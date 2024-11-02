Боруссия Д
РБ Лейпциг
«Боруссия» Дортмунд
Турнирное положение: сейчас «Боруссия» Дортмунд располагается на 7-м месте в таблице Бундеслиги с 13 очками.
Последние матчи: в 8-м туре «шмели» неожиданно проиграли в гостях «Аугсбургу» (1:2). Забив в начале встречи после удара Малена, «Боруссия» потеряла затем нити игры и была обыграна абсолютно по делу, пропустив в каждом из таймов.
Боруссия Д — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
В Кубке Германии вылетели от «Вольфсбурга» (0:1) и были разгромлены «Реалом» (2:5) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы Антон, Коуту, Риэрсон, Адейеми, Зюле, Рейна, Дюранвилль, дисквалифицирован молодой Кабар.
Состояние команды: пока замена Терзича на Нури Шахина никак себя не оправдывает. «Боруссия» начала сезон неплохо и показывала яркий футбол, но запала хватило ненадолго. Шахин начал нервничать, тасовать состав, а тут еще выбыло несколько ключевых футболистов, что сильно сказывается на игре «шмелей».
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «РБ Лейпциг» лидирует в таблице Бундеслиги вместе с «Баварией», у обоих клубов по 20 очков.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Последние матчи: в 8-м туре команда Марко Розе уверенно победила своего прямого конкурента в этом сезоне «Фрайбург» (3:1). После первого тайма соперник вел, но после перерыва «РБ Лейпциг» включился на полную и смог забить трижды. Голы в этой игре на счету Орбана, Гертруйды и Опенда.
Также была победа в Кубке Германии над «Санкт-Паули» (4:2) и поражение в ЛЧ от «Ливерпуля» (0:1).
Не сыграют: травмированы Раум, Шлагер, Хави Симонс, под вопросом участие Зейвальда, Гулачи и Опенда.
Состояние команды: в этом сезоне «РБ Лейпциг» на удивление очень прагаматичен и пропустил всего три мяча в восьми играх, что позволяет ему лидировать в Бундеслиге. Состав у команды очень стабилен, хотя обойма не самая большая и есть потери, Розе довольно редко ротирует футболистов, у него есть четкое разделение на основу и резервистов.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» выиграл дома со счетом 4:1
- Матч в Дортмунде также завершился их победой (3:2)
- В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Боруссии» Д дают 2,26, а на «РБ Лейпциг» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.
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Прогноз: удивительно, что в этом матче «Боруссия» идет фаворитом у БК. Сейчас она точно не сильнее команды Розе, пусть и традиционно очень опасна на своем поле. Потери соперников основных игроков примерно равнозначны, пусть «РБ Лейпциг» и обладает более короткой скамейкой, резервисты прочно встроены в схему игры и должно почти безболезненно заменить травмированных. В «Боруссии» же сейчас творится хаос и непонимание происходящего.
Ставка: победа «Лейпцига» с форой 0 за 2,23.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть чистую победу команды Марко Розе.
Ставка: «Лейпциг» выиграет за 3,20.