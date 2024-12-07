7 декабря в 13-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: Леверкузенцы постепенно поднимаются все выше и выше. По итогам 12 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.

При этом «Байер» неплохо атакует, отличившись 28 забитым мячом. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Подопечные Хаби Алонсо из Кубка Германии выбили «Баварию» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Унион» (2:1). При этом чуть ранее «фармацевты» разнесли в щепки «Зальцбург» (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Байер» забил 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Амин Адли, Виктор Бонифаце, Йонас Хофманн, Патрик Шик — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Команда Хаби Алонсо выиграла в 4 своих последних матчах. А вот отставание от лидера Бундеслиги «Баварии» составляет 7 очков.

Матчи против «Санкт-Паули» для команды исторически складываются удачно. В четырех очных поединках «Байер» выиграл 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться поближе к лидеру. Да и вообще, «фармацевты» постепенно прибавляют в плане игры и результатов.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Санкт-Паули» в 12 матчах настрелял 10 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 15 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Пираты» уверенно переиграли «Хольштайн» (3:1).

До того команда уступила менхенгладбахской «Боруссии» (0:2). А вот встреча с «Айнтрахтом» Бр завершилась подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Кароль Метц, Элиас Саад, Роберт Вагнер — травмированы.

Состояние команды: «Санкт-Паули» намерен отдалиться от опасной зоны. Вот только гандикап от нее нынче минимальный.

При этом «Санкт-Паули» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот забивает команда, наряду с «Бохумом» и «Унионом», меньше всех в Бундеслиге.

«Пираты» уже 17 лет не обыгрывали леверкузенцев. Да и в двух последних очных поединках команда пропускала по 2 мяча.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Свои шансы команда явно будет искать на контратаках.

Статистика для ставок

«Байер» выиграл в 4 своих последних поединках

«Санкт-Паули» в среднем забивает менее гола за матч

«Байер» в среднем забивает чуть больше 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Номинальные хозяева бьются за самые высокие места, плюс явно намерены приблизиться к дуэту лидеров.

«Байер» уж точно будет активно атаковать, вот только оборона команды Хаби Алонсо частенько совершает ошибки.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20