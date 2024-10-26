РБ Лейпциг
Фрайбург
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: команда из Лейпцига мощно стартовала в новом сезоне немецкой Бундеслиги.
Коллектив из одноименного города сейчас имеет в своем активе 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
РБ Лейпциг — Фрайбург: коэффициенты букмекеров
«Красные быки» забили 11 мячей, а в свои пропустили всего лишь два.
Последние матчи: в прошлых турах «Ред Булл» переиграл «Майнц» (2:0), «Хайденхайм» (1:0) и «Аугсбург» (4:0).
Лишь до этого «РБ Лейпциг» оступился в матче с «Санкт-Паули» (0:0).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
А вот в Лиге чемпионов подопечные Марко Розе проиграли «Атлетико» (1:2), «Ювентусу» (2:3) и «Ливерпулю» (0:1) и идут в хвосте турнирной таблицы.
Не сыграют: в лазарете команды находятся Лукас Клостерманн, Давид Раум, Ксавер Шлагер и Николас Зайвальд.
Состояние команды: сейчас у «Лейпцига» отличная форма, но распространяется она только на чемпионат. Команда выглядит грозной силой и думается, что ей вполне по силам побороться за самые высокие места.
Ближайшие туры должны подтвердить или опровергнуть амбиции «Лейпцига» на текущий сезон.
«Фрайбург»
Турнирное положение: команда из города Фрайбург-им-Брайсгау также положительно удивляет в этом сезоне.
Фрайбургцы имеют в своем активе 15 зачетных баллов и идут третьими в турнирной таблице.
«Бразильцы из Брайсгау» смогли забить 12 мячей, а пропустили всего 8.
Последние матчи: в прошлых турах «Фрайбург» победил «Аугсбург» (3:1) и «Вердер» (1:0).
До этого подопечные Юлиана Шустера без шансов проиграли «Санкт-Паули» (0:3).
Перед этим же были победы над «Хайденхаймом» (3:0) и «Бохумом» (2:1).
Не сыграют: травмированы Кимберли Эзеквем, Даниэль-Кофи Кьере и Мерлин Роль.
Состояние команды: в настоящий момент «Фрайбург» пребывает в отличной форме и является одним из главных открытий сезона.
В прошлом чемпионате команда заняла только десятое место, а в этом, если продолжит в том же духе, то сможет побороться за высокие позиции.
Статистика для ставок
- «РБ Лейпциг» в этом сезоне Бундеслиги еще не проигрывал
- «Фрайбург» выиграл 4 из последних 5 матчей
- в последней очной игре 6 апреля «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» со счетом 4:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.20, победа «Фрайбурга» — в 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.68 и 2.20 соответственно.
- 1.76Эспаньол — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: команды неплохо играют в обороне в этом сезоне, поэтому много голов ждать не стоит.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.20
Прогноз: если говорить об исходе матча, то «РБ Лейпциг» все же выглядит предпочтительнее и должен побеждать.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой-1 за 2.15