пришлось потратить кучу денег ради спасения сезона Кучо ЭрнандесВне поля зрения. Пять умных зимних приобретений в Европе, оставшихся незамеченными
  • 09:46
    • Рублев уступил Хуркачу в четвертьфинале турнира в Роттердаме
  • 01:00
    • Гол Кварацхелии помог ПСЖ разгромить «Монако»
  • 00:56
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в Кубке Англии, Магуайр забил победный гол
  • 00:28
    • «Бавария» всухую обыграла «Вердер», Кейн сделал дубль
  • 00:16
    • Официально: Луис Энрике продлил контракт с ПСЖ
    Все новости спорта

    Сумеют ли «крылышки» добыть первую победу на сборах?

    «Пари НН» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.64) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Нижний Новгород Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин
    9 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Пари НН» и «Крылья Советов». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда пребывает на 12 строчке турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Пари НН» лишь на 3 зачетных балла опережает зону прямого вылета. А вот забила команда всего 15 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Нижегородцы в контрольной встрече одолели «Кайрат» (4:2).

    При этом «Пари НН» до того подписал мировую с «Факелом» (1:1). А вот немногим ранее команда уступила «Борацу» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Нижегородцы в межсезонье смотрятся не столь выгодно. В 4 спаррингах команда победила 1 раз при 2 поражениях.

    При этом «Пари НН» традиционно сложно противостоит самарцам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись победами.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем более, «крылышки» в спаррингах выглядят бледновато.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла на зимнюю паузу на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Крылья Советов» в 18 поединках РПЛ настреляли 19 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 раз.

  • Вне поля зрения. Пять умных зимних приобретений в Европе, оставшихся незамеченными
  • Пять многообещающих трансферов, которые вскоре могут показаться действительно очень мудрыми сделками
  • 06/02/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Крылышки» пропустили единственный мяч от «Торпедо».

    При этом до того команда не смогла одолеть новороссийский «Черноморец» (1:1). А вот «Единству У.» самарцы уступили (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Крылья Советов» добыли 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Крылышки» в контрольных матчах пока не преуспевают. В 3 спаррингах подопечные Игоря Осинькина уступили дважды при одном паритете.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Причем «Крылья Советов» в среднем пропускают значительно чаще гола за матч. Да и в атаке самарцы вполне способны значительно прибавить.

    Самарцы уже полтора года не проигрывают «Пари НН». В последнем очной поединке они уверенно расправились с нижегородцами (3:1).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Крылышки» явно постараются добыть первую победу на сборах.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» не побеждают 4 матча кряду

    • «Пари НН» в 4 спаррингах победил 1 раз при 2 поражениях

    • Нижегородцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.68.

    Прогноз: Команда Осинькина потенциально сильнее соперника, к тому же намерена добыть первую победу в спаррингах.

    «Крылышки» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.64.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Арабиан Фэлконс
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейтон Ориент — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенчич — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Урал — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сельта — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Де Минор — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «крылышки» добыть первую победу на сборах?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры