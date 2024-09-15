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    «Лион» продлит безвыигрышную серию «Ланса»?

    Ланс — Лион: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Лион»
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    Факундо Медина («Ланс»)
    15 сентября в 4-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Лион». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Сентября 2024 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 21:45 Лион

    Лион

  • Лион
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    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» после трех стартовых туров французского первенства находится в зоне Лиги Европы, занимая пятую строчку.

    «Ланс» набрал семь очков, уступая лидеру ПСЖ на два балла, тогда как сразу три вышестоящих конкурента опережают его по дополнительным показателям.

    Ланс — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на выезде сыграл вничью с «Монако» (1:1).

    Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка (в рамках Лиги конференций и Лиги 1), в которых проиграл и сыграл вничью.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Дансо, Диуф, Кабо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних играх (контрольных и официальных), «Ланс» проиграл лишь раз при шести победах и двух ничьих.

    Несмотря на серию без побед в последних двух поединках (против непростых соперников), коллектив, в целом, находится в неплохой форме, поэтому способен вернуться к успеху.

    Четыре гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» по итогам трех туров Лиги 1 находится в нижней половине турнирной таблицы на 14-й позиции.

    «Лион» набрал три очка, опережая на три балла зону вылета, а также на два пункта — зону плей-офф за выживание.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на своем поле обыграл «Страсбург» (4:3).

    Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, два из которых пришлись на официальные поединки, а один был товарищеским.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — контрольным, «Лион» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной победе.

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    Это говорит о не лучшей форме коллектива, что против сильного соперника, особенно на его поле, обещает «Ткачам» как минимум непростую игру.

    Гифт Орбан — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Ланса» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Лиона» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Лион» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.80, победа «Лиона» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Так было и в трех из их четырех последних выездных поединков.

    При этом в пяти из семи последних матчей хозяева выиграли.

    Ставка: «Ланс» победит за 1.82.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в шести из семи последних матчей «Лиона».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15

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