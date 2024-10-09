«Манчестер Сити» (жен)
Турнирное положение: «Манчестер Сити» (жен) проводит весьма продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы английского чемпионата.
При этом «Манчестер Сити» (жен) в среднем забивает менее 2 голов за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 2 раза в 3 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Манчестер Сити» (жен) переиграл «Вест Хэм» (жен) (2:0).
При этом «Манчестер Сити» (жен) минимально переиграл «Брайтон» (жен). Да и ФК «Париж» (жен) был обыгран весьма уверенно (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нынче «горожанки» выглядят весьма выгодно. Команда намерена пробиться в плей-офф Женской Лиги чемпионов.
При этом «Манчестер Сити» (жен) дважды противостоял каталонкам. Соперницы по разу огорчили друг друга.
Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. Англичанки еще и не пропускали в трех своих последних поединках.
«Барселона» (жен)
Турнирное положение: «Барселона» (жен) нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 месте.
Причем «Барселона» (жен) в среднем забивает 5 мячей за матч. В 5 поединках женской Лиги Ф команда настреляла 25 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Барселона» (жен) уверенно расправилась с «Мадридом» (жен) (8:1).
При этом до того команда буквально смела с газона «Гранаду» (жен) (10:1). А вот чуть ранее «Барселона» (жен) переиграла «Севилью» (жен) (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» (жен) добыла 5 побед. В этих поединках каталонки забили 25 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонки сносят всех и вся на своем пути. Да и цели в Женской Лиге чемпионов перед командой стоят максимальные.
В нынешнем сезоне команда выглядит более чем монолитно. «Барселона» (жен) неизменно побеждает с конца апреля.
В кадровом плане «Барселона» (жен) выглядит достаточно выгодно. Да и Эва Пайор настреляла уже 6 мячей в испанском чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Каталонки выглядят уж слишком мощно!
Статистика для ставок
- «Барселона» (жен) в среднем забивает 5 мячей за матч
- «Манчестер Сити» (жен) не пропускал в 3 своих последних поединках
- Англичанки выиграли в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.13.
- 2.55Волеренга (жен) — Ювентус (жен): прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.47Бавария (жен) — Арсенал (жен): прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
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Прогноз: «Барселона» (жен) имеет сильный по именам состав, и наверняка будет активна в атаке.
Каталонки превосходят соперниц в классе, да и в плане реализации гости выглядят мощно.
Ставка: Фора «Барселоны» (жен) -2.5 за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50