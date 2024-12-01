1 декабря в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Атлетик». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 13-ти поединков испанского первенства набрал 16 очков и находится на 13-м месте.

Команда на шесть баллов отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, а также на шесть очков опережает зону вылета (18-20 позиции).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура «Райо Вальекано» на чужом поле потерпел поражение от «Севильи» (0:1).

Перед этим коллектив также проиграл, когда в рамках предыдущего тура испанского первенства с крупным счетом оказался слабее «Лас-Пальмаса» (1:3).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Эспино, дисквалифицирован — Унаи Лопес.

Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Райо Вальекано» проиграл. Проиграл он и в трех из пяти последних матчей в разных турнирах.

Это свидетельствует о плохой форме мадридцев, поэтому даже несмотря на фактор своего поля, они рискуют проиграть, особенно если учесть более высокий класс соперника.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» по итогам 14-ти стартовых туров испанского первенства набрал 23 очка и занимает пятую позицию.

Команда находится в зоне еврокубков и на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов, которая начинается с четвертого места, а также на один пункт опережает шестую в таблице «Осасуну».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура основного раунда Лиги Европы клуб на своем поле одержал разгромную победу над шведским «Эльфсборгом» (3:0).

Перед этим коллектив в рамках 14-го тура испанского первенства в домашних стенах обыграл «Реал Сосьедад» с минимальным результатом 1:0.

Не сыграют: травмирован — Юри, дисквалифицирован — Беньят Прадос.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу и Лигу Европы, «Атлетик» трижды выиграл при одной ничьей.

Это, безусловно, свидетельствует об отличной форме гостей, которые не знают поражений восемь поединков кряду, а с учетом преимущества в классе у них отличные шансы на успех.

Ойан Сансет — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Райо Вальекано» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Атлетик» выиграл

в трех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.10, победа «Райо Вальекано» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 1,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.

Вместе с тем, в двух последних матчах хозяева проиграли, а в одном из них соперники забивали больше 1,5 голов.

Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Атлетик» победит за 2.60