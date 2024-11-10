10 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Атлетик». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» обречены на борьбу за выживание. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Вальядолид» в 12 матчах отправил всего 9 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда не разжилась очками. «Бело-фиолетовые» минимально уступили «Осасуне».

А после до того «Вальядолид» в Кубке Испании разгромил скромный «Астур» (4:1). Плюс несколько раньше команда уступила «Вильярреалу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Хуан Латаса — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Бело-фиолетовые» лишь на 2 очка отстают от спасительной 17 позиции. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

Поединки с «Атлетиком» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Вальядолид» добыл всего 1 победу при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только оборона команды ошибается слишком часто.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Атлетик» в 11 матчах настрелял 18 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Атлетик» в Лиге Европы переиграл «Лудогорец» (2:1).

До того команда разошлась миром с «Бетисом» (1:1). А вот чуть раньше баски не смогли одолеть «Мальорку» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Горка Гурусета, Микель Хаурегисар, Унаи Симон — травмированы.

Состояние команды: «Атлетик» лишь на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Атлетик» не проигрывает 5 матчей кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается аккурат раз за матч.

В кадровом плане у команды также не все так гладко. В лазарете пребывают сразу несколько игроков основной обоймы.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и обыгрывать одного из аутсайдеров команда просто обязана.

Статистика для ставок

«Вальядолид» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч

«Атлетик» не проигрывал в 5 своих последних поединках

Баски в трех последних очных поединках обыграли «Вальядолид»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Баски явно сразу воспользуются проблемами соперника в обороне.

«Атлетик» намерен прибавить в плане реализации, к тому же «Вальядолид» многовато пропускает.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.00