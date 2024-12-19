19 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Витория Гимарайнш» и «Фиорентина». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение: Португальцы в Лиге конференций выступают весьма уверенно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Витория Гимарайнш» в пяти стартовых турах набрала 13 очков. А вот атака команды выглядит не столь ярко, отличившись всего 12 забитыми мячами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Витория Гимарайнш» не сумела победить. Команда расписала боевую мировую с «Риу Аве» (2:2).

При этом «Витория Гимарайнш» чуть ранее одолел «Санкт-Галлен» (4:1). А вот поединок с «Бенфикой» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Португальцы явно намерены сохранить свои позиции. Да и потенциально команда еще способна прибавить.

И уж точно «Витория Гимарайнш» не боится «фиалок». Да и в двух своих последних поединках команда не проигрывала.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Португальцы относительно неплохо обороняются, в среднем пропуская гол за матч.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Флорентийцы нынешний сезон проводят довольно прилично. В Лиге конференций команда сейчас находится на 3 месте.

Причем «Фиорентина» в среднем забивает 3 гола за матч. В 5 поединках Лиги конференций команда настреляла 17 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. Флорентийцы минимально уступили «Болонье».

При этом до того команда учинила разгром ЛАСКу (7:0). Да и поединок с «Кальяри» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Кристиано Бираги, Эдоардо Бове — травмированы.

Состояние команды: Флорентийцы вполне способны побороться за триумф в Лиге конференций. Да и тылы команды относительно нечасто дают сбои.

В своем чемпионате команда окопалась на 4 месте турнирной таблицы. При этом отставание от лидера составляет всего 6 зачетных баллов.

При этом «Фиорентина» до последней коллизии выиграла дважды кряду. Да и в Лиге конференций команда явно ставит максимальные задачи.

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. Флорентийцы способны прибавить, да и француз Нанитамо Иконе настрелял уже 4 мяча в Лиге конференций.

Статистика для ставок

«Витория Гимарайнш» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Обе команды в Лиге конференций в среднем пропускают примерно гол за матч

«Фиалки» забили 17 мячей в 5 матчах Лиги конференций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Флорентийцы явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Фиорентина» нынче на подъеме, да и в Лиге конференций итальянцы демонстрируют весьма приличную результативность.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперник на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05