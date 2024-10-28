Расинг Ф
Тенерифе
«Ферроль»
Турнирное положение: Галисийский коллектив на данный момент в таблице Сегунды разместился с 11 очками на 18 месте и на балл опережает зону вылета.
«Ферроль» за всю дистанцию отпраздновал две виктории, пять встреч свел вничью и четыре матча проиграл, разница мячей составляет 7:12.
Последние матчи: В предыдущем своем поединке чемпионата «зеленые дьяволы» расписали на выезде мировую с «Бургосом» со счетом 1:1. А перед этим была ничья дома с «Уэской» 0:0, и две виктории по 1:0 над «Эльче» на своем поле и «Картахеной» в гостях.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: Сейчас у «Ферроля» 4-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата. В этот удачный период коллектив отпраздновал две виктории и расписал две мировые. Причем за все это время он пропустил лишь один гол, но забил всего три мяча. До этого отрезка у команды была 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой было четыре фиаско.
«Тенерифе»
Турнирное положение: Клуб из Канарских островов на данный момент с 6 баллами идет последним и на 5 пунктов отстает от безопасной строки.
«Тенерифе» смог выиграть всего один поединок из 11 проведенных, расписал три мировые и потерпел семь проигрышей, разница мячей — 9:17.
Последние матчи: В минувшем туре островитяне на своей территории поделили очки с «Малагой», сыграв вничью со счетом 0:0. Перед этим они поочередно проиграли в домашнем матче 2:3 «Сарагосе» и на выезде 0:4 «Гранаде».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: В рамках Сегунды этого сезона «Тенерифе» смог выиграть только один поединок из 11 проведенных. Еще за это время островной коллектив расписал три ничьи и потерпел семь фиаско, но шесть из них с минимальным разрывом в счете. И за шесть минувших встреч чемпионата канарцы только дважды не смогли забить.
Статистика для ставок
- В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:2
- До этого они не играли между собой на протяжении 15 лет
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Ферроля» букмекеры дают коэффициент 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа «Тенерифе» оценена в 3.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.86 и 1.41 соответственно.
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Прогноз: От противостояния двух команд из низов таблицы вполне можно ожидать более открытого футбола, ведь обе стороны наверняка будут настроены брать здесь максимум баллов.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.12.
Прогноз: И также команды вполне могут поделить очки в этом матча. Поэтому еще ставим здесь на мировую.
Ставка: ничья за 3.00.