Леганес
Реал Сосьедад
«Леганес»
Турнирное положение: Команда из пригорода Мадрида с 15 набранными очками идет на 15 строке в таблице и на два пункта опережает зону вылета.
«Леганес» выиграл три поединка из 15 проведенных, а также по шесть матчей играл вничью и терпел фиаско, разница мячей составляет 14:20.
Леганес — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад «огурцы» в рамках 1/32 финала Кубка Испании только в серии пенальти сломили сопротивление четвертолигового «Эстепона», завершив основное время со счетом 2:2. А в последних матчах чемпионата они дома крупно проиграли мадридскому «Реалу» 0:3 и расписали гостевую мировую с «Алавесом» 1:1.
Не сыграют: Энрик Франкеса и Дани Раба пребывают в лазарете команды.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: За предыдущие пять поединков в рамках Примеры «Леганес» смог отпраздновать две виктории, каждый раз выигрывая при своих зрителях и ни разу не пропустили в данных играх. Также за это время команда расписала одну мировую и потерпела два проигрыша, пропустив этих поединках три и четыре гола соответственно. Отметим, что дома коллектив уступил лишь раз за минувшие четыре поединка, да и то проиграв только «Реалу».
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: Клуб из Сан-Себастьяна с 21 баллом разместился на девятой строке в таблице и на три пункта отстает от еврокубковой зоны.
«Реал Сосьедад» по шесть раз побеждал и уступал в текущем чемпионате, а также три поединка завершил мировыми исходами, разница мячей 13:11.
Последние матчи: Баски также провели накануне матч Кубка Испании, в котором только в овертайме вырвали победу у низшелигового «Конкенсе» — 1:0 ОТ. А ранее они отпраздновали две домашние виктории с одинаковым счетом по 2:0, переиграв амстердамский «Аякс» в Лиге Европы и «Бетис» в чемпионате страны.
Не сыграют: Ариц Элустондо, Хамари Траоре, Беньят Туррьентес и Арсен Захарян — вне игры.
Состояние команды: «Реал Сосьедад» в отрезке своих предыдущих шести встреч во всех турнирах смог победить в пяти из них, не пропустив в данных играх ни одного гола. И еще одну игру за это время проиграл ,уступив с минимальным счетом 0:1 в Бильбао «Атлетику» в рамках чемпионата Испании. И в шести минувших поединках чемпионата коллектив не играет вничью, четыре раза выиграв при двух фиаско.
Статистика для ставок
- Последний раз между собой эти клубы играли в начале 2022 года. И тогда баски обыграли «Леганес» на его поле 3:2 в Кубке Испании.
- В Примере последняя встреча этих клубов состоялась в февраля 2020 года, и тогда «огурцы» дома победили «Сосьедад» 2:1
- Всего за шесть минувших противостояний данных команд трижды выигрывал «Сосьедад» и только раз победил «Леганес»
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Реал Сосьедад» букмекеры дают коэффициент 1.97. Ничья оценена в 3.20, а победа «Леганеса» оценена в 4.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.84 и 1.45 соответственно.
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Прогноз: «Реал Сосьедад» в текущем сезоне играет гораздо лучше своего соперника, и плюс к этому имеет неплохую историю противостояний с «Леганесом». В общем, прогнозируем здесь викторию гостей.
Рекомендуемая ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.97.
Прогноз: И также ждем от данного противостояния хотя бы пару забитых мячей, ведь зачастую в очных матчах данных команд играет верховой тотал.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.85.