15 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Монца». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрал 13 очков и находится в самой гуще борьбы за выживание.

Команда занимает 16-ю строчку и на один балл опережает зону вылета (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Серии А южане на чужом поле потерпели разгромное поражение от «Ромы» (1:4).

Перед этим в 14-м туре итальянского первенства коллектив набрал только один пункт, в домашних стенах разойдясь миром с «Ювентусом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Пельмар, Кьялонда Гаспар, Сансоне, Марквински, Бонифаци, Галло и Банда, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Лечче» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты не сулят хозяевам хороших шансов на победу, но в то же время и позволяет рассчитывать на ничью, особенно если учесть, что это встреча с конкурентом на своем поле.

Патрик Доргу — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона в тремя голами.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрала 10 очков и всерьез рискует понизиться в классе.

Команда занимает 19-ю строчку в зоне вылета и на два балла отстает от безопасной 17-й позиции, а также на три пункта от нынешнего соперника.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура итальянского первенства гости в домашних стенах проиграли «Удинезе» (1:2).

Перед этим в 14-м туре национального чемпионата коллектив на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Болоньи» с результатом 0:4.

Не сыграют: травмированы — Петанья, Виньято, Гальярдини, Краньо, Пессина, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монца» пять раз проиграла и не знает побед уже восемь поединков кряду.

Словом, у коллектива плохая форма, что сулит небольшие шансы на три очка, тем более что фактор своего поля говорит в пользу его соперника.

Дани Мота и Милан Джурич — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лечче» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Монца» проиграла

в двух последних матчах «Монцы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.00, победа «Монцы» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в их пяти из семи последних матчей «Монца» проиграла.

Ставка: «Лечче» победит за 2.50