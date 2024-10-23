Эйбар
Кадис
«Эйбар»
Турнирное положение: В прошлом сезоне «Эйбар» был близок к повышению в классе. В основной части он стал третьим, а в плей-офф проиграл «Овьедо».
В текущем же первенстве баски с 15 очками идут на девятой строке, уступая балл зоне плей-офф. У них четыре виктории, три ничьи и три фиаско, забито и пропущено по 11 голов.
Эйбар — Кадис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В предыдущем туре первенства «оружейники» потерпели гостевое фиаско от «Мирандеса» со счетом 0:1. Перед этим они дома с аналогичным результатом одолели «Эльденсе», прервав на тот момент серию из двух проигрышей кряду- от «Овьедо» 0:1 в гостях и дома 1:3 от хихонского «Спортинга».
Не сыграют: Нападающие Анхель Трончо и Хон Гурусета не помогут своей команде.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Эйбар» провел неудачно отрезок из четырех своих предыдущих встреч. В этот период он смог отпраздновать одну викторию и потерпел два фиаско, но два из них в гостях. Перед этим же коллектив не уступал на протяжении шести матчей подряд, поровну поделив за это время победные результаты и мировые исходы. А не смогла команда забить в новом чемпионате дважды за десять игр.
«Кадис»
Турнирное положение: Андалузский коллектив прошлый сезон провел в Примере, но финишировал там третьим с конца и понизился в классе.
В Сегунде «Кадис» на данный момент разместился в зоне вылета, набрав десять баллов. У команды два выигрыша, четыре мировые и четыре фиаско, разница мячей — 12:17.
Последние матчи: В предыдущем своем поединке «желто-синие» потерпели на своем поле поражение от сантандерского «Расинга» со счетом 0:1. И данной неудачей они продлили свою безвыигрышную серию до четырех игр, в которой трижды уступали и раз сыграли вничью, но не забили за это время лишь раз.
Не сыграют: Защитник Луис Эрнандес и хавбек Хосе Мари травмированы.
Состояние команды: «Кадис» к данной игре подходит с серией из четырех матчей без побед. В этот период коллектив потерпел три фиаско, но забивал в двух случаях, и расписал одну результативную мировую. Перед этим он имел 5-матчевую серию без фиаско, которая состояла из двух побед и три мировых исходов.
Отметим, что в новом сезоне «подводники» не забивали в трех случаях из десяти, а свои ворота на замке сохранили пока только раз.
Статистика для ставок
- «Кадис» обыграл «Эйбар» в двух предыдущих очных противостояниях — 1:0 и 2:0
- До этого четыре раза подряд побеждали «оружейники» — трижды по 2:1 и раз — 1:0
- Три предыдущих очных матча данных команд принесли ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эйбара» — 2.38, победа «Кадис» — 3.35, ничья — 3.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.
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Прогноз: Прогнозируем, что «Эйбар» в родных стенах справится с соперником, который в своем последнем отрезке смотрится слабее, чем хозяева.
Рекомендуемая ставка: победа «Эйбара» за 2.38.
Прогноз: И также еще поставим здесь на обмен голами, ведь в новом сезоне обе команды редко когда уходят с поля без забитого мяча.
Ставка: обе забьют 2.03.