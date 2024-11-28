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    Вернётся ли «Фиорентина» в группу лидеров?

    «Фиорентина» — «Пафос». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Пафос»
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    «Лечче» — «Фиорентина»
    «Фиорентина» сыграет против «Пафоса» в 4 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 23:00 Пафос

    Пафос

  • Пафос
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    «Фиорентина»

    Турнирная положение: Итальянская «Фиорентина» потеряла лидирующую позицию в Лиге конференций, на данный момент «фиалки» занимаеют 8 место, набрав 6 очков.

    Последние матчи: В основной лиге еврокубка «Фиорентина» стартовала с победы, выиграв в первом туре у валлийского коллектива ТНС (2:0). В составе флорентийцев голами отметились французский полузащитник Ясин Адли и итальянский форвард Мойзе Кен. В рамках второго игрового дня «Фиорентина» обыграла ТНС (2:0).

    Фиорентина — Пафос: коэффициенты букмекеров

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    В следующем матче итальянцы допустили осечку, проиграв на выезде кипрскому АПОЭЛу (1:2).

    Не сыграют: Не смогут помочь своей команде из-за травмы из-за травмы лодыжки Бираги и Ричардсон. Выбыл из строя команды и Альберт Гюдмюндссон, у игрока травма бедра.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних 5 матчах «Фиорентина» одержала 4 победы, включая матчи итальянской серии А.

    «Пафос»

    Турнирная таблица: После матчей 3 тура «Пафос» занимает 9 место при двух победах и одном поражении.

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    • Последние матчи: «Пафос» стартовал с победы в Лиге конференций, обыграв в гостях молдавский «Петрокуб» (4:1). Затем киприоты уступили немецкому «Хайденхайму» (0:1). В 3 туре киприоты одержали победу над «Астаной» (1:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Пафос» выдает победную серию из 5 матчей.

    Статистика для ставок

    • «Пафос» выдаёт победную серию из 5 матчей

    • «Фиорентина» одержала 4 победы в 5 матчах

    • «Фиорентина» и «Пафос» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.34, а победа «Пафоса» — в 8.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.36.

    Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.

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    «Фиорентина» — «Пафос»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. Вернётся ли «Фиорентина» в группу лидеров?
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