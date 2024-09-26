Турецкий «Фенербахче» в первом туре основного этапа Лиги Европы на своем поле сыграет против бельгийского «Юниона». Поединок состоится 26 сентября и начнется в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Юнион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: Коллектив из Стамбула в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Турции и получил билет в квалификацию ЛЧ.

И там «Фенербахче» сперва прошел швейцарский «Лугано», но затем был повержен французским «Лиллем» и отправился в ЛЕ.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «канарейки» в рамках турецкой Суперлиги уступили «Галатасараю» со счетом 1:3 в матче дерби. И этим фиаско они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, в которой расписали одну мировую и добились пяти викторий в основное время.

Не сыграют: Райан Кент и Брайт Осайи-Сэмюэл пропустят этот поединок.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Всего в новом сезоне «Фенербахче» провел десять игр в различных турнирах. И в этих встречах стамбульцы потерпели два поражения, расписали одну мировую и отпраздновали семь викторий. Отметим, что они неизменно забивали во всех этих поединках, а свои ворота на замке смогли сохранить в четырех случаях.

«Юнион»

Турнирное положение: Клуб из Брюсселя в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Бельгии и также получил билет в отбор ЛЧ.

И в самом главном еврокубке «Юнион» также был остановлен еще в квалификации, дважды проиграв пражской «Славии» (0:1 и 1:3) на третьем этапе отбора.

Последние матчи: На выходных «желто-синие» в рамках чемпионата Бельгии расписали гостевую мировую с льежским «Стандардом» 0:0. И этим результатом они довели свою безвыигрышную серию до четырех игр кряду. В этот период они потерпели одно поражение и три раза сыграли вничью. Причем за весь этот период они не забили ни одного гола.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Юнион» в текущем сезоне успел отыграть 11 поединков в различных турнирах. И в этих матчах коллектив отпраздновал лишь три виктории, четыре встречи свел миром и четыре раза уходил с поля поверженным. Сейчас у команда 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой было три мировые и одно фиаско. И в этом отрезке она не смогли забить ни одного гола.

Статистика для ставок

В этом году в рамках 1/8 Лиги конференций эти клубы обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 3:0 в пользу турецкого коллектива.

«Фенербахче» забивал в каждом своем матче этого сезона

«Юнион» не может забить в четырех своих последних встречах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 1.70, победа «Юниона» — 5.65, ничья — 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 2.03 соответственно.

Прогноз: Турецкий клуб смотрится значительно лучше своего оппонента и при своих зрителях просто обязан уверенно обыгрывать бельгийцев.

Рекомендуемая ставка: победа «Фенербахче» с форой (-1) за 2.10.

Прогноз: И также ставим еще здесь на то, что поединок получится результативным, так как турки в этом сезоне забивают немало, и наверняка неоднократно отличатся в воротах бельгийцев.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.87.