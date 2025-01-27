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    «Тимао» переиграют «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» — «Коринтианс». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, чемпионат штата Паулиста, 27 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Коринтианс»
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    Феррейринья
    27 января в 4-м туре чемпионата штата Паулиста Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Коринтианс». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Трёхцветные» в чемпионате штата стартовали не столь ярко. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сан-Паулу» не столь ярко атакует, отличившись одним забитыми мячом в двух матчах. А вот в свои ворота команда не пропустила ни разу.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Победа над «Гуарани» вышла минимальной.

    А вот до того команда не сумела одолеть «Ботафого» Сан-Паулу (0:0). При этом поединок с «Фламенго» также завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках «Сан-Паулу» забил 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Трёхцветные» лишь на 3 очка отстают от идущего вторым «Палмейраса». Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Матчи с «Коринтиансом» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Сан-Паулу» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Коринтиансу» команда не проигрывает уже полтора года.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Тимао» в чемпионате штата Паулиста идут без потерь. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Коринтианс» настрелял 6 мяч в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 3 раза в 3 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она расправилась с «Агуа Сантой» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Вело Клубу» (2:1). Да и нестабильный «Брагантино» был обыгран с таким же счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Коринтианс» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Коринтианс» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 10 (!) своих последних матчах.

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    При этом «Коринтианс» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и гандикап от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

    Команда явно способна побороться за победу в чемпионате штата. Да и успешный победный сериал прибавляет оптимизма!

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Коринтианс» способен еще прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Паулу» еще не пропустил ни разу в чемпионате штата

    • «Коринтианс» победил в 10 своих последних поединках

    • «Тимао» уже полтора года не обыгрывают «Сан-Паулу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: «Тимао» постараются сохранить лидерство, и уж точно будут активно атаковать.

    «Коринтианс» ныне пребывает в прекрасных кондициях, и явно способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Коринтианса» за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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