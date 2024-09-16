«Парма» примет «Удинезе» в 4-м туре итальянской Серии А сезона 2024/25. Поединок состоится 16 сентября и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив выступал в Серии Б и стал там победителем лиги, благодаря чему и получил билет в элиту.

После трех туров в Серии А «Парма» с четырьмя очками идет в середине таблицы. У нее одна победа, одна ничья и одно фиаско, забито и пропущено по четыре гола.

Последние матчи: На старте нового сезона «крестоносцы» проиграли «Палермо» 0:1 в Кубке Италии. Затем в матче чемпионата они дома поделили очки с «Фиорентиной» 1:1, а затем на своем поле одолели «Милан» 2:1 и уступили в прошлом туре на выезде «Наполи» 1:2.

Не сыграют: Эрнани и Матиас Эстевес не помогут своей команде из-за травм.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Парма» за минувшие девять встреч с учетом всех официальных турниров и еще с прошлого сезона смогла добыть лишь две виктории. Два матча еще за это время она проиграла и расписала за данный период аж пять мировых исходов.

И всего лишь в двух случаях данного отрезка «желто-синие» уходили с поля без результативных действий.

«Удинезе»

Турнирное положение: Клуб из Удине в прошлом розыгрыше Серии А финишировал на 15 строке, опередив зону вылета всего лишь на два очка.

В новом же чемпионате «Удинезе» набрал семь баллов и идет среди лидеров. Коллектив добыл две виктории и раз сыграл вничью, разница мячей составляет 4:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Начали сезон «маленькие зебры» с крупной победы над «Авеллино» 4:0 в Кубке Италии. В первом туре чемпионата они сыграли вничью на выезде с «Болоньей» 1:1, после чего поочередно одолели на своем поле 2:1 «Лацио» и 1:0 «Комо».

Не сыграют: Исак Туре и Алексис Санчес пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: К данной игре «Удинезе» подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией в официальных поединках. За этот удачный для себя период «черно-белые» расписали четыре мировых исхода и пять раз уходили с поля победителями.

А забивная серия команды состоит из десяти поединков кряду во всех официальных соревнованиях.

Статистика для ставок

«Парма» дома не уступает «Удинезе» уже пять игр подряд, выиграв три из них

В пяти из шести последних очных встречах этих клубов забивать удалось обоим сторонам

А шесть из восьми предыдущих матчей данных команд завершились на ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Пармы» — 2.35, победа «Удинезе» — 3.24, ничья — 3.56.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.85 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от поединка столь результативных команд стоит ждать обмена голами. К тому же на это еще указывает их очная статистика.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.81.

Прогноз: И еще в данном противостоянии рискнем поставить на мировой исход, ведь наверняка обе стороны будут не против заработать по пункту.

Ставка: ничья за 3.56.