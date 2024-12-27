«Арока» на своем поле примет «Жил Висенте» в матче 16-го тура чемпионата Португалии. Встреча состоится 27 декабря и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арока» — «Жил Висенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арока»

Турнирное положение: команда из Ароки отчаянно борется за выживание в текущем сезоне.

Коллектив из одноименного города имеет в своем активе всего 11 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Команда из округа Авейру смогла забить всего 9 мячей, а в свои ворота пропустила целых 26.

Последние матчи: в прошлом туре «Арока» проиграла «Каса Пии» (1:3), а до этого переиграла «Санта Клару» (1:0).

Перед этим подопечные Арманду Эванжелисты также уступили «Эштреле» (1:2) и «Бенфики» (0:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Также команда вылетела из Кубка Португалии, проиграв «Фаренсе» (1:2).

Не сыграют: травмированы Витинью, Ориоль Бускетс, Эбуэ Куасси и Педру Морейра.

Состояние команды: сейчас «Арока» находится в очень плохом положении. Хоть отставание от спасительной зоны составляет всего два очка, но команда крайне мало забивает и показывает футбол не очень качественного уровня.

В прошлом сезоне «Арока» стала седьмой, а в этом сезоне главной задачей является сохранить прописку в элите.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: команда из города Барселуш находится в середине турнирной таблицы.

Сейчас в активе «галос» 17 очков и десятая строчка. Команда далеко как от зоны еврокубков, так и от зоны выживания.

Подопечные Тозе Марреку смогли забить 17 мячей, а в свои ворота пропустили 24.

Последние матчи: в прошлом туре «Жил Висенте» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0).

До этого же команда смогла переиграть «Фаренсе» (1:0) и «Насьонал» (2:1), но уступила «Витории Гимарайнш».

Также «Жил Висенте» выиграл у «Вилы Реал» (2:0) и пробился в 1/8 финала Кубка страны.

Не сыграют: в лазарете только Сфефело Ситоле.

Состояние команды: «Жил Висенте» особо ни на что не претендует в этом сезоне, но расслабляться команде рано, поскольку впереди еще большая часть чемпионата.

Прошлый сезон команда завершила на 12-й строчке, поэтому думается, что она захочет завершить текущий хотя на одну ступеньку выше.

Статистика для ставок

«Арока» выиграла только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах

«Жил Висенте» проиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

В последнем очном противостоянии команд 26 апреля «Жил Висенте» и «Арока» сыграли вничью 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арока» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.30. Ничья — в 3.25, победа «Жил Висенте» — в 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.30 и 1.60 соответственно.

Прогноз: «Арока» играет дома и ей некуда отступать, а «Жил Висенте» набрал приличный ход, поэтому думается, что игра будет упорной и может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.25.

Прогноз: команды мало забивают в этом сезоне, поэтому думается, что зрители не увидят много голов.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.05.