Арока
Жил Висенте
«Арока»
Турнирное положение: команда из Ароки отчаянно борется за выживание в текущем сезоне.
Коллектив из одноименного города имеет в своем активе всего 11 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
Арока — Жил Висенте: коэффициенты букмекеров
Команда из округа Авейру смогла забить всего 9 мячей, а в свои ворота пропустила целых 26.
Последние матчи: в прошлом туре «Арока» проиграла «Каса Пии» (1:3), а до этого переиграла «Санта Клару» (1:0).
Перед этим подопечные Арманду Эванжелисты также уступили «Эштреле» (1:2) и «Бенфики» (0:2).
Также команда вылетела из Кубка Португалии, проиграв «Фаренсе» (1:2).
Не сыграют: травмированы Витинью, Ориоль Бускетс, Эбуэ Куасси и Педру Морейра.
Состояние команды: сейчас «Арока» находится в очень плохом положении. Хоть отставание от спасительной зоны составляет всего два очка, но команда крайне мало забивает и показывает футбол не очень качественного уровня.
В прошлом сезоне «Арока» стала седьмой, а в этом сезоне главной задачей является сохранить прописку в элите.
«Жил Висенте»
Турнирное положение: команда из города Барселуш находится в середине турнирной таблицы.
Сейчас в активе «галос» 17 очков и десятая строчка. Команда далеко как от зоны еврокубков, так и от зоны выживания.
Подопечные Тозе Марреку смогли забить 17 мячей, а в свои ворота пропустили 24.
Последние матчи: в прошлом туре «Жил Висенте» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0).
До этого же команда смогла переиграть «Фаренсе» (1:0) и «Насьонал» (2:1), но уступила «Витории Гимарайнш».
Также «Жил Висенте» выиграл у «Вилы Реал» (2:0) и пробился в 1/8 финала Кубка страны.
Не сыграют: в лазарете только Сфефело Ситоле.
Состояние команды: «Жил Висенте» особо ни на что не претендует в этом сезоне, но расслабляться команде рано, поскольку впереди еще большая часть чемпионата.
Прошлый сезон команда завершила на 12-й строчке, поэтому думается, что она захочет завершить текущий хотя на одну ступеньку выше.
Статистика для ставок
- «Арока» выиграла только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах
- «Жил Висенте» проиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах
- В последнем очном противостоянии команд 26 апреля «Жил Висенте» и «Арока» сыграли вничью 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арока» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.30. Ничья — в 3.25, победа «Жил Висенте» — в 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.30 и 1.60 соответственно.
- 2.50Ливерпуль — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.20Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.75Арсенал — Ипсвич: прогноз и ставкаЗавтра в 23:15
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Прогноз: «Арока» играет дома и ей некуда отступать, а «Жил Висенте» набрал приличный ход, поэтому думается, что игра будет упорной и может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.25.
Прогноз: команды мало забивают в этом сезоне, поэтому думается, что зрители не увидят много голов.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.05.