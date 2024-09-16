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    «Парма» — «Удинезе». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 16 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Удинезе»
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    «Парма»
    «Парма» примет «Удинезе» в 4-м туре итальянской Серии А сезона 2024/25. Поединок состоится 16 сентября и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Сентября 2024 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 19:30 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив выступал в Серии Б и стал там победителем лиги, благодаря чему и получил билет в элиту.

    После трех туров в Серии А «Парма» с четырьмя очками идет в середине таблицы. У нее одна победа, одна ничья и одно фиаско, забито и пропущено по четыре гола.

    Парма — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На старте нового сезона «крестоносцы» проиграли «Палермо» 0:1 в Кубке Италии. Затем в матче чемпионата они дома поделили очки с «Фиорентиной» 1:1, а затем на своем поле одолели «Милан» 2:1 и уступили в прошлом туре на выезде «Наполи» 1:2.

    Не сыграют: Эрнани и Матиас Эстевес не помогут своей команде из-за травм.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Парма» за минувшие девять встреч с учетом всех официальных турниров и еще с прошлого сезона смогла добыть лишь две виктории. Два матча еще за это время она проиграла и расписала за данный период аж пять мировых исходов.

    И всего лишь в двух случаях данного отрезка «желто-синие» уходили с поля без результативных действий.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: Клуб из Удине в прошлом розыгрыше Серии А финишировал на 15 строке, опередив зону вылета всего лишь на два очка.

    В новом же чемпионате «Удинезе» набрал семь баллов и идет среди лидеров. Коллектив добыл две виктории и раз сыграл вничью, разница мячей составляет 4:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Начали сезон «маленькие зебры» с крупной победы над «Авеллино» 4:0 в Кубке Италии. В первом туре чемпионата они сыграли вничью на выезде с «Болоньей» 1:1, после чего поочередно одолели на своем поле 2:1 «Лацио» и 1:0 «Комо».

    Не сыграют: Исак Туре и Алексис Санчес пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: К данной игре «Удинезе» подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией в официальных поединках. За этот удачный для себя период «черно-белые» расписали четыре мировых исхода и пять раз уходили с поля победителями.

    А забивная серия команды состоит из десяти поединков кряду во всех официальных соревнованиях.

    Статистика для ставок

    • «Парма» дома не уступает «Удинезе» уже пять игр подряд, выиграв три из них

    • В пяти из шести последних очных встречах этих клубов забивать удалось обоим сторонам

    • А шесть из восьми предыдущих матчей данных команд завершились на ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Пармы» — 2.35, победа «Удинезе» — 3.24, ничья — 3.56.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от поединка столь результативных команд стоит ждать обмена голами. К тому же на это еще указывает их очная статистика.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.81.

    Прогноз: И еще в данном противостоянии рискнем поставить на мировой исход, ведь наверняка обе стороны будут не против заработать по пункту.

    Ставка: ничья за 3.56.

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    «Парма» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на футбол. Ждем обмена результативными ударами
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