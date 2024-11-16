Нефтехимик
Арсенал Тула
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы привычно обитают в середняках. После 18 туров они занимают 13 место в турнирной таблице первой лиги.
При этом «Нефтехимик» в 18 поединках первенства настрелял всего 15 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 18 раз.
Нефтехимик — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Нижнекамцы уступили «Балтике» со счетом 1:2.
До того нижнекамцы были биты набирающим силы «Сочи» (2:3). А вот поединок с «Соколом» завершился досадной ничьей (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» победил один раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижнекамцы проиграли в 2 своих последних матчах. А вот не побеждает команда Кирилла Новикова уже 4 поединка кряду.
Матчи с «канонирам» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Нефтехимик» выиграл 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что нижнекамцы намерены прервать свою пораженческую серию серию. Да и оппонент нынче переживает не самые простые времена.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Туляки осенью явно пребывают в кризисе. По итогам 18 туров первенства команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Арсенал» Тула крайне слабо действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла всего 15 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. Туляки не смогли одолеть «Аланию» (0:0).
При этом до того команда минимально уступила слабенькому «Соколу». Да и встреча с «Шинником» принесла лишь паритет (1:1).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Арсенал» Тула уступил 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туляки постепенно теряют позиции. Уже и гандикап от 5 места всего лишь минимальный.
При этом «Арсенал» Тула не забивал в 2 своих последних матчах. Да и вообще, слабый ресурсный потенциал «пушкарей» дает о себе знать.
Туляки не побеждают уже 2 календарных месяца. Причем уже очевидно, что при такой тенденции даже борьбы за стыки команде Александра Сторожука не видать.
И уж точно номинальные гости будут активно атаковать. Тем более, соперник также угодил в кризисную полосу.
Статистика для ставок
- Команда Новикова не побеждала в 4 своих последних поединках
- Тульский «Арсенал» не знает радости побед уже 2 месяца
- «Канониры» не забивали в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 2.92, а победа оппонента — в скромные 3.39.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.47 и 1.52.
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Прогноз: «Канониры» явно постараются поднатореть в плане реализации, да и оппонент нынче выглядит не столь выгодно.
Команда Сторожука мотивирована добыть долгожданную викторию, плюс обязательно нужно сохранить место в топ-4.
Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.47