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    Очередная коллизия нижнекамцев?

    «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Первая лига, 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула
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    Кирилл Новиков
    16 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 16 Ноября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы привычно обитают в середняках. После 18 туров они занимают 13 место в турнирной таблице первой лиги.

    При этом «Нефтехимик» в 18 поединках первенства настрелял всего 15 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 18 раз.

    Нефтехимик — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Нижнекамцы уступили «Балтике» со счетом 1:2.

    До того нижнекамцы были биты набирающим силы «Сочи» (2:3). А вот поединок с «Соколом» завершился досадной ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» победил один раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Нижнекамцы проиграли в 2 своих последних матчах. А вот не побеждает команда Кирилла Новикова уже 4 поединка кряду.

    Матчи с «канонирам» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Нефтехимик» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что нижнекамцы намерены прервать свою пораженческую серию серию. Да и оппонент нынче переживает не самые простые времена.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки осенью явно пребывают в кризисе. По итогам 18 туров первенства команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Арсенал» Тула крайне слабо действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла всего 15 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. Туляки не смогли одолеть «Аланию» (0:0).

    При этом до того команда минимально уступила слабенькому «Соколу». Да и встреча с «Шинником» принесла лишь паритет (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Арсенал» Тула уступил 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Туляки постепенно теряют позиции. Уже и гандикап от 5 места всего лишь минимальный.

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    При этом «Арсенал» Тула не забивал в 2 своих последних матчах. Да и вообще, слабый ресурсный потенциал «пушкарей» дает о себе знать.

    Туляки не побеждают уже 2 календарных месяца. Причем уже очевидно, что при такой тенденции даже борьбы за стыки команде Александра Сторожука не видать.

    И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Тем более, соперник также угодил в кризисную полосу.

    Статистика для ставок

    • Команда Новикова не побеждала в 4 своих последних поединках

    • Тульский «Арсенал» не знает радости побед уже 2 месяца

    • «Канониры» не забивали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 2.92, а победа оппонента — в скромные 3.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.47 и 1.52.

    Прогноз: «Канониры» явно постараются поднатореть в плане реализации, да и оппонент нынче выглядит не столь выгодно.

    Команда Сторожука мотивирована добыть долгожданную викторию, плюс обязательно нужно сохранить место в топ-4.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.47

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    «Нефтехимик» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия нижнекамцев?
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