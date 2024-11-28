«Панатинаикос» сыграет против ХИКа в четвёртом туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — ХИК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: Греческий клуб продолжает падение в турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. «Панатинаикос» после трёх туров набрал всего одно очко.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций греки сыграли вничью с командой «Борац» (1:1). В составе «Панатинаикоса» голом отметился греческий полузащитник Анастаисос Бакасетас. Затем греки потерпели два поражения в матчах против «Челси» (1:4) и «Юргордена» (1:2).

Панатинаикос — ХИК: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.147.5314.75Фрибет€5

Не сыграют: В составе «Панатинаикоса» есть травмированный футболист. Речь о греческом нападающем Фотисе Иоаннидисе, который получил травму ахилла.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Панатинаикос» одержал три победы.

ХИК

Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций финский ХИК занимает 26 место, набрав 3 очка.

Последние матчи: В матче первого тура ЛК финский ХИК уступил швейцарскому коллективу «Лугано» (0:3). В рамках второго игрового дня команда из Финляндии выиграла у минского «Динамо» (1:0). В третьем туре коллектив из Финляндии уступил словенской «Олимпии» (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах финский ХИК одержал три победы.

Статистика для ставок

ХИК одержал одну победу в Лиги конференций

1 ничья и 2 поражения — результат игр «Панатинаикоса» в Лиге конференций

ХИК и «Панатинаикос» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 7.55, а победа ХИКа — в 15.50.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.21 и 1.70.

Прогноз: У «Панатинаикоса» есть прекрасная возможность одержать победу над соперником, так как финский ХИК на данный момент испытвает трудности с реализацией моментов.

Ставка: Фора «Панатинаикоса» (-2) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.68.