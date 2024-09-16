Парма
Удинезе
«Парма»
Турнирное положение: В прошлом сезоне этот коллектив выступал в Серии Б и стал там победителем лиги, благодаря чему и получил билет в элиту.
После трех туров в Серии А «Парма» с четырьмя очками идет в середине таблицы. У нее одна победа, одна ничья и одно фиаско, забито и пропущено по четыре гола.
Парма — Удинезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На старте нового сезона «крестоносцы» проиграли «Палермо» 0:1 в Кубке Италии. Затем в матче чемпионата они дома поделили очки с «Фиорентиной» 1:1, а затем на своем поле одолели «Милан» 2:1 и уступили в прошлом туре на выезде «Наполи» 1:2.
Не сыграют: Эрнани и Матиас Эстевес не помогут своей команде из-за травм.
Состояние команды: «Парма» за минувшие девять встреч с учетом всех официальных турниров и еще с прошлого сезона смогла добыть лишь две виктории. Два матча еще за это время она проиграла и расписала за данный период аж пять мировых исходов.
И всего лишь в двух случаях данного отрезка «желто-синие» уходили с поля без результативных действий.
«Удинезе»
Турнирное положение: Клуб из Удине в прошлом розыгрыше Серии А финишировал на 15 строке, опередив зону вылета всего лишь на два очка.
В новом же чемпионате «Удинезе» набрал семь баллов и идет среди лидеров. Коллектив добыл две виктории и раз сыграл вничью, разница мячей составляет 4:2.
Последние матчи: Начали сезон «маленькие зебры» с крупной победы над «Авеллино» 4:0 в Кубке Италии. В первом туре чемпионата они сыграли вничью на выезде с «Болоньей» 1:1, после чего поочередно одолели на своем поле 2:1 «Лацио» и 1:0 «Комо».
Не сыграют: Исак Туре и Алексис Санчес пребывают в лазарете команды.
Состояние команды: К данной игре «Удинезе» подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией в официальных поединках. За этот удачный для себя период «черно-белые» расписали четыре мировых исхода и пять раз уходили с поля победителями.
А забивная серия команды состоит из десяти поединков кряду во всех официальных соревнованиях.
Статистика для ставок
- «Парма» дома не уступает «Удинезе» уже пять игр подряд, выиграв три из них
- В пяти из шести последних очных встречах этих клубов забивать удалось обоим сторонам
- А шесть из восьми предыдущих матчей данных команд завершились на ТБ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Пармы» — 2.35, победа «Удинезе» — 3.24, ничья — 3.56.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.85 соответственно.
- 2.54Тоттенхэм — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.25Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- 2.60Торпедо — Балтика: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: В первую очередь от поединка столь результативных команд стоит ждать обмена голами. К тому же на это еще указывает их очная статистика.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.81.
Прогноз: И еще в данном противостоянии рискнем поставить на мировой исход, ведь наверняка обе стороны будут не против заработать по пункту.
Ставка: ничья за 3.56.