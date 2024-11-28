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    Одержит ли «Панатинаикос» первую победу в еврокубках?

    «Панатинаикос» — ХИК. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

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    «Панатинаикос» сыграет против ХИКа в четвёртом туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — ХИК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Панатинаикос

  • Афины
    •  Панатинаикос 20:45 ХИК

    ХИК

  • Хельсинки
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    «Панатинаикос»

    Турнирное положение: Греческий клуб продолжает падение в турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. «Панатинаикос» после трёх туров набрал всего одно очко.

    Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций греки сыграли вничью с командой «Борац» (1:1). В составе «Панатинаикоса» голом отметился греческий полузащитник Анастаисос Бакасетас. Затем греки потерпели два поражения в матчах против «Челси» (1:4) и «Юргордена» (1:2).

    Панатинаикос — ХИК: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В составе «Панатинаикоса» есть травмированный футболист. Речь о греческом нападающем Фотисе Иоаннидисе, который получил травму ахилла.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Панатинаикос» одержал три победы.

    ХИК

    Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций финский ХИК занимает 26 место, набрав 3 очка.

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    • Последние матчи: В матче первого тура ЛК финский ХИК уступил швейцарскому коллективу «Лугано» (0:3). В рамках второго игрового дня команда из Финляндии выиграла у минского «Динамо» (1:0). В третьем туре коллектив из Финляндии уступил словенской «Олимпии» (0:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах финский ХИК одержал три победы.

    Статистика для ставок

    • ХИК одержал одну победу в Лиги конференций

    • 1 ничья и 2 поражения — результат игр «Панатинаикоса» в Лиге конференций

    • ХИК и «Панатинаикос» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 7.55, а победа ХИКа — в 15.50.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.21 и 1.70.

    Прогноз: У «Панатинаикоса» есть прекрасная возможность одержать победу над соперником, так как финский ХИК на данный момент испытвает трудности с реализацией моментов.

    Ставка: Фора «Панатинаикоса» (-2) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.68.

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