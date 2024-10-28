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    Команды из низов таблицы поделят очки?

    «Ферроль» — «Тенерифе». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 28 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ферроль» — «Тенерифе»
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    «Ферроль»
    «Ферроль» на своем поле сыграет против «Тенерифе» в 12-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 28 октября и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ферроль» — «Тенерифе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 28 Октября 2024 года

    Расинг Ф

  • Фероль
    •  Расинг Ф 22:30 Тенерифе

    Тенерифе

  • Испания. Сегунда
    •

    «Ферроль»

    Турнирное положение: Галисийский коллектив на данный момент в таблице Сегунды разместился с 11 очками на 18 месте и на балл опережает зону вылета.

    «Ферроль» за всю дистанцию отпраздновал две виктории, пять встреч свел вничью и четыре матча проиграл, разница мячей составляет 7:12.

    Последние матчи: В предыдущем своем поединке чемпионата «зеленые дьяволы» расписали на выезде мировую с «Бургосом» со счетом 1:1. А перед этим была ничья дома с «Уэской» 0:0, и две виктории по 1:0 над «Эльче» на своем поле и «Картахеной» в гостях.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Сейчас у «Ферроля» 4-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата. В этот удачный период коллектив отпраздновал две виктории и расписал две мировые. Причем за все это время он пропустил лишь один гол, но забил всего три мяча. До этого отрезка у команды была 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой было четыре фиаско.

    «Тенерифе»

    Турнирное положение: Клуб из Канарских островов на данный момент с 6 баллами идет последним и на 5 пунктов отстает от безопасной строки.

    «Тенерифе» смог выиграть всего один поединок из 11 проведенных, расписал три мировые и потерпел семь проигрышей, разница мячей — 9:17.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В минувшем туре островитяне на своей территории поделили очки с «Малагой», сыграв вничью со счетом 0:0. Перед этим они поочередно проиграли в домашнем матче 2:3 «Сарагосе» и на выезде 0:4 «Гранаде».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: В рамках Сегунды этого сезона «Тенерифе» смог выиграть только один поединок из 11 проведенных. Еще за это время островной коллектив расписал три ничьи и потерпел семь фиаско, но шесть из них с минимальным разрывом в счете. И за шесть минувших встреч чемпионата канарцы только дважды не смогли забить.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:2

    • До этого они не играли между собой на протяжении 15 лет

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Ферроля» букмекеры дают коэффициент 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа «Тенерифе» оценена в 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.86 и 1.41 соответственно.

    Прогноз: От противостояния двух команд из низов таблицы вполне можно ожидать более открытого футбола, ведь обе стороны наверняка будут настроены брать здесь максимум баллов.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.12.

    Прогноз: И также команды вполне могут поделить очки в этом матча. Поэтому еще ставим здесь на мировую.

    Ставка: ничья за 3.00.

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    «Ферроль» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на футбол. Команды из низов таблицы поделят очки?
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