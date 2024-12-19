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    Три очка для «фиалок»?

    «Витория Гимарайнш» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Фиорентина»
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    Мойзе Кен
    19 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Витория Гимарайнш» и «Фиорентина». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 23:00 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Витория Гимарайнш»

    Турнирное положение: Португальцы в Лиге конференций выступают весьма уверенно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Витория Гимарайнш» в пяти стартовых турах набрала 13 очков. А вот атака команды выглядит не столь ярко, отличившись всего 12 забитыми мячами.

    Витория Гимарайнш — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Витория Гимарайнш» не сумела победить. Команда расписала боевую мировую с «Риу Аве» (2:2).

    При этом «Витория Гимарайнш» чуть ранее одолел «Санкт-Галлен» (4:1). А вот поединок с «Бенфикой» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Португальцы явно намерены сохранить свои позиции. Да и потенциально команда еще способна прибавить.

    И уж точно «Витория Гимарайнш» не боится «фиалок». Да и в двух своих последних поединках команда не проигрывала.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Португальцы относительно неплохо обороняются, в среднем пропуская гол за матч.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Флорентийцы нынешний сезон проводят довольно прилично. В Лиге конференций команда сейчас находится на 3 месте.

    Причем «Фиорентина» в среднем забивает 3 гола за матч. В 5 поединках Лиги конференций команда настреляла 17 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Флорентийцы минимально уступили «Болонье».

    При этом до того команда учинила разгром ЛАСКу (7:0). Да и поединок с «Кальяри» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Кристиано Бираги, Эдоардо Бове — травмированы.

    Состояние команды: Флорентийцы вполне способны побороться за триумф в Лиге конференций. Да и тылы команды относительно нечасто дают сбои.

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    В своем чемпионате команда окопалась на 4 месте турнирной таблицы. При этом отставание от лидера составляет всего 6 зачетных баллов.

    При этом «Фиорентина» до последней коллизии выиграла дважды кряду. Да и в Лиге конференций команда явно ставит максимальные задачи.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. Флорентийцы способны прибавить, да и француз Нанитамо Иконе настрелял уже 4 мяча в Лиге конференций.

    Статистика для ставок

    • «Витория Гимарайнш» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в Лиге конференций в среднем пропускают примерно гол за матч

    • «Фиалки» забили 17 мячей в 5 матчах Лиги конференций

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Флорентийцы явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Фиорентина» нынче на подъеме, да и в Лиге конференций итальянцы демонстрируют весьма приличную результативность.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперник на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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