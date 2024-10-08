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    «Тигре» ничего не светит?

    «Атлетико Тукуман» — «Тигре». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Торнео Бетано, 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Тукуман» — «Тигре»
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    «Тигре»
    8 октября в 17-м туре Торнео Бетано Аргентины по футболу сыграют «Атлетико Тукуман» и «Тигре». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Тукуман» — «Тигре», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 08 Октября 2024 года

    Атлетико Тукуман

  • Аргентина. Примера
    •  Атлетико Тукуман 03:00 Тигре

    Тигре

  • Аргентина. Примера
    •

    «Атлетико Тукуман»

    Турнирное положение: «Атлетико Тукуман» пока не демонстрирует всего своего потенциала. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико Тукуман» в 16 матчах набрал 26 очков. Вот только забивает команда в среднем фактически гол за матч — 17 мячей.

    Атлетико Тукуман — Тигре: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Атлетико Тукуман» провел неудачно. Команда не сумела переиграть «Аргентинос Хуниорс» (0:0).

    А вот до того «Атлетико Тукуман» по всем статьям уступил «Бельграно» (2:4). При этом чуть ранее команда была разгромлена «Ривер Плейтом» (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у «Атлетико Тукумана» нынче не самый простой период. Да и не побеждала команда в 3 своих последних поединках.

    Матчи против «Тигре» для команды исторически складываются не лучшим образом. Из 5 последних очных поединков «Атлетико Тукуман» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент в нынешнем сезоне явно не преуспевает.

    «Тигре»

    Турнирное положение: «Тигре» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. На текущий момент команда находится на 23 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Тигре» в 16 матчах чемпионата добыл всего 18 очков. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 19 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Тигре» расписал мировую с «Индепендьенте» (1:1).

    До того команда минимально уступила «Ньюэллс Олд Бойс». А вот поединок с «Химнасией и Эгрисимой» завершился паритетом (1:1).

    Вообще же, «Тигре» в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. «Тигре» не побеждал в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Тигре» в среднем пропускает чаще гола за матч — 21 мяч. Зато «Атлетико Тукуману» команда не проигрывает уже 6 лет.

    Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом «Тигре» в 4 последних очных поединках не пропускал от «Атлетико Тукумана».

    Наверняка гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент не особенно стабилен в последнее время.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Тигре» уже 6 лет не проигрывает «Атлетико Тукуману»

    • «Тигре» не пропускал от «Атлетико Тукумана» в 4 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Тукуман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 4.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.36 и 1.45.

    Прогноз: «Атлетико Тукуман» явно способен улучшить свои результаты, что так наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости нынче нестабильны, да и «Атлетико Тукуман» в родных стенах намерен взять три очка.

    Ставка: Победа «Атлетико Тукумана» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.36

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    «Атлетико Тукуман» — «Тигре»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на футбол. «Тигре» ничего не светит?
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