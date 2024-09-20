«Аугсбург» дома сыграет против «Майнца» в матче чемпионата Германии. Поединок пройдет 20 сентября, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: В чемпионате Германии «Аугсбург» находится на 11-м месте. Клуб набрал 4 очка в трех встречах.

«Аугсбург» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Разница мячей составляет 5-7.

Последние матчи: 1 сентября «Аугсбург» разочаровал фанатов в матче с «Хайденхаймом». Клуб уступил в гостях со счетом 0:4.

15 сентября «Аугсбургу» удалось наконец-то выиграть. Команда взяла верх над «Санкт-Паули» (3:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аугсбург» — твердый середняк Бундеслиги. В минувшем сезоне команда финишировала на 11-й строчке. Было набрано 39 очков в 34-х встречах.

В нынешнем сезоне главная задача «Аугсбурга» — не вылететь. На старте новой Бундеслиги у команды есть проблемы в обороне. 7 пропущенных мячей — достаточно много для трех матчей.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» в новом сезоне Бундеслиги еще ни разу не победил. Клуб набрал два очка в трех встречах.

«Майнц» на данный момент занимает 15-е место в таблице. Клуб находится рядом с зоной вылета.

Последние матчи: «Майнц» в прошлом месяце провел в Бундеслиге два матча. Оба поединка завершились вничью. «Майнц» разошелся миром с «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (3:3).

После международной паузы «Майнц» потерпел поражение в 3-м туре Бундеслиги. Команда дома уступила «Вердеру» со счетом 1:2.

Состояние команды: «Майнц» плохо начал новый сезон. Клубу следует исправлять ситуацию. В противном случае команда рискует закрепиться среди аутсайдеров.

Букмекеры не смогли выделить явного фаворита. У обеих команд равные шансы на успех. Исход противостояния может быть абсолютно любым.

Последний раз клубы играли друг с другом 17 февраля 2024 года. Тогда «Майнц» дома одержал победу над «Аугсбургом» со счетом 1:0.

Статистика для ставок

«Аугсбург» находится на 11-м месте после трех туров

«Майнц» в новом сезоне Бундеслиги еще ни разу не победил

17 февраля 2024 года «Майнц» дома одолел «Аугсбург» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аугсбурга» — 2.50, выигрыш «Майнца» — 2.80, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10 соответственно.

Прогноз: оба клуба находятся не в лучшем положении и хотят поправить ситуацию в таблице. Стоит ждать результативный футбол.

Ставка: ТБ 3 за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в упорной борьбе командам не удастся определить победителя.

Ставка: ничья за 3.65.