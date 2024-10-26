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    «РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 26 октября 2024 года

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    «РБ Лейпциг»
    26 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Фрайбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Октября 2024 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Фрайбург

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: команда из Лейпцига мощно стартовала в новом сезоне немецкой Бундеслиги.

    Коллектив из одноименного города сейчас имеет в своем активе 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

    РБ Лейпциг — Фрайбург: коэффициенты букмекеров

    «Красные быки» забили 11 мячей, а в свои пропустили всего лишь два.

    Последние матчи: в прошлых турах «Ред Булл» переиграл «Майнц» (2:0), «Хайденхайм» (1:0) и «Аугсбург» (4:0).

    Лишь до этого «РБ Лейпциг» оступился в матче с «Санкт-Паули» (0:0).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    А вот в Лиге чемпионов подопечные Марко Розе проиграли «Атлетико» (1:2), «Ювентусу» (2:3) и «Ливерпулю» (0:1) и идут в хвосте турнирной таблицы.

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Лукас Клостерманн, Давид Раум, Ксавер Шлагер и Николас Зайвальд.

    Состояние команды: сейчас у «Лейпцига» отличная форма, но распространяется она только на чемпионат. Команда выглядит грозной силой и думается, что ей вполне по силам побороться за самые высокие места.

    Ближайшие туры должны подтвердить или опровергнуть амбиции «Лейпцига» на текущий сезон.

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: команда из города Фрайбург-им-Брайсгау также положительно удивляет в этом сезоне.

    Фрайбургцы имеют в своем активе 15 зачетных баллов и идут третьими в турнирной таблице.

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    • «Бразильцы из Брайсгау» смогли забить 12 мячей, а пропустили всего 8.

    Последние матчи: в прошлых турах «Фрайбург» победил «Аугсбург» (3:1) и «Вердер» (1:0).

    До этого подопечные Юлиана Шустера без шансов проиграли «Санкт-Паули» (0:3).

    Перед этим же были победы над «Хайденхаймом» (3:0) и «Бохумом» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Кимберли Эзеквем, Даниэль-Кофи Кьере и Мерлин Роль.

    Состояние команды: в настоящий момент «Фрайбург» пребывает в отличной форме и является одним из главных открытий сезона.

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    В прошлом чемпионате команда заняла только десятое место, а в этом, если продолжит в том же духе, то сможет побороться за высокие позиции.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» в этом сезоне Бундеслиги еще не проигрывал

    • «Фрайбург» выиграл 4 из последних 5 матчей

    • в последней очной игре 6 апреля «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» со счетом 4:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.20, победа «Фрайбурга» — в 4.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.68 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: команды неплохо играют в обороне в этом сезоне, поэтому много голов ждать не стоит.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.20

    Прогноз: если говорить об исходе матча, то «РБ Лейпциг» все же выглядит предпочтительнее и должен побеждать.

    Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой-1 за 2.15

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    «РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. Много голов не ждем
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