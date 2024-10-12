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    «Нефтехимик» — «Шинник». Ставка (к. 3.28) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Шинник»
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    Кирилл Новиков
    12 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Шинник». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 12 Октября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы все так же ходят в середняках лиги. После 13 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице первого дивизиона.

    При этом «Нефтехимик» в 13 поединках настрелял лишь 11 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 13 раз.

    Нефтехимик — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда Кирилла Новикова разжилась всего лишь одним баллом. Нижнекамцы не дали себя обыграть «Балтике» (0:0).

    До того команда сумела одолеть крепкую «Родину» (2:1). А вот вылет из Кубка от скромного «Композита» явно не удручил подопечных Новикова.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» победил лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: нижнекамцы достаточно крепки, но пока никак не могут подняться поближе к топ-4. Да и потенциал улучшить свои результаты у команды Новикова имеется.

    Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Нефтехимик» победил лишь однажды при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что нижнекамцы будут активно атаковать. Плюс беспроигрышная серия команды Новикова составляет уже 4 матча.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы всеми силами сражаются за выживание в первой лиге. По итогам первых 13 туров первенства команда находится на 16 месте в таблице.

    Причем «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. В 13 матчах команда наколотила лишь 9 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда Дмитрия Черышева взяла три очка. Ярославцы уверенно переиграли сильный «Енисей» (2:0).

    До того ярославцы были биты КАМАЗом (0:3). А вот в Кубке России команда в серии пенальти сумела пройти владивостокское «Динамо».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Шинник» имеет явные проблемы в плане реализации. Зато пропускает команда в среднем чуть аккурат гол за матч — 13 мячей.

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    При этом «Шинник» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. Да и последняя виктория явно прибавила задора ярославцам.

    До последней победы команда Черышева не побеждала в 4 матчах кряду. Да и оборона ярославцев выглядит монолитно.

    И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. При этом в трех последних очных поединках ярославцы обыгрывали «Нефтехимик».

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают аккурат гол за матч

    • «Нефтехимик» не проигрывал в 4 своих последних поединках

    • «Шинник» в 3 последних очных поединках обыгрывал нижнекамцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.36.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.

    Прогноз: Ярославцы никому за здорово живешь не сдаются, и явно дадут бой команде Новикова.

    И те, и другие достаточно неплохо обороняются, к тому же слывут весьма упертыми командами.

    Ставка: Ничья за 3.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    «Нефтехимик» — «Шинник»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Паритета не избежать?
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