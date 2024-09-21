«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Кристал Пэлас» в пятом туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» набрал два очка в четырех матчах и занимает 16-е место в таблице АПЛ.

Последние матчи: ранее на этой неделе «Кристал Пэлас» выиграл на выезде у «Куинз Парк Рейнджерс» (2:1) и вышел в следующий раунд Кубка английской лиги.

Между тем, два предыдущих матчах лондонского клуба в АПЛ завершились вничью — 1:1 с «Челси» и 2:2 с «Лестером».

Не сыграют: Трэво Чалоба, Роб Холдинг и Матеус Франка пропустят ближайший матч из-за травм.

Состояние команды: несмотря на то, что «Кристал Пэлас» в новом сезоне АПЛ пока не одержал ни одной победы, очевидно, что их ни в коем случае нельзя недооценивать.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Об этом свидетельствует в том числе встреча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Команда Оливера Гласнера пропустила быстрый гол, но в итоге не развалилась. Более того, в начале второго тайме забили ответный мяч и сохранили ничейный счет до финального свистка.

В матче с «Лестером» начало тоже было непростым — «Пэлас» уступали 0:2, но благодаря дублю Жана-Филиппа Матета избежали поражения.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится на десятой строчке в АПЛ, набрав в четырех турах шесть очков.

Календарь и таблица АПЛ

Последние матчи: «красные дьяволы» во вторник одержали разгромную победу над «Барнсли» в Кубке лиги — 7:0. «Олд Траффорд» очень скучал по таким матчам.

«МЮ» в тот день был настолько хорош, что забивали даже такие люди, как Антони и Кристин Эриксен.

Кроме того, перед этим «Манчестер Юнайтед» выиграл на выезде у «Саутгемптона» в рамках АПЛ. Кстати, тоже разгромно — 3:0.

Не сыграют: травмированных много — это Расмус Хейлунн, Лени Йоро, Люк Шоу, Мэйсон Маунт, Тайрелл Маласия и Виктор Линделеф.

Состояние команды: кажется, «Манчестер Юнайтед» снова почувствовал уверенность в собственных силах. Конечно, было бы неплохо показать то же самое и в матчах с главными конкурентами, а не только против скромных «Саутгемптона» и «Барнсли», но для начала неплохо.

Самое главное, что команда Эрика тен Хага действительно пришла в себя после болезненных поражений о «Брайтона» и «Ливерпуля».

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» забил 10 мячей в двух предыдущих матчах

В новом сезоне до сих пор только в одном матче с участием «Манчестер Юнайтед» не зашла ставка на «тотал больше 2,5»

«Кристал Пэлас» ни разу не пропускал только в одном из шести матчей в текущем сезоне

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» дважды проиграл «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ — 0:1 дома и 0:4 в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 2.71, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Манчестер Юнайтед» за 2.45.

Прогноз: предыдущий матч на поле «Пэлас» превратился для «МЮ» в настоящий кошмар. Болельщики легендарного клуба до сих пор с ужасом вспоминают те 0:4. Это был, наверное, худший матч «МЮ» под руководством тен Хага.

Тогда казалось, что нидерландцу не простят эту капитуляцию, но он по-прежнему здесь. Ну и наверняка тен Хаг и его команда постараются взять реванш. Это дело принципа.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.45.

Прогноз: почти нет сомнений в том, что игра будет проходить в основном на половине поля «Кристал Пэлас», а это означает, что у «МЮ» будет превосходство по количеству угловых.

Ставка: тотал угловых «Манчестер Юнайтед» больше 5,0 за 1.98.