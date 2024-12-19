Витория Гимарайнш
Фиорентина
«Витория Гимарайнш»
Турнирное положение: Португальцы в Лиге конференций выступают весьма уверенно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Витория Гимарайнш» в пяти стартовых турах набрала 13 очков. А вот атака команды выглядит не столь ярко, отличившись всего 12 забитыми мячами.
Витория Гимарайнш — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Витория Гимарайнш» не сумела победить. Команда расписала боевую мировую с «Риу Аве» (2:2).
При этом «Витория Гимарайнш» чуть ранее одолел «Санкт-Галлен» (4:1). А вот поединок с «Бенфикой» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Португальцы явно намерены сохранить свои позиции. Да и потенциально команда еще способна прибавить.
И уж точно «Витория Гимарайнш» не боится «фиалок». Да и в двух своих последних поединках команда не проигрывала.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Португальцы относительно неплохо обороняются, в среднем пропуская гол за матч.
«Фиорентина»
Турнирное положение: Флорентийцы нынешний сезон проводят довольно прилично. В Лиге конференций команда сейчас находится на 3 месте.
Причем «Фиорентина» в среднем забивает 3 гола за матч. В 5 поединках Лиги конференций команда настреляла 17 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Флорентийцы минимально уступили «Болонье».
При этом до того команда учинила разгром ЛАСКу (7:0). Да и поединок с «Кальяри» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Кристиано Бираги, Эдоардо Бове — травмированы.
Состояние команды: Флорентийцы вполне способны побороться за триумф в Лиге конференций. Да и тылы команды относительно нечасто дают сбои.
В своем чемпионате команда окопалась на 4 месте турнирной таблицы. При этом отставание от лидера составляет всего 6 зачетных баллов.
При этом «Фиорентина» до последней коллизии выиграла дважды кряду. Да и в Лиге конференций команда явно ставит максимальные задачи.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. Флорентийцы способны прибавить, да и француз Нанитамо Иконе настрелял уже 4 мяча в Лиге конференций.
Статистика для ставок
- «Витория Гимарайнш» не проигрывал в 2 своих последних поединках
- Обе команды в Лиге конференций в среднем пропускают примерно гол за матч
- «Фиалки» забили 17 мячей в 5 матчах Лиги конференций
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
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Прогноз: Флорентийцы явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
«Фиорентина» нынче на подъеме, да и в Лиге конференций итальянцы демонстрируют весьма приличную результативность.
Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперник на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05