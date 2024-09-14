14 сентября в третьем туре немецкой Бундеслиги «Хольштайн» Киль на своем поле примет мюнхенскую «Баварию». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хольштайн»

Турнирное положение: Прошлый сезон коллектив из Киля провел во второй Бундеслиге, где финишировал вторым и получил прямой билет в элиту.

В первой же Бундеслиге «Хольштайн» пока очков не набрал и находится в подвале таблицы, проиграв обе игры с общим счетом 2:5.

Последние матчи: Стартовали «аисты» в новом сезоне с гостевой победы над «Алеманией» Ахен со счетом 3:2 в 1/32 финала Кубка страны. После этого они проиграли последующие два матча, которые пришлись на Бундеслигу, уступив на выезде «Хоффенхайму» 3:2 и на своей территории «Вольфсбургу» со счетом 0:2.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Хольштайн» после возвращения в элиту проиграл обе проведенные игры, уступив не самым сильным командам. До этого же команда потерпела только одно фиаско за 12 поединков. Но все эти матчи пришлись на игры второй Бундеслиги и Кубка страны.

«Бавария»

Турнирное положение: Клуб из Мюнхена в прошлом сезоне впервые за долгие годы не стал чемпионом Германии, довольствовавшись лишь третьим местом.

В новом же розыгрыше чемпионата Германии «Бавария» выиграла обе проведенные игры и находится в верхней части таблицы.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Начали новый сезон «красные» с крупной гостевой победы над «Ульмом» 4:0 в Кубке страны. После этого они в рамках Бундеслиги поочередно справились с «Вольфсбургом» со счетом 3:2 на выезде и на своем поле с «Фрайбургом» 2:0 в прошлом туре.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Мюнхенский коллектив не знает горечи поражений на протяжении девяти предыдущих встреч, выиграв восемь из них. Но в большинстве матчи в данном отрезке были товарищескими, да и соперники в основном были весьма скромного уровня.

В официальных же встречах «Бавария» неизменно забивала на протяжении предыдущих 14 поединках.

Статистика для ставок

Между собой эти клубы провели лишь одну игру, которую выиграл «Хольштайн» по пенальти в 2021 году в Кубке Германии, завершив основное время 2:2

«Бавария» в новом сезоне выиграл все три официальные встречи

«Хольштайн» проиграл оба матча нового чемпионата

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.28, победа «Хольштайна» — 10.00, ничья — 6.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.29 и 3.55 соответственно.

Прогноз: «Бавария» на старте сезона демонстрирует отличный уровень футбола и даже в гостях должна уверенно переигрывать столь скромного оппонента.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 2.03.

Прогноз: Однако особо высокой результативности все же не ждем и ставим еще здесь на тотал меньше 4,0.

Ставка: ТМ 4,0 1.78.