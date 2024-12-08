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    «Реал Сосьедад» победит «Леганес» на его поле

    «Леганес» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 8 декабря 2024 года

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    «Реал Сосьедад»
    «Леганес» —на своем поле примет «Реал Сосьедад» в 16-м туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет 8 декабря, начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Декабря 2024 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 16:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Леганес»

    Турнирное положение: Команда из пригорода Мадрида с 15 набранными очками идет на 15 строке в таблице и на два пункта опережает зону вылета.

    «Леганес» выиграл три поединка из 15 проведенных, а также по шесть матчей играл вничью и терпел фиаско, разница мячей составляет 14:20.

    Леганес — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «огурцы» в рамках 1/32 финала Кубка Испании только в серии пенальти сломили сопротивление четвертолигового «Эстепона», завершив основное время со счетом 2:2. А в последних матчах чемпионата они дома крупно проиграли мадридскому «Реалу» 0:3 и расписали гостевую мировую с «Алавесом» 1:1.

    Не сыграют: Энрик Франкеса и Дани Раба пребывают в лазарете команды.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: За предыдущие пять поединков в рамках Примеры «Леганес» смог отпраздновать две виктории, каждый раз выигрывая при своих зрителях и ни разу не пропустили в данных играх. Также за это время команда расписала одну мировую и потерпела два проигрыша, пропустив этих поединках три и четыре гола соответственно. Отметим, что дома коллектив уступил лишь раз за минувшие четыре поединка, да и то проиграв только «Реалу».

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Клуб из Сан-Себастьяна с 21 баллом разместился на девятой строке в таблице и на три пункта отстает от еврокубковой зоны.

    «Реал Сосьедад» по шесть раз побеждал и уступал в текущем чемпионате, а также три поединка завершил мировыми исходами, разница мячей 13:11.

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    • Последние матчи: Баски также провели накануне матч Кубка Испании, в котором только в овертайме вырвали победу у низшелигового «Конкенсе» — 1:0 ОТ. А ранее они отпраздновали две домашние виктории с одинаковым счетом по 2:0, переиграв амстердамский «Аякс» в Лиге Европы и «Бетис» в чемпионате страны.

    Не сыграют: Ариц Элустондо, Хамари Траоре, Беньят Туррьентес и Арсен Захарян — вне игры.

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    Состояние команды: «Реал Сосьедад» в отрезке своих предыдущих шести встреч во всех турнирах смог победить в пяти из них, не пропустив в данных играх ни одного гола. И еще одну игру за это время проиграл ,уступив с минимальным счетом 0:1 в Бильбао «Атлетику» в рамках чемпионата Испании. И в шести минувших поединках чемпионата коллектив не играет вничью, четыре раза выиграв при двух фиаско.

    Статистика для ставок

    • Последний раз между собой эти клубы играли в начале 2022 года. И тогда баски обыграли «Леганес» на его поле 3:2 в Кубке Испании.

    • В Примере последняя встреча этих клубов состоялась в февраля 2020 года, и тогда «огурцы» дома победили «Сосьедад» 2:1

    • Всего за шесть минувших противостояний данных команд трижды выигрывал «Сосьедад» и только раз победил «Леганес»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Реал Сосьедад» букмекеры дают коэффициент 1.97. Ничья оценена в 3.20, а победа «Леганеса» оценена в 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.84 и 1.45 соответственно.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» в текущем сезоне играет гораздо лучше своего соперника, и плюс к этому имеет неплохую историю противостояний с «Леганесом». В общем, прогнозируем здесь викторию гостей.

    Рекомендуемая ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.97.

    Прогноз: И также ждем от данного противостояния хотя бы пару забитых мячей, ведь зачастую в очных матчах данных команд играет верховой тотал.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.85.

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    «Леганес» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 08.12.2024. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» победит «Леганес» на его поле
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