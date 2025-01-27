27 января в 4-м туре чемпионата штата Паулиста Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Коринтианс». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Трёхцветные» в чемпионате штата стартовали не столь ярко. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Сан-Паулу» не столь ярко атакует, отличившись одним забитыми мячом в двух матчах. А вот в свои ворота команда не пропустила ни разу.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Победа над «Гуарани» вышла минимальной.

А вот до того команда не сумела одолеть «Ботафого» Сан-Паулу (0:0). При этом поединок с «Фламенго» также завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках «Сан-Паулу» забил 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Трёхцветные» лишь на 3 очка отстают от идущего вторым «Палмейраса». Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Матчи с «Коринтиансом» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Сан-Паулу» победил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Коринтиансу» команда не проигрывает уже полтора года.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» в чемпионате штата Паулиста идут без потерь. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Коринтианс» настрелял 6 мяч в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 3 раза в 3 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она расправилась с «Агуа Сантой» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Вело Клубу» (2:1). Да и нестабильный «Брагантино» был обыгран с таким же счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Коринтианс» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Коринтианс» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 10 (!) своих последних матчах.

При этом «Коринтианс» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и гандикап от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

Команда явно способна побороться за победу в чемпионате штата. Да и успешный победный сериал прибавляет оптимизма!

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Коринтианс» способен еще прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Сан-Паулу» еще не пропустил ни разу в чемпионате штата

«Коринтианс» победил в 10 своих последних поединках

«Тимао» уже полтора года не обыгрывают «Сан-Паулу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Тимао» постараются сохранить лидерство, и уж точно будут активно атаковать.

«Коринтианс» ныне пребывает в прекрасных кондициях, и явно способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Коринтианса» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35