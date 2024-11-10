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    «Вальядолид» — «Атлетик». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примера, 10 ноября 2024 года

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    «Атлетик»
    10 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Атлетик». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Ноября 2024 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 20:30 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
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    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» обречены на борьбу за выживание. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вальядолид» в 12 матчах отправил всего 9 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

    Вальядолид — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда не разжилась очками. «Бело-фиолетовые» минимально уступили «Осасуне».

    А после до того «Вальядолид» в Кубке Испании разгромил скромный «Астур» (4:1). Плюс несколько раньше команда уступила «Вильярреалу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Хуан Латаса — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Бело-фиолетовые» лишь на 2 очка отстают от спасительной 17 позиции. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

    Поединки с «Атлетиком» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Вальядолид» добыл всего 1 победу при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только оборона команды ошибается слишком часто.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Атлетик» в 11 матчах настрелял 18 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Атлетик» в Лиге Европы переиграл «Лудогорец» (2:1).

    До того команда разошлась миром с «Бетисом» (1:1). А вот чуть раньше баски не смогли одолеть «Мальорку» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Горка Гурусета, Микель Хаурегисар, Унаи Симон — травмированы.

    Состояние команды: «Атлетик» лишь на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот проблемы с реализацией никуда не делись.

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    При этом «Атлетик» не проигрывает 5 матчей кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается аккурат раз за матч.

    В кадровом плане у команды также не все так гладко. В лазарете пребывают сразу несколько игроков основной обоймы.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и обыгрывать одного из аутсайдеров команда просто обязана.

    Статистика для ставок

    • «Вальядолид» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч

    • «Атлетик» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    • Баски в трех последних очных поединках обыграли «Вальядолид»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: Баски явно сразу воспользуются проблемами соперника в обороне.

    «Атлетик» намерен прибавить в плане реализации, к тому же «Вальядолид» многовато пропускает.

    Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Вальядолид» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Баски будут торопиться!
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