Вальядолид
Атлетик
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» обречены на борьбу за выживание. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Вальядолид» в 12 матчах отправил всего 9 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.
Вальядолид — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда не разжилась очками. «Бело-фиолетовые» минимально уступили «Осасуне».
А после до того «Вальядолид» в Кубке Испании разгромил скромный «Астур» (4:1). Плюс несколько раньше команда уступила «Вильярреалу» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Хуан Латаса — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Бело-фиолетовые» лишь на 2 очка отстают от спасительной 17 позиции. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.
Поединки с «Атлетиком» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Вальядолид» добыл всего 1 победу при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только оборона команды ошибается слишком часто.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Атлетик» в 11 матчах настрелял 18 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Атлетик» в Лиге Европы переиграл «Лудогорец» (2:1).
До того команда разошлась миром с «Бетисом» (1:1). А вот чуть раньше баски не смогли одолеть «Мальорку» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Горка Гурусета, Микель Хаурегисар, Унаи Симон — травмированы.
Состояние команды: «Атлетик» лишь на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот проблемы с реализацией никуда не делись.
При этом «Атлетик» не проигрывает 5 матчей кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается аккурат раз за матч.
В кадровом плане у команды также не все так гладко. В лазарете пребывают сразу несколько игроков основной обоймы.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и обыгрывать одного из аутсайдеров команда просто обязана.
Статистика для ставок
- «Вальядолид» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч
- «Атлетик» не проигрывал в 5 своих последних поединках
- Баски в трех последних очных поединках обыграли «Вальядолид»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 2.08Санкт-Паули — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: Баски явно сразу воспользуются проблемами соперника в обороне.
«Атлетик» намерен прибавить в плане реализации, к тому же «Вальядолид» многовато пропускает.
Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.00