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    Пармезанцев ждет коллизия

    «Дженоа» — «Парма». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 12 января 2025 года

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    «Парма»
    12 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Парма». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Парма», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Января 2025 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 14:30 Парма

    Парма

  • Парма
    •

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Генуэзцы сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 13 место турнирной таблицы.

    При этом «Дженоа» лишь на 3 зачетных балла оторвалась от опасной зоны. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 раз в 19 поединках Серии А.

    Дженоа — Парма: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Генуэзцы расписали мировую с «Лечче» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Эмполи» (2:1). При этом чуть ранее генуэзцы уступили сильному «Наполи» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Дженоа» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота трижды.

    Не сыграют: Руслан Малиновский, Калеб Экубан, Алан Маттурро, Витинья, Жуниор Мессиас — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Генуэзцы не проигрывали в двух своих последних поединках. Плюс средняя результативность команды не достигает и гола за матч.

    Матчи против «Пармы» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Дженоа» победила и проиграла по 2 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются отдалиться от опасной зоны. Вот только генуэзцам срочно нужно прибавлять в плане реализации.

    «Парма»

    Турнирное положение: Пармезанцы сражаются за сохранение прописки в Серии А. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Парма» в 19 матчах отправила 25 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. Пармезанцы расписали сухую мировую с «Торино».

    До того команда расправилась с «Монцей» (2:1). А вот поединок с «Ромой» завершился грандиозным провалом (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Парма» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Габриэль Шарпеньер, Анас Мохамед, Деннис Ман — травмированы.

    Состояние команды: Пармезанцы лишь на 2 очка опережают опасную зону. Зато команда не проиграла в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Парма» с натугой, но все же набирает очки. Да и средняя результативность несколько превышает гол за матч.

    Вот только пропускают пармезанцы многовато. Да и лазарет команды все никак не опустеет, и особенно ощущается отсутствие креативного Мана.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Пармезанцы мотивированы максимально оторваться от зоны вылета.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не проигрывали в 2 своих последних матчах

    • Генуэзцы в среднем забивают реже гола за матч

    • Пармезанцы пропускают в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.96 и 1.99.

    Прогноз: Пармезанцы слишком много пропускают, да и лазарет команды не думает пустеть.

    Генуэзцы стабильностью не блещут, однако в родных стенах обязаны обыгрывать конкурента в борьбе за выживание.

    Ставка: Победа «Дженоа» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Дженоа» — «Парма»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. Пармезанцев ждет коллизия
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