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    Три зачетных балла для «канониров»?

    «Родина» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, Первая лига, 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Арсенал» Тула
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    Александр Сторожук
    5 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 05 Октября 2024 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 20:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи нынешний сезон проводят явно хуже ожидаемого. После 12 туров команда занимает скромное 8 место в турнирной таблице первого дивизиона.

    При этом «Родина» в 12 поединках настреляла лишь 13 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 12 раз.

    Родина — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Москвичи были биты «Нефтехимиком» (1:2).

    А вот в Кубке России команда прошла в следующий раунд. Москвичи не оставили шансов второлиговому «Машуку-КМВ» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичам явно недостает пресловутой монолитности. Отставание от зоны стыков составляет 3 очка.

    Матчи с «Арсеналом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Родина» выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что москвичи постараются вернуться на победный путь. Тем более, лидер атак команды Александр Юшин с 6 мячами возглавляет гонку снайперов лиги.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки на всех парах несутся в элиту. По итогам первых 12 туров первенства команда находится на 1 месте в турнирной таблице.

    Причем «Арсенал» Тула весьма скромно действует в плане реализации. В 12 матчах команда забила всего 10 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться тремя очками. Подопечные Александра Сторожука расписали мировую с «Уфой» (0:0).

    До того туляки вылетели из Кубка России. «Канониры» в серии послематчевых пенальти уступили скромному «Знамя Труда».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула выиграл лишь 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Арсенал» Тула имеет явные проблемы с реализацией. Зато оборона туляков результативно ошиблась всего 4 раза.

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    При этом «Арсенал» Тула еще ни разу не проиграл в нынешнем первенстве. Да и опытный голкипер Михаил Левашов действует блестяще.

    Гандикап от идущего следом «Торпедо» измеряется лишь двумя зачетными баллами. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации!

    И уж точно «пушкари» постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне. А уж Сторожук максимально настроит подопечных на этот поединок.

    Статистика для ставок

    • Туляки пропускают реже всех в лиге — всего 4 мяча в 12 матчах

    • «Родина» до последней коллизии выиграла дважды кряду

    • «Канониры» еще не проигрывали в нынешнем первенстве

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

    Прогноз: «Канониры» выглядят монолитнее соперника, плюс способны поднатореть в плане реализации.

    Туляки намерены закрепиться в дуэте лидеров, тогда как «Родина» на данном отрезке крайне нестабильна.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.73.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.14

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    «Родина» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для «канониров»?
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