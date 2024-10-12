ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоСмена тренеров на переправе. Гончаренко принял бразды правления у Илича в «Пари НН» Сэм РайнхартМэттьюс, Маршессо и другие звезды, которых ждет спад в новом сезоне НХЛ Эрик Тен ХагКатастрофический «МЮ», забивной Джонсон и еще 8 сюрпризов на старте сезона АПЛ
  • 00:04
    • Италия и Бельгия не выявили сильнейшего в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    Кто одержит первую победу в Лиге наций?

    Сербия — Швейцария: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.15. 12.10.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Сербии Прогнозы на сборную Швейцарии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Сербия — Швейцария
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная Сербии
    12 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Сербия и Швейцария. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сербия — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 12 Октября 2024 года

    Сербия

  • Белград
    •  Сербия 21:45 Швейцария

    Швейцария

  • Берн
    •

    Сербия

    Турнирное положение: сербская национальная команда не совсем удачно стартовала в новом сезоне Лиги наций.

    Сербы смогли набрать всего одно очко и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице своей группы.

    Сербия — Швейцария: коэффициенты букмекеров

    Сербия не забила ни одного мяча, а в свои пропустила два.

    Последние матчи: в прошлых турах сборная Сербии проиграла Дании (0:2) и сыграла вничью с Испанией (0:0).

    Перед этим «белые орлы» выступали на чемпионате Европы, где не смогли выйти из группы, проиграв Англии (0:1) и сыграв вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: подопечные Драгана Стойковича точно не являются фаворитами своей группы и вряд ли будут бороться за победу в ней.

    Думается, что главной задачей Сербии является сохранение прописки в Лиге А, а главным соперником за это видятся как раз швейцарцы.

    Швейцария

    Турнирное положение: швейцарцы еще хуже стартовали в этом турнире.

    Главная команда Швейцарии не набрала ни одного очка и занимает последнее место.

  • Трансферный дайджест. 1-7 октября
  • Зане может вернуться в АПЛ, Адейеми заменит Салаха в «Ливерпуле», «Реал» ищет замену Карвахалю
  • 07/10/2024

    • Швейцарская «националка» забила лишь один мяч, а в свои ворота пропустила целых шесть.

    Последние матчи: в прошлых турах «Команда-А» сначала уступила Дании (0:2), а затем проиграла Испании (1:4).

    На Евро-2024 «Нати» на групповой стадии победили Венгрию (3:1) и сыграли вничью с Шотландией (1:1) и Германией (1:1).

    В плей-офф «красные крестоносцы» сначала прошли Италию (2:0), а затем по пенальти уступили Англии.

    Не сыграют: все вызванные футболисты в сборную Швейцарии готовы к игре.

    Состояние команды: Швейцария поставила себя не в очень завидное положение, поэтому сейчас ей необходимо лишь побеждать в этой игре, чтобы на что-то рассчитывать.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    У подопечных Мурата Якина довольно интересный футбол, поэтому думается, что они смогут выйти из этого положения и в итоге останутся в Лиге А.

    Статистика для ставок

    • Сербия не может победить на протяжении 5 матчей

    • Швейцария выиграла только 1 из последних 6 матчей

    • в последней очной игре в 2022 году Швейцария переиграла Сербию со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.65. Ничья — в 3.15, успех Швейцарии — в 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 2.30 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: если сопоставить результаты, то встречаются примерно равные команды, поэтому предположим, что они сыграют вничью.

    Ставка: ничья за 3.15

    Прогноз: если же говорить об итоговом результате, то можно рискнуть и поставить на 1:1. По голу команды должны забить в этой игре.

    Ставка: счет матча 1:1 за 6.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Соболенко — Фреш
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фриц — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эстония — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нигерия — Ливия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Египет — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Камерун — Кения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч ЮАР — Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тенерифе — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Украина — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сербия — Швейцария: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Кто одержит первую победу в Лиге наций?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры