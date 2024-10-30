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    Пройдет ли «Фрайбург» «Гамбург» в Кубке Германии?

    «Фрайбург» — «Гамбург». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Гамбург»
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    Жуниор Адаму
    30 октября во втором раунде Кубка Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Гамбург». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Гамбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 30 Октября 2024 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 20:00 Гамбург

    Гамбург

  • Гамбург
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» уже прошел в Кубке Германии одну стадию, с разгромным счетом обыграв в первом раунде дома «Оснабрюк» (4:0).

    Команда выступает в элитном дивизионе, где по итогам восьми туров занимает пятую позицию в зоне еврокубков, уступая по дополнительным показателям зоне Лиги чемпионов.

    Фрайбург — Гамбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Бундеслиги коллектив на чужом поле проиграл «РБ Лейпциг» (1:3).

    Перед этим клуб сумел одержать победу, крупно обыграв в домашних стенах «Аугсбург» с результатом 3:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из четырех последних матчей (трех официальных и одном товарищеском), «Фрайбург» выиграл трижды и одном поражении.

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, что позволяет ему рассчитывать на успех, особенно если учесть его перевес в классе, а также фактор своего поля.

    Жуниор Адаму — лучший бомбардир команды в Кубке Германии текущего сезона с двумя голами.

    «Гамбург»

    Турнирное положение: «Гамбург» также прошел в Кубке Германии одну стадию, с разгромным счетом победив в первом раунде на выезде «Меппен» (7:1).

    Команда выступает во втором немецком дивизионе, где по итогам 10-ти туров занимает пятую позицию, уступая второй проходной в элиту позиции, а также зоне плей-офф по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура второй Бундеслиги клуб в результативном матче проиграл на выезде «Эльверсбергу» (2:4).

    Этому поражению предшествовала победа «Красноштанников» над «Магдебургом» во втором немецком дивизионе с результатом 3:1 на своем поле.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах (семи официальных и одном товарищеском) «Гамбург» проиграл лишь раз при четырех победах и трех ничьих.

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    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, которая оставляет ему шансы побороться за путевку в следующий раунд, хотя против столь сильного соперника на выезде это будет непросто.

    Иммануэл Ферай — лучший бомбардир команды в Кубке Германии текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Фрайбурга» забивали обе команды и тотал больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Гамбург» не проиграл

    • в шести из восьми последних матчей «Гамбурга» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.80, победа «Гамбурга» — в 5.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом во всех этих поединках забивали оба соперника.

    При этом в четырех из шести последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Гамбурга».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40

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    «Фрайбург» — «Гамбург»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Фрайбург» «Гамбург» в Кубке Германии?
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