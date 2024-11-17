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    Очередная ничья для «Малаги»?

    «Сарагоса» — «Малага». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Малага»
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    «Малага»
    «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Малаги» в 15-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 17 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сарагоса» — «Малага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Ноября 2024 года

    Сарагоса

  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 23:00 Малага

    Малага

  • Малага
    •

    «Сарагоса»

    Турнирное положение: По итогам 14 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с 23 очками идет на третьей строке, уступая два пункта второй.

    Коллектив за всю дистанцию отпраздновал семь викторий, два раза сыграл вничью и пять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 24:17.

    Сарагоса — Малага: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Арагонцы» в минувшем туре первенства страны на выезде поделили очки с «Уэской», сыграв вничью 1:1. Перед этим же они выиграли две игры кряду, переиграв на своем поле «Гранаду» в чемпионате и разгромив на выезде клуб из четвертой лиги 5:1 в рамках Кубка Испании.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Сейчас у «Сарагосы» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой она дважды победила и раз сыграла вничью. Однако во всех данных поединках она неизменно пропускала. А вот в шести предыдущих своих встречах команда потерпела аж четыре неудачи и дважды смогла выиграть. И отметим, что в восьми своих минувших играх «Сарагоса» выдавала поединки с обменами голами.

    «Малага»

    Турнирное положение: Андалусский коллектив, который только поднялся из третьей лиги, сейчас в Сегунде с 20 очками идет на десятой строке и на два пункта отстает от зоны плей-офф (шестая позиция).

    «Малага» выиграла всего четыре поединка из 13 проведенных, раз уступила и аж восемь встреч свела вничью, разница мячей составляет 12:11.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата «анчоусы» на своем поле смогли минимально выиграть у аутсайдера «Картахены» со счетом 1:0. Туром ранее они с таким же результатом переиграли в родных стенах «Эйбар», а перед этим четыре игры кряду свели вничью.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Малага» последний раз в основное время уходила с поля поверженной еще в конце сентября. После того она пять матчей завершила ничейными результатами дважды смогла победить. Непосредственно в Сегунде за это время она отыграла шесть встреч и в пяти из них смогла сохранить свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • Три из пяти предыдущих очных игр данных команд завершились вничью

    • А в двух других поединках этого отрезка они по разу обыграли друг друга

    • В пяти из шести минувших очных противостояниях этих клубов играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Сарагосу» букмекеры дают коэффициент 1.89. Ничья оценена в 3.20, а победа «Малаги» оценена в 4.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.39 и 1.54 соответственно.

    Прогноз: Рекомендуем здесь ставить на обмен забитыми мячами, ведь в последнее время в очных противостояниях этих команд зачастую играла такая ставка.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.17.

    Прогноз: И еще здесь рискнем поставить на мировой исход, учитывая очень миролюбивый характер «Малаги» в текущем чемпионате.

    Ставка: ничья за 3.20.

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