Атлетико Тукуман
Тигре
«Атлетико Тукуман»
Турнирное положение: «Атлетико Тукуман» пока не демонстрирует всего своего потенциала. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетико Тукуман» в 16 матчах набрал 26 очков. Вот только забивает команда в среднем фактически гол за матч — 17 мячей.
Атлетико Тукуман — Тигре: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Атлетико Тукуман» провел неудачно. Команда не сумела переиграть «Аргентинос Хуниорс» (0:0).
А вот до того «Атлетико Тукуман» по всем статьям уступил «Бельграно» (2:4). При этом чуть ранее команда была разгромлена «Ривер Плейтом» (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: у «Атлетико Тукумана» нынче не самый простой период. Да и не побеждала команда в 3 своих последних поединках.
Матчи против «Тигре» для команды исторически складываются не лучшим образом. Из 5 последних очных поединков «Атлетико Тукуман» победил 1 раз при 2 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент в нынешнем сезоне явно не преуспевает.
«Тигре»
Турнирное положение: «Тигре» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. На текущий момент команда находится на 23 строчке турнирной таблицы.
Причем «Тигре» в 16 матчах чемпионата добыл всего 18 очков. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 19 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Тигре» расписал мировую с «Индепендьенте» (1:1).
До того команда минимально уступила «Ньюэллс Олд Бойс». А вот поединок с «Химнасией и Эгрисимой» завершился паритетом (1:1).
Вообще же, «Тигре» в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. «Тигре» не побеждал в 3 своих последних матчах.
При этом «Тигре» в среднем пропускает чаще гола за матч — 21 мяч. Зато «Атлетико Тукуману» команда не проигрывает уже 6 лет.
Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом «Тигре» в 4 последних очных поединках не пропускал от «Атлетико Тукумана».
Наверняка гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент не особенно стабилен в последнее время.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Тигре» уже 6 лет не проигрывает «Атлетико Тукуману»
- «Тигре» не пропускал от «Атлетико Тукумана» в 4 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Тукуман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 4.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.36 и 1.45.
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Прогноз: «Атлетико Тукуман» явно способен улучшить свои результаты, что так наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости нынче нестабильны, да и «Атлетико Тукуман» в родных стенах намерен взять три очка.
Ставка: Победа «Атлетико Тукумана» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.36