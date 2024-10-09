9 октября в 1-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» (жен) и «Барселона» (жен). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» (жен) — «Барселона» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити» (жен)

Турнирное положение: «Манчестер Сити» (жен) проводит весьма продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы английского чемпионата.

При этом «Манчестер Сити» (жен) в среднем забивает менее 2 голов за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 2 раза в 3 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Манчестер Сити» (жен) переиграл «Вест Хэм» (жен) (2:0).

При этом «Манчестер Сити» (жен) минимально переиграл «Брайтон» (жен). Да и ФК «Париж» (жен) был обыгран весьма уверенно (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Нынче «горожанки» выглядят весьма выгодно. Команда намерена пробиться в плей-офф Женской Лиги чемпионов.

При этом «Манчестер Сити» (жен) дважды противостоял каталонкам. Соперницы по разу огорчили друг друга.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. Англичанки еще и не пропускали в трех своих последних поединках.

«Барселона» (жен)

Турнирное положение: «Барселона» (жен) нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 месте.

Причем «Барселона» (жен) в среднем забивает 5 мячей за матч. В 5 поединках женской Лиги Ф команда настреляла 25 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Барселона» (жен) уверенно расправилась с «Мадридом» (жен) (8:1).

При этом до того команда буквально смела с газона «Гранаду» (жен) (10:1). А вот чуть ранее «Барселона» (жен) переиграла «Севилью» (жен) (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» (жен) добыла 5 побед. В этих поединках каталонки забили 25 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Каталонки сносят всех и вся на своем пути. Да и цели в Женской Лиге чемпионов перед командой стоят максимальные.

В нынешнем сезоне команда выглядит более чем монолитно. «Барселона» (жен) неизменно побеждает с конца апреля.

В кадровом плане «Барселона» (жен) выглядит достаточно выгодно. Да и Эва Пайор настреляла уже 6 мячей в испанском чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Каталонки выглядят уж слишком мощно!

Статистика для ставок

«Барселона» (жен) в среднем забивает 5 мячей за матч

«Манчестер Сити» (жен) не пропускал в 3 своих последних поединках

Англичанки выиграли в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.13.

Прогноз: «Барселона» (жен) имеет сильный по именам состав, и наверняка будет активна в атаке.

Каталонки превосходят соперниц в классе, да и в плане реализации гости выглядят мощно.

Ставка: Фора «Барселоны» (жен) -2.5 за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50