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    Аугсбург — Майнц: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.11. 20.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Майнц»
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    «Аугсбург»
    «Аугсбург» дома сыграет против «Майнца» в матче чемпионата Германии. Поединок пройдет 20 сентября, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Сентября 2024 года

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •  Аугсбург 21:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
    •

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: В чемпионате Германии «Аугсбург» находится на 11-м месте. Клуб набрал 4 очка в трех встречах.

    «Аугсбург» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Разница мячей составляет 5-7.

    Аугсбург — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: 1 сентября «Аугсбург» разочаровал фанатов в матче с «Хайденхаймом». Клуб уступил в гостях со счетом 0:4.

    15 сентября «Аугсбургу» удалось наконец-то выиграть. Команда взяла верх над «Санкт-Паули» (3:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аугсбург» — твердый середняк Бундеслиги. В минувшем сезоне команда финишировала на 11-й строчке. Было набрано 39 очков в 34-х встречах.

    В нынешнем сезоне главная задача «Аугсбурга» — не вылететь. На старте новой Бундеслиги у команды есть проблемы в обороне. 7 пропущенных мячей — достаточно много для трех матчей.

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» в новом сезоне Бундеслиги еще ни разу не победил. Клуб набрал два очка в трех встречах.

    «Майнц» на данный момент занимает 15-е место в таблице. Клуб находится рядом с зоной вылета.

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    • Последние матчи: «Майнц» в прошлом месяце провел в Бундеслиге два матча. Оба поединка завершились вничью. «Майнц» разошелся миром с «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (3:3).

    После международной паузы «Майнц» потерпел поражение в 3-м туре Бундеслиги. Команда дома уступила «Вердеру» со счетом 1:2.

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    Состояние команды: «Майнц» плохо начал новый сезон. Клубу следует исправлять ситуацию. В противном случае команда рискует закрепиться среди аутсайдеров.

    Букмекеры не смогли выделить явного фаворита. У обеих команд равные шансы на успех. Исход противостояния может быть абсолютно любым.

    Последний раз клубы играли друг с другом 17 февраля 2024 года. Тогда «Майнц» дома одержал победу над «Аугсбургом» со счетом 1:0.

    Статистика для ставок

    • «Аугсбург» находится на 11-м месте после трех туров

    • «Майнц» в новом сезоне Бундеслиги еще ни разу не победил

    • 17 февраля 2024 года «Майнц» дома одолел «Аугсбург» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аугсбурга» — 2.50, выигрыш «Майнца» — 2.80, ничья — 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: оба клуба находятся не в лучшем положении и хотят поправить ситуацию в таблице. Стоит ждать результативный футбол.

    Ставка: ТБ 3 за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в упорной борьбе командам не удастся определить победителя.

    Ставка: ничья за 3.65.

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    «Аугсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на футбол. Победить никому не удастся?
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