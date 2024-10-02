2 октября во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Болонья». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» в новом сезоне ставит максимальные задачи. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ливерпуль» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 2 раза в 6 поединках английского чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Мерсисайдцы переиграли «Вулверхэмптон» (2:1).

При этом «Ливерпуль» уверенно переиграл «Вест Хэм» (5:1). Да и «Борнмут» был обыгран абсолютно по делу (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Дарвин Нуньес, Харви Эллиотт — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Мерсисайдцы в стартовом туре Лиги чемпионов уверенно переиграли «Милан» (3:1). Да и вообще, победная серия команды Арне Слота составляет 4 матча.

При этом «Ливерпуль» дважды пересекался с «Болоньей». Оба раза успех сопутствовал более статусным англичанам.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте. Луис Диас и его партнеры будут действовать максимально агрессивно.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 13 позиции.

Причем «Болонья» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 6 поединках Серии А команда настреляла всего 7 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Болонья» подписала мировую с «Аталантой» (1:1).

При этом до того команда нанесла поражение «Монце» (2:1). А вот чуть ранее «Болонья» не смогла одолеть донецкий «Шахтер» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Николо Камбьяги, Томмазо Побега — травмированы.

Состояние команды: Итальянцы ныне и близко не напоминают себя образца прошлого сезона. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

В нынешнем сезоне команда выглядит крайне неуверенно. Да и пресловутая монолитность в игре «Болонья» куда-то испарилась.

В кадровом плане «Болонья» выглядит достаточно скромно. При всем при этом лазарет итальянцев сейчас не пустует.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Итальянцы явно будут рассчитывать на контратаки.

Статистика для ставок

«Болонья» не проигрывала в 5 своих последних матчах

«Ливерпуль» в среднем забивает 2 гола за матч

Мерсисайдцы выиграли в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 7.25, а победа оппонента — в скромные 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.60.

Прогноз: «Ливерпуль» имеет в своем составе форвардов мирового уровня, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

Мерсисайдцы нынче на коне, и явно намереваются продолжить свой победный сериал.

Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10