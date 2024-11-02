2 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Ницца». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» привычно ходят в середняках. По итогам 9 туров Лиги 1 команда осела на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Брест» не столь уверенно атакует, отличившись 13 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 15 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Брест» нанес поражение «Реймсу» (2:1).

До того команда расписала мировую с «Байером» (1:1) в Лиге чемпионов. Да и поединок с «Ренном» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Брест» настрелял лишь 10 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Брест» постепенно набирает обороты. Команда смотрится достаточно выгодно, вот только оборона частенько ошибается.

Матчи против «Ниццы» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брест» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Да и по своему потенциалу «Брест» вполне способе побороться за выход в еврокубки.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» выдали довольно скромный старт чемпионата. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Ницца» успела забить 18 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 9 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела весьма успешно. «Ницца» переиграла «Монако» (2:1).

А вот поединок с «Ференцварошем» в Лиге Европы завершился досадной коллизией (0:1). Да и скромный «Нант» «орлятам» обыграть не удалось (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Танги Ндомбеле — травмирован.

Состояние команды: главной проблемой «орлят» является нестабильность результатов. А вот отставание от топ-5 измеряется лишь одним пунктом.

При этом «Ницца» уже 2 года не обыгрывала «Брест». Причем в трех последних очных поединках команда не забила ни разу.

При этом «орлята» явно способны побороться за попадание в зону Лиги чемпионов. Вот только очки даются команде слишком натужно.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Ницца» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Орлята» в среднем забивают 2 гола за матч

«Брест» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Брест» не проигрывал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Брест» в последних матчах прибавил в плане результатов, да и на своем поле явно будет активно атаковать.

«Ницца» в нынешнем сезоне нестабильно, да и с «Брестом» в последнее время играет неудачно.

Ставка: Победа «Бреста» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20