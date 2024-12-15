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    Выберется ли «Монца» из зоны вылета?

    «Лечче» — «Монца». Гости застряли в зоне вылета, но смогут ли они поправить свое положение в битве с конкурентом 15 декабря? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Монца»
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    Патрик Доргу
    15 декабря в 16-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Монца». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Декабря 2024 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 14:30 Монца

    Монца

  • Монца
    •

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрал 13 очков и находится в самой гуще борьбы за выживание.

    Команда занимает 16-ю строчку и на один балл опережает зону вылета (18-20-я позиции).

    Лечче — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Серии А южане на чужом поле потерпели разгромное поражение от «Ромы» (1:4).

    Перед этим в 14-м туре итальянского первенства коллектив набрал только один пункт, в домашних стенах разойдясь миром с «Ювентусом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Пельмар, Кьялонда Гаспар, Сансоне, Марквински, Бонифаци, Галло и Банда, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Лечче» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты не сулят хозяевам хороших шансов на победу, но в то же время и позволяет рассчитывать на ничью, особенно если учесть, что это встреча с конкурентом на своем поле.

    Патрик Доргу — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона в тремя голами.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» по итогам 15-ти туров итальянского первенства набрала 10 очков и всерьез рискует понизиться в классе.

    Команда занимает 19-ю строчку в зоне вылета и на два балла отстает от безопасной 17-й позиции, а также на три пункта от нынешнего соперника.

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура итальянского первенства гости в домашних стенах проиграли «Удинезе» (1:2).

    Перед этим в 14-м туре национального чемпионата коллектив на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Болоньи» с результатом 0:4.

    Не сыграют: травмированы — Петанья, Виньято, Гальярдини, Краньо, Пессина, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монца» пять раз проиграла и не знает побед уже восемь поединков кряду.

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    Словом, у коллектива плохая форма, что сулит небольшие шансы на три очка, тем более что фактор своего поля говорит в пользу его соперника.

    Дани Мота и Милан Джурич — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Лечче» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Монца» проиграла

    • в двух последних матчах «Монцы» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.00, победа «Монцы» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в их пяти из семи последних матчей «Монца» проиграла.

    Ставка: «Лечче» победит за 2.50

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    «Лечче» — «Монца»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Монца» из зоны вылета?
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