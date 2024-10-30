30 октября во втором раунде Кубка Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Гамбург». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Гамбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» уже прошел в Кубке Германии одну стадию, с разгромным счетом обыграв в первом раунде дома «Оснабрюк» (4:0).

Команда выступает в элитном дивизионе, где по итогам восьми туров занимает пятую позицию в зоне еврокубков, уступая по дополнительным показателям зоне Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Бундеслиги коллектив на чужом поле проиграл «РБ Лейпциг» (1:3).

Перед этим клуб сумел одержать победу, крупно обыграв в домашних стенах «Аугсбург» с результатом 3:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из четырех последних матчей (трех официальных и одном товарищеском), «Фрайбург» выиграл трижды и одном поражении.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, что позволяет ему рассчитывать на успех, особенно если учесть его перевес в классе, а также фактор своего поля.

Жуниор Адаму — лучший бомбардир команды в Кубке Германии текущего сезона с двумя голами.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» также прошел в Кубке Германии одну стадию, с разгромным счетом победив в первом раунде на выезде «Меппен» (7:1).

Команда выступает во втором немецком дивизионе, где по итогам 10-ти туров занимает пятую позицию, уступая второй проходной в элиту позиции, а также зоне плей-офф по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура второй Бундеслиги клуб в результативном матче проиграл на выезде «Эльверсбергу» (2:4).

Этому поражению предшествовала победа «Красноштанников» над «Магдебургом» во втором немецком дивизионе с результатом 3:1 на своем поле.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах (семи официальных и одном товарищеском) «Гамбург» проиграл лишь раз при четырех победах и трех ничьих.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, которая оставляет ему шансы побороться за путевку в следующий раунд, хотя против столь сильного соперника на выезде это будет непросто.

Иммануэл Ферай — лучший бомбардир команды в Кубке Германии текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Фрайбурга» забивали обе команды и тотал больше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Гамбург» не проиграл

в шести из восьми последних матчей «Гамбурга» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.80, победа «Гамбурга» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом во всех этих поединках забивали оба соперника.

При этом в четырех из шести последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Гамбурга».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40