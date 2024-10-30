30 октября во втором раунде Кубка Германии по футболу сыграют «Арминия» и «Унион Берлин». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Арминия» — «Унион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арминия»

Турнирное положение: «Арминия» уже прошла в Кубке Германии одну стадию, обыграв в первом раунде на своем поле «Ганновер» (2:0).

Команда выступает в третьем дивизионе, где по итогам 12-ти туров занимает третью позицию в зоне плей-офф за выход во вторую Бундеслигу, уступая ей на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура чемпионата коллектив в домашних стенах сыграл вничью с «Алеманнией» (1:1).

Перед этим клуб сумел одержать победу, крупно обыграв на чужом поле «Ганновер» с результатом 4:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Арминия» ни разу не проиграла при четырех победах и двух ничьих.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, тем не менее, есть вопрос, поможет ли она, а также фактор своего поля, оказаться сопротивление сопернику, который превосходит его классом.

Два гола команды в Кубке Германии текущего сезона забивали разные игроки.

«Унион Берлин»

Турнирное положение: «Унион Берлин» также прошел в Кубке Германии одну стадию, с минимальным счетом победив в первом раунде на выезде «Грайфсвальдер» (1:0).

Команда выступает в элитном дивизионе, где по итогам восьми туров занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов, опережая по дополнительным показателям ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура первой Бундеслиги клуб сыграл вничью на своем поле с «Айнтрахтом» (1:1).

Перед этим клуб сумел одержать победу, уверенно обыграв в чужих стенах «Хольштайн Киль» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах (трех официальных и одном товарищеском) «Унион Берлин» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, что позволяет ему рассчитывать на успех, особенно если учесть его перевес в классе, несмотря на фактор своего поля.

Два гола команды в Кубке Германии текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Арминия» не проиграла

в трех из четырех последних матчей «Арминии» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Унион Берлина» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион Берлин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.00, победа «Арминии» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.95.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей «Унион Берлина» был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Арминии».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30.