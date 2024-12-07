ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чидера Эджуке (слева)Усиления не будет. ЦСКА сурово наказали за невыплаченные долги Даниэль ДюбуаНа смену Джошуа и Фьюри. Эти боксеры станут новыми звездами в тяжелом весе «Динамо»18-й тур РПЛ. Сабитов ждет голов в матче «Динамо» и «Химок», Игонин уверен в домашнем успехе «Краснодара»
    Все новости спорта

    «Фармацевты» забьют и… пропустят!

    Байер — Санкт-Паули: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.00. Сегодня в 17:30

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Байер Прогнозы на Санкт-Паули Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Санкт-Паули»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц
    7 декабря в 13-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Декабря 2024 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: Леверкузенцы постепенно поднимаются все выше и выше. По итогам 12 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Байер» неплохо атакует, отличившись 28 забитым мячом. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

    Байер — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Подопечные Хаби Алонсо из Кубка Германии выбили «Баварию» (1:0).

    До того команда сумела одолеть «Унион» (2:1). При этом чуть ранее «фармацевты» разнесли в щепки «Зальцбург» (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Байер» забил 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Амин Адли, Виктор Бонифаце, Йонас Хофманн, Патрик Шик — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Команда Хаби Алонсо выиграла в 4 своих последних матчах. А вот отставание от лидера Бундеслиги «Баварии» составляет 7 очков.

    Матчи против «Санкт-Паули» для команды исторически складываются удачно. В четырех очных поединках «Байер» выиграл 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться поближе к лидеру. Да и вообще, «фармацевты» постепенно прибавляют в плане игры и результатов.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Пираты» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Санкт-Паули» в 12 матчах настрелял 10 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 15 раз.

  • Медовый месяц Флика закончился. Преимущество «Барсы» над «Реалом» испарилось на фоне неудачной серии матчей
  • Мыльный пузырь «Барселоны» лопнул, когда преимущество каталонцев в Ла Лиге исчезло на фоне серии без побед
  • 05/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Пираты» уверенно переиграли «Хольштайн» (3:1).

    До того команда уступила менхенгладбахской «Боруссии» (0:2). А вот встреча с «Айнтрахтом» Бр завершилась подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Паули» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Кароль Метц, Элиас Саад, Роберт Вагнер — травмированы.

    Состояние команды: «Санкт-Паули» намерен отдалиться от опасной зоны. Вот только гандикап от нее нынче минимальный.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Санкт-Паули» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот забивает команда, наряду с «Бохумом» и «Унионом», меньше всех в Бундеслиге.

    «Пираты» уже 17 лет не обыгрывали леверкузенцев. Да и в двух последних очных поединках команда пропускала по 2 мяча.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Свои шансы команда явно будет искать на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Байер» выиграл в 4 своих последних поединках

    • «Санкт-Паули» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Байер» в среднем забивает чуть больше 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: Номинальные хозяева бьются за самые высокие места, плюс явно намерены приблизиться к дуэту лидеров.

    «Байер» уж точно будет активно атаковать, вот только оборона команды Хаби Алонсо частенько совершает ошибки.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Вегас — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Анахайм — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Портленд — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бартель — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зенит — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.31
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Санкт-Паули»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.12.2024. Прогнозы на футбол. «Фармацевты» забьют и… пропустят!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры