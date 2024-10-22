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    «Реал» — «Боруссия» Д. Дерзкая ставка (к. 5.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Боруссия» Д
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    Килиан Мбаппе
    22 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Боруссия» Д. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 22 Октября 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: команда Карло Анчелотти стартовала в Лиге чемпионов весьма скромно. В 2 турах она добыла лишь 3 зачетных балла.

    При этом «Реал» Мадрид в своем чемпионате находится на 2 месте. Правда, забивают мадридцы в среднем 2 гола за матч.

    Реал Мадрид — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур Примеры принес команде три очка. Подопечные Анчелотти одолели «Сельту» (2:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Вильярреалом» (2:0). А вот поражение от «Лилля» в Лиге чемпионов получилось нелогичным (0:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Брахим Диас — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: подопечные Анчелотти постепенно набирают обороты. Да и Килиан Мбаппе отличился уже 6 голами в Примере.

    Поединки с дортмундцами для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных встреч «Реал» Мадрид выиграл 3 раза при 2 паритетах.

    И уж совсем очевидно, что «сливочные» будут активно атаковать. Да и в трех последних очных встречах команда обыгрывала немцев.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы начали новый сезон достаточно скромно. На данный момент команда находится на 6 месте в Бундеслиге.

    Причем «Боруссия» Д в 7 турах немецкого чемпионата настреляла 14 мячей. А вот оборона команды дала результативный 12 раз.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. «Боруссия» Д смогла одолеть «Санкт-Паули» (2:1).

    А вот поединок с «Аталантой» команда запишет себе в пассив — поражение 1:2. Зато «Селтик» был обыгран более чем уверенно (7:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 3 победы. В них игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: Карим Адейеми, Ян Коуту — травмированы.

    Состояние команды: Дортмундцы выглядят достаточно выгодно, но стабильности команде не хватает. Да и последняя победа в чемпионате отняла немало сил.

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    Более того, «Боруссия» Д не обыгрывает мадридцев уже 10 лет. Притом, что в составе немцев всегда немало качественных исполнителей.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Зато в Лиге чемпионов немцы нынче лидируют, имея потрясающую разницу мячей (10:1).

    Нет сомнений, что гости постараются навязать мадридцам свою игру. Да и забивать в составе дортмундцев уж точно есть кому.

    Статистика для ставок

    • Дортмундцы уступили «Реалу» в 3 последних очных поединках

    • «Сливочные» победили в 2 своих последних матчах

    • «Боруссия» Д уже 10 лет не может одолеть «Реал»

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Немцы прекрасно стартовали в Лиге чемпионов, и явно едут в Мадрид за очками.

    «Реал» Мадрид нынче выглядит выгодно, однако с реализацией складывается отнюдь не всегда.

    Ставка: Ничья за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что дортмундцам удастся переиграть команду Анчелотти.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д за 6.00

    А еще есть сбаланированный прогноз на матч «Реал» — «Боруссия» Д с коэффициентом 2.10.

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    «Реал» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на паритет!
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