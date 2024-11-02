Брест
Ницца
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» привычно ходят в середняках. По итогам 9 туров Лиги 1 команда осела на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Брест» не столь уверенно атакует, отличившись 13 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 15 раз.
Брест — Ницца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Брест» нанес поражение «Реймсу» (2:1).
До того команда расписала мировую с «Байером» (1:1) в Лиге чемпионов. Да и поединок с «Ренном» завершился ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Брест» настрелял лишь 10 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Брест» постепенно набирает обороты. Команда смотрится достаточно выгодно, вот только оборона частенько ошибается.
Матчи против «Ниццы» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» победил 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Да и по своему потенциалу «Брест» вполне способе побороться за выход в еврокубки.
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» выдали довольно скромный старт чемпионата. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Ницца» успела забить 18 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 9 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела весьма успешно. «Ницца» переиграла «Монако» (2:1).
А вот поединок с «Ференцварошем» в Лиге Европы завершился досадной коллизией (0:1). Да и скромный «Нант» «орлятам» обыграть не удалось (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Танги Ндомбеле — травмирован.
Состояние команды: главной проблемой «орлят» является нестабильность результатов. А вот отставание от топ-5 измеряется лишь одним пунктом.
При этом «Ницца» уже 2 года не обыгрывала «Брест». Причем в трех последних очных поединках команда не забила ни разу.
При этом «орлята» явно способны побороться за попадание в зону Лиги чемпионов. Вот только очки даются команде слишком натужно.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Ницца» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Орлята» в среднем забивают 2 гола за матч
- «Брест» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Брест» не проигрывал в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 2.40Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.13Монако — Анже: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.75ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Брест» в последних матчах прибавил в плане результатов, да и на своем поле явно будет активно атаковать.
«Ницца» в нынешнем сезоне нестабильно, да и с «Брестом» в последнее время играет неудачно.
Ставка: Победа «Бреста» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20