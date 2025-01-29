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    «Црвена Звезда» переиграет кризисных швейцарцев

    «Янг Бойз» — «Црвена Звезда». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 29 января 2025 года

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    «Црвена Звезда»
    29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Янг Бойз» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Янг Бойз» — «Црвена Звезда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Янг Бойз

  • Берн
    •  Янг Бойз 23:00 Црвена Звезда

    Црвена Звезда

  • Белград
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    «Янг Бойз»

    Турнирное положение: Швейцарцы в нынешней Лиге чемпионов откровенно проваливаются. Нынче команда пребывает на 36 месте турнирной таблицы.

    При этом «Янг Бойз» в 7 турах не набрал ни одного очка. А вот атака команды выглядит крайне бледно, настреляв лишь 3 мяча.

    Янг Бойз — Црвена Звезда: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. Поединок с «Грасхоппером» принес ничейный результат (0:0).

    При этом «Янг Бойз» чуть ранее уступил «Селтику» (0:1). А вот до того команда не смогла переиграть скромный «Винтертур» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Швейцарцы ныне переживают непростой период. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.

    При этом «Янг Бойз» традиционно сложно противостоит «Црвене Звезде». Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться взять первые очки в Лиге чемпионов. Вот только команде нужно поднатореть в плане реализации.

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: Белградцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 32 месте турнирной таблицы.

    Причем «Црвена Звезда» в 7 поединках Лиги чемпионов набрала всего лишь 3 очка. А вот в свои ворота белградцы пропустили 22 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Белградцы уступили ПСВ (2:3).

    При этом до того команда расписала боевой паритет с «ОФК Белград» (3:3). Зато поединок с «Левски» завершился уверенным успехом (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Црвена Звезда» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Белградцы уже утратили шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Зато забивает команда в среднем без малого 2 гола за матч.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем гандикап от ближайшего преследователя составляет 17 зачетных баллов.

    На данном этапе «Црвена Звезда» выглядит довольно выгодно. Да и подняться на пару строчек выше в Лиге чемпионов сербы явно постараются.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Белградцы должны воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Швейцарцы в среднем забивают реже гола за матч

    • Белградцы в Лиге чемпионов забивают в среднем чуть реже 2 мячей за матч

    • «Янг Бойз» не побеждал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.25.

    Прогноз: Сербы куда выгоднее смотрятся в атаке, да и швейцарцы переживают сложный этап.

    «Црвена Звезда» явно постарается хлопнуть дверью напоследок, да и оборона соперника выглядит отнюдь небезгрешной.

    Ставка: Победа «Црвены Звезды» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.25

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