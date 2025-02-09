9 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Пари НН» и «Крылья Советов». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда пребывает на 12 строчке турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Пари НН» лишь на 3 зачетных балла опережает зону прямого вылета. А вот забила команда всего 15 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Нижегородцы в контрольной встрече одолели «Кайрат» (4:2).

При этом «Пари НН» до того подписал мировую с «Факелом» (1:1). А вот немногим ранее команда уступила «Борацу» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Нижегородцы в межсезонье смотрятся не столь выгодно. В 4 спаррингах команда победила 1 раз при 2 поражениях.

При этом «Пари НН» традиционно сложно противостоит самарцам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись победами.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем более, «крылышки» в спаррингах выглядят бледновато.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла на зимнюю паузу на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Крылья Советов» в 18 поединках РПЛ настреляли 19 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Крылышки» пропустили единственный мяч от «Торпедо».

При этом до того команда не смогла одолеть новороссийский «Черноморец» (1:1). А вот «Единству У.» самарцы уступили (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Крылья Советов» добыли 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Крылышки» в контрольных матчах пока не преуспевают. В 3 спаррингах подопечные Игоря Осинькина уступили дважды при одном паритете.

Причем «Крылья Советов» в среднем пропускают значительно чаще гола за матч. Да и в атаке самарцы вполне способны значительно прибавить.

Самарцы уже полтора года не проигрывают «Пари НН». В последнем очной поединке они уверенно расправились с нижегородцами (3:1).

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Крылышки» явно постараются добыть первую победу на сборах.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» не побеждают 4 матча кряду

«Пари НН» в 4 спаррингах победил 1 раз при 2 поражениях

Нижегородцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.68.

Прогноз: Команда Осинькина потенциально сильнее соперника, к тому же намерена добыть первую победу в спаррингах.

«Крылышки» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38