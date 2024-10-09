ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул Алекс Перейра и Халил РаунтриПерейра бьет один рекорд за другим. Раунтри стал легкой мишенью для «Поатана» Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1-7 октября
    Все новости спорта

    Каталонки разгромят «горожанок»

    «Манчестер Сити» (жен) — «Барселона» (жен). Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 9 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Женский футбол
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» (жен) — «Барселона» (жен)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона» (жен)
    9 октября в 1-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» (жен) и «Барселона» (жен). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» (жен) — «Барселона» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Манчестер Сити» (жен)

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» (жен) проводит весьма продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы английского чемпионата.

    При этом «Манчестер Сити» (жен) в среднем забивает менее 2 голов за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 2 раза в 3 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Манчестер Сити» (жен) переиграл «Вест Хэм» (жен) (2:0).

    При этом «Манчестер Сити» (жен) минимально переиграл «Брайтон» (жен). Да и ФК «Париж» (жен) был обыгран весьма уверенно (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Нынче «горожанки» выглядят весьма выгодно. Команда намерена пробиться в плей-офф Женской Лиги чемпионов.

    При этом «Манчестер Сити» (жен) дважды противостоял каталонкам. Соперницы по разу огорчили друг друга.

    Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. Англичанки еще и не пропускали в трех своих последних поединках.

    «Барселона» (жен)

    Турнирное положение: «Барселона» (жен) нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 месте.

    Причем «Барселона» (жен) в среднем забивает 5 мячей за матч. В 5 поединках женской Лиги Ф команда настреляла 25 мячей.

  • Первое впечатление. Луис Суарес и еще 4 претендента на звание Новичка года МЛС
  • Какие игроки оказали наибольшее влияние на свои команды и являются фаворитами на звание Новичка года МЛС в 2024 году
  • 06/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Барселона» (жен) уверенно расправилась с «Мадридом» (жен) (8:1).

    При этом до того команда буквально смела с газона «Гранаду» (жен) (10:1). А вот чуть ранее «Барселона» (жен) переиграла «Севилью» (жен) (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» (жен) добыла 5 побед. В этих поединках каталонки забили 25 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Каталонки сносят всех и вся на своем пути. Да и цели в Женской Лиге чемпионов перед командой стоят максимальные.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В нынешнем сезоне команда выглядит более чем монолитно. «Барселона» (жен) неизменно побеждает с конца апреля.

    В кадровом плане «Барселона» (жен) выглядит достаточно выгодно. Да и Эва Пайор настреляла уже 6 мячей в испанском чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Каталонки выглядят уж слишком мощно!

    Статистика для ставок

    • «Барселона» (жен) в среднем забивает 5 мячей за матч

    • «Манчестер Сити» (жен) не пропускал в 3 своих последних поединках

    • Англичанки выиграли в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.13.

    Прогноз: «Барселона» (жен) имеет сильный по именам состав, и наверняка будет активна в атаке.

    Каталонки превосходят соперниц в классе, да и в плане реализации гости выглядят мощно.

    Ставка: Фора «Барселоны» (жен) -2.5 за 3.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Коболли — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Грикспор — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.78
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Юта — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Намибия — Зимбабве
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лада — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» (жен) — «Барселона» (жен): прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на футбол. Каталонки разгромят «горожанок»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры