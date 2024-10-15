15 октября в 4-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Иран и Катар. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иран — Катар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Иран

Турнирное положение: Иран сражается за прямой выход на мировое первенство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Иран в трех стартовых турах квалификации разжился 7 очками. Вот только забила команда всего 2 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела не столь продуктивно. На выезде иранцы подписали мировую с Узбекистаном (0:0).

А вот до того Иран расправился с ОАЭ (1:0). Да и победа над Кыргызстаном получилась весьма натужной (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 6 забитыми мячами, пропустив в свои ворота всего 2.

Не сыграют: Салех Хардани — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Иранцы прекрасно обороняются. В текущей квалификации команда еще не пропустила ни разу.

Матчи против Катара для команды исторически складываются успешно. Из пяти очных поединков Иран выиграл 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и мотивация отомстить катарцам за февральское поражение (2:3) явно имеется.

Катар

Турнирное положение: Катарцы сражаются за второе место в группе. На текущий момент команда как раз находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Катар в 3 матчах группы набрал лишь 4 зачетных балла. При этом команда забила 6 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота столько же.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Катарцы уверенно одолели Кыргызстан (3:1).

До того команда подписала мировую с КНДР (2:2). Правда, чуть ранее катарцы по всем статьям уступила ОАЭ (1:3).

Вообще же, Катар в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. Катарцы имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

При этом Катар лишь на 3 очка отстает от 2 места. Зато забивает команда в среднем аккурат 2 гола за матч.

Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за ничью. При этом катарцы явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только вскрыть защитные порядки соперника будет задачей сложной.

Статистика для ставок

Иран еще не пропускал в нынешней квалификации

Катар в среднем забивает 2 гола за матч

Иран забил всего 2 мяча в 3 поединках квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.72.

Прогноз: Иран традиционно успешно противостоит катарцам, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют явные проблемы с надежностью своих тылов, плюс не столь успешно противостоят более статусным оппонентам.

Ставка: Победа Ирана в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12