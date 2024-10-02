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    Обыграет ли «Жирона» «Фейеноорд»?

    Жирона — Фейеноорд: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.86. 02.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Фейеноорд»
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    Кристиан Стуани («Жирона»)
    2 октября во втором туре основного этапа Лиги чемпионов испанская «Жирона» на своем поле сыграет против нидерландского «Фейеноорда». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 02 Октября 2024 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 19:45 Фейеноорд

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает 26-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира осталась без очков, потерпев на выезде минимальное поражение на последних минутах от ПСЖ (0:1).

    Жирона — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура испанского первенства «Жирона» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам восьми поединков находится на 12-й позиции, отставая от зоны еврокубков на пять очков.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на испанское первенство и Лигу чемпионов, «Жирона» ни разу не выиграла при трех поражениях.

    С такой формой каталонцам будет сложно победить, тогда как ничья видится вполне реальным исходом, если учесть, что в их двух последних играх был зафиксирован именно такой результат.

    Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: «Фейеноорд» после первого тура основного раунда Лиги чемпионов занимает предпоследнюю, 35-ю позицию.

    Все потому, что команда в стартовом поединке турнира не просто потерпела поражение, а проиграла с разгромным счетом 0:4 «Байеру» на своем поле.

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  • 21/09/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках нидерландского первенства «Фейеноорд» на чужом поле сыграл вничью с «Неймегеном» со счетом 1:1.

    Коллектив в своем национальном первенстве занимает шестую строчку (плей-офф за выход в Лигу конференций), отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

    Не сыграют: травмированы — Ньивкоп, Стенгс, Хименес, Хартман, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Фейеноорд» проиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.

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    С такой формой роттердамцам будет крайне сложно выиграть, особенно на чужом поле против непростого соперника, тем не менее, сыграть вничью — вполне реально.

    Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Жироны» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах «Жироны» забивали меньше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Фейеноорд» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.85, победа «Фейеноорда» — в 3.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гости не проиграли. Так было и в пяти их последних выездных поединках.

    Между тем, хозяева не выиграли в пяти последних своих матчах.

    Ставка: «Фейеноорд» не проиграет за 1.86.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25

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    «Жирона» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Жирона» «Фейеноорд»?
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