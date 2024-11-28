Фиорентина
Пафос
«Фиорентина»
Турнирная положение: Итальянская «Фиорентина» потеряла лидирующую позицию в Лиге конференций, на данный момент «фиалки» занимаеют 8 место, набрав 6 очков.
Последние матчи: В основной лиге еврокубка «Фиорентина» стартовала с победы, выиграв в первом туре у валлийского коллектива ТНС (2:0). В составе флорентийцев голами отметились французский полузащитник Ясин Адли и итальянский форвард Мойзе Кен. В рамках второго игрового дня «Фиорентина» обыграла ТНС (2:0).
Фиорентина — Пафос: коэффициенты букмекеров
В следующем матче итальянцы допустили осечку, проиграв на выезде кипрскому АПОЭЛу (1:2).
Не сыграют: Не смогут помочь своей команде из-за травмы из-за травмы лодыжки Бираги и Ричардсон. Выбыл из строя команды и Альберт Гюдмюндссон, у игрока травма бедра.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних 5 матчах «Фиорентина» одержала 4 победы, включая матчи итальянской серии А.
«Пафос»
Турнирная таблица: После матчей 3 тура «Пафос» занимает 9 место при двух победах и одном поражении.
Последние матчи: «Пафос» стартовал с победы в Лиге конференций, обыграв в гостях молдавский «Петрокуб» (4:1). Затем киприоты уступили немецкому «Хайденхайму» (0:1). В 3 туре киприоты одержали победу над «Астаной» (1:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Пафос» выдает победную серию из 5 матчей.
Статистика для ставок
- «Пафос» выдаёт победную серию из 5 матчей
- «Фиорентина» одержала 4 победы в 5 матчах
- «Фиорентина» и «Пафос» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.34, а победа «Пафоса» — в 8.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.36.
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Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.