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    Шахин с «Боруссией» продолжит падение?

    «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 2.33) и прогноз на чемпионат 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»
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    Нури Шахин — тренер «Боруссии» Д
    2 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Ноября 2024 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 20:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: сейчас «Боруссия» Дортмунд располагается на 7-м месте в таблице Бундеслиги с 13 очками.

    Последние матчи: в 8-м туре «шмели» неожиданно проиграли в гостях «Аугсбургу» (1:2). Забив в начале встречи после удара Малена, «Боруссия» потеряла затем нити игры и была обыграна абсолютно по делу, пропустив в каждом из таймов.

    Боруссия Д — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    В Кубке Германии вылетели от «Вольфсбурга» (0:1) и были разгромлены «Реалом» (2:5) в Лиге чемпионов.

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    • Не сыграют: травмированы Антон, Коуту, Риэрсон, Адейеми, Зюле, Рейна, Дюранвилль, дисквалифицирован молодой Кабар.

    Состояние команды: пока замена Терзича на Нури Шахина никак себя не оправдывает. «Боруссия» начала сезон неплохо и показывала яркий футбол, но запала хватило ненадолго. Шахин начал нервничать, тасовать состав, а тут еще выбыло несколько ключевых футболистов, что сильно сказывается на игре «шмелей».

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» лидирует в таблице Бундеслиги вместе с «Баварией», у обоих клубов по 20 очков.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Последние матчи: в 8-м туре команда Марко Розе уверенно победила своего прямого конкурента в этом сезоне «Фрайбург» (3:1). После первого тайма соперник вел, но после перерыва «РБ Лейпциг» включился на полную и смог забить трижды. Голы в этой игре на счету Орбана, Гертруйды и Опенда.

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    Также была победа в Кубке Германии над «Санкт-Паули» (4:2) и поражение в ЛЧ от «Ливерпуля» (0:1).

    Не сыграют: травмированы Раум, Шлагер, Хави Симонс, под вопросом участие Зейвальда, Гулачи и Опенда.

    Состояние команды: в этом сезоне «РБ Лейпциг» на удивление очень прагаматичен и пропустил всего три мяча в восьми играх, что позволяет ему лидировать в Бундеслиге. Состав у команды очень стабилен, хотя обойма не самая большая и есть потери, Розе довольно редко ротирует футболистов, у него есть четкое разделение на основу и резервистов.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» выиграл дома со счетом 4:1

    • Матч в Дортмунде также завершился их победой (3:2)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Боруссии» Д дают 2,26, а на «РБ Лейпциг» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.

    Прогноз: удивительно, что в этом матче «Боруссия» идет фаворитом у БК. Сейчас она точно не сильнее команды Розе, пусть и традиционно очень опасна на своем поле. Потери соперников основных игроков примерно равнозначны, пусть «РБ Лейпциг» и обладает более короткой скамейкой, резервисты прочно встроены в схему игры и должно почти безболезненно заменить травмированных. В «Боруссии» же сейчас творится хаос и непонимание происходящего.

    Ставка: победа «Лейпцига» с форой 0 за 2,23.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть чистую победу команды Марко Розе.

    Ставка: «Лейпциг» выиграет за 3,20.

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    «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Шахин с «Боруссией» продолжит падение?
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