12 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Сербия и Швейцария. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сербия — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сербия

Турнирное положение: сербская национальная команда не совсем удачно стартовала в новом сезоне Лиги наций.

Сербы смогли набрать всего одно очко и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице своей группы.

Сербия не забила ни одного мяча, а в свои пропустила два.

Последние матчи: в прошлых турах сборная Сербии проиграла Дании (0:2) и сыграла вничью с Испанией (0:0).

Перед этим «белые орлы» выступали на чемпионате Европы, где не смогли выйти из группы, проиграв Англии (0:1) и сыграв вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Драгана Стойковича точно не являются фаворитами своей группы и вряд ли будут бороться за победу в ней.

Думается, что главной задачей Сербии является сохранение прописки в Лиге А, а главным соперником за это видятся как раз швейцарцы.

Швейцария

Турнирное положение: швейцарцы еще хуже стартовали в этом турнире.

Главная команда Швейцарии не набрала ни одного очка и занимает последнее место.

Швейцарская «националка» забила лишь один мяч, а в свои ворота пропустила целых шесть.

Последние матчи: в прошлых турах «Команда-А» сначала уступила Дании (0:2), а затем проиграла Испании (1:4).

На Евро-2024 «Нати» на групповой стадии победили Венгрию (3:1) и сыграли вничью с Шотландией (1:1) и Германией (1:1).

В плей-офф «красные крестоносцы» сначала прошли Италию (2:0), а затем по пенальти уступили Англии.

Не сыграют: все вызванные футболисты в сборную Швейцарии готовы к игре.

Состояние команды: Швейцария поставила себя не в очень завидное положение, поэтому сейчас ей необходимо лишь побеждать в этой игре, чтобы на что-то рассчитывать.

У подопечных Мурата Якина довольно интересный футбол, поэтому думается, что они смогут выйти из этого положения и в итоге останутся в Лиге А.

Статистика для ставок

Сербия не может победить на протяжении 5 матчей

Швейцария выиграла только 1 из последних 6 матчей

в последней очной игре в 2022 году Швейцария переиграла Сербию со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.65. Ничья — в 3.15, успех Швейцарии — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 2.30 и 1.65 соответственно.

Прогноз: если сопоставить результаты, то встречаются примерно равные команды, поэтому предположим, что они сыграют вничью.

Ставка: ничья за 3.15

Прогноз: если же говорить об итоговом результате, то можно рискнуть и поставить на 1:1. По голу команды должны забить в этой игре.

Ставка: счет матча 1:1 за 6.00