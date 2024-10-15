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    Иранцы быстро добьются своего

    Иран — Катар. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Иран — Катар
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    Сборная Ирана
    15 октября в 4-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Иран и Катар. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иран — Катар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Иран

    Турнирное положение: Иран сражается за прямой выход на мировое первенство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Иран в трех стартовых турах квалификации разжился 7 очками. Вот только забила команда всего 2 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела не столь продуктивно. На выезде иранцы подписали мировую с Узбекистаном (0:0).

    А вот до того Иран расправился с ОАЭ (1:0). Да и победа над Кыргызстаном получилась весьма натужной (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 6 забитыми мячами, пропустив в свои ворота всего 2.

    Не сыграют: Салех Хардани — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Иранцы прекрасно обороняются. В текущей квалификации команда еще не пропустила ни разу.

    Матчи против Катара для команды исторически складываются успешно. Из пяти очных поединков Иран выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и мотивация отомстить катарцам за февральское поражение (2:3) явно имеется.

    Катар

    Турнирное положение: Катарцы сражаются за второе место в группе. На текущий момент команда как раз находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем Катар в 3 матчах группы набрал лишь 4 зачетных балла. При этом команда забила 6 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота столько же.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Катарцы уверенно одолели Кыргызстан (3:1).

    До того команда подписала мировую с КНДР (2:2). Правда, чуть ранее катарцы по всем статьям уступила ОАЭ (1:3).

    Вообще же, Катар в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. Катарцы имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

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    При этом Катар лишь на 3 очка отстает от 2 места. Зато забивает команда в среднем аккурат 2 гола за матч.

    Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за ничью. При этом катарцы явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

    Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только вскрыть защитные порядки соперника будет задачей сложной.

    Статистика для ставок

    • Иран еще не пропускал в нынешней квалификации

    • Катар в среднем забивает 2 гола за матч

    • Иран забил всего 2 мяча в 3 поединках квалификации

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.36.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.72.

    Прогноз: Иран традиционно успешно противостоит катарцам, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости имеют явные проблемы с надежностью своих тылов, плюс не столь успешно противостоят более статусным оппонентам.

    Ставка: Победа Ирана в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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    Иран — Катар: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Иранцы быстро добьются своего
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