«Фиорентина» сыграет против «Пафоса» в 4 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирная положение: Итальянская «Фиорентина» потеряла лидирующую позицию в Лиге конференций, на данный момент «фиалки» занимаеют 8 место, набрав 6 очков.

Последние матчи: В основной лиге еврокубка «Фиорентина» стартовала с победы, выиграв в первом туре у валлийского коллектива ТНС (2:0). В составе флорентийцев голами отметились французский полузащитник Ясин Адли и итальянский форвард Мойзе Кен. В рамках второго игрового дня «Фиорентина» обыграла ТНС (2:0).

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В следующем матче итальянцы допустили осечку, проиграв на выезде кипрскому АПОЭЛу (1:2).

Не сыграют: Не смогут помочь своей команде из-за травмы из-за травмы лодыжки Бираги и Ричардсон. Выбыл из строя команды и Альберт Гюдмюндссон, у игрока травма бедра.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних 5 матчах «Фиорентина» одержала 4 победы, включая матчи итальянской серии А.

«Пафос»

Турнирная таблица: После матчей 3 тура «Пафос» занимает 9 место при двух победах и одном поражении.

Последние матчи: «Пафос» стартовал с победы в Лиге конференций, обыграв в гостях молдавский «Петрокуб» (4:1). Затем киприоты уступили немецкому «Хайденхайму» (0:1). В 3 туре киприоты одержали победу над «Астаной» (1:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Пафос» выдает победную серию из 5 матчей.

Статистика для ставок

«Пафос» выдаёт победную серию из 5 матчей

«Фиорентина» одержала 4 победы в 5 матчах

«Фиорентина» и «Пафос» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.34, а победа «Пафоса» — в 8.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.36.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.