Нефтехимик
Шинник
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы все так же ходят в середняках лиги. После 13 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице первого дивизиона.
При этом «Нефтехимик» в 13 поединках настрелял лишь 11 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 13 раз.
Нефтехимик — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда Кирилла Новикова разжилась всего лишь одним баллом. Нижнекамцы не дали себя обыграть «Балтике» (0:0).
До того команда сумела одолеть крепкую «Родину» (2:1). А вот вылет из Кубка от скромного «Композита» явно не удручил подопечных Новикова.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» победил лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: нижнекамцы достаточно крепки, но пока никак не могут подняться поближе к топ-4. Да и потенциал улучшить свои результаты у команды Новикова имеется.
Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Нефтехимик» победил лишь однажды при 3 поражениях.
Нет сомнений, что нижнекамцы будут активно атаковать. Плюс беспроигрышная серия команды Новикова составляет уже 4 матча.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы всеми силами сражаются за выживание в первой лиге. По итогам первых 13 туров первенства команда находится на 16 месте в таблице.
Причем «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. В 13 матчах команда наколотила лишь 9 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда Дмитрия Черышева взяла три очка. Ярославцы уверенно переиграли сильный «Енисей» (2:0).
До того ярославцы были биты КАМАЗом (0:3). А вот в Кубке России команда в серии пенальти сумела пройти владивостокское «Динамо».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Шинник» имеет явные проблемы в плане реализации. Зато пропускает команда в среднем чуть аккурат гол за матч — 13 мячей.
При этом «Шинник» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. Да и последняя виктория явно прибавила задора ярославцам.
До последней победы команда Черышева не побеждала в 4 матчах кряду. Да и оборона ярославцев выглядит монолитно.
И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. При этом в трех последних очных поединках ярославцы обыгрывали «Нефтехимик».
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают аккурат гол за матч
- «Нефтехимик» не проигрывал в 4 своих последних поединках
- «Шинник» в 3 последних очных поединках обыгрывал нижнекамцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.36.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.64.
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Прогноз: Ярославцы никому за здорово живешь не сдаются, и явно дадут бой команде Новикова.
И те, и другие достаточно неплохо обороняются, к тому же слывут весьма упертыми командами.
Ставка: Ничья за 3.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21