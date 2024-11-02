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    Сможет ли «Брест» одолеть «Ниццу»?

    «Брест» — «Ницца». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 ноября 2024 года

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    «Брест»
    2 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Ницца». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Ноября 2024 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 21:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» привычно ходят в середняках. По итогам 9 туров Лиги 1 команда осела на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брест» не столь уверенно атакует, отличившись 13 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 15 раз.

    Брест — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Брест» нанес поражение «Реймсу» (2:1).

    До того команда расписала мировую с «Байером» (1:1) в Лиге чемпионов. Да и поединок с «Ренном» завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Брест» настрелял лишь 10 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Брест» постепенно набирает обороты. Команда смотрится достаточно выгодно, вот только оборона частенько ошибается.

    Матчи против «Ниццы» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Да и по своему потенциалу «Брест» вполне способе побороться за выход в еврокубки.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Орлята» выдали довольно скромный старт чемпионата. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Ницца» успела забить 18 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 9 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела весьма успешно. «Ницца» переиграла «Монако» (2:1).

    А вот поединок с «Ференцварошем» в Лиге Европы завершился досадной коллизией (0:1). Да и скромный «Нант» «орлятам» обыграть не удалось (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Танги Ндомбеле — травмирован.

    Состояние команды: главной проблемой «орлят» является нестабильность результатов. А вот отставание от топ-5 измеряется лишь одним пунктом.

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    При этом «Ницца» уже 2 года не обыгрывала «Брест». Причем в трех последних очных поединках команда не забила ни разу.

    При этом «орлята» явно способны побороться за попадание в зону Лиги чемпионов. Вот только очки даются команде слишком натужно.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Ницца» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Орлята» в среднем забивают 2 гола за матч

    • «Брест» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Брест» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Брест» в последних матчах прибавил в плане результатов, да и на своем поле явно будет активно атаковать.

    «Ницца» в нынешнем сезоне нестабильно, да и с «Брестом» в последнее время играет неудачно.

    Ставка: Победа «Бреста» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Брест» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Брест» одолеть «Ниццу»?
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